Танки САА в уличных боях за Дейр-эз-Зор

Сирийская правительственная армия продолжает продвижение в провинции Дейр-эз-Зор вдоль Евфрата, нанося поражение за поражением террористической группировке ИГИЛ (* запрещено в РФ). Задача САА - выход к границе с Ираком. Однако куда более сложной остаётся обстановка в самом Дейр-эз-Зоре.Сегодня наиболее ожесточённые бои сирийских войск с боевиками развернулись в районе Хассарат упомянутого города. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что САА взяла Хассарат полностью под свой контроль. Однако сегодня сами сирийские военные говорят, что это не так.Сирийские войска осуществляют продвижение через другие районы города – Хамидию и Аль-Орфи. Главной целью сирийских отрядов является взятие игиловцев, остающихся в Хассарате, в плотное кольцо и далее - в переходе к их окончательному уничтожению. Авиация в данной операции фактически не применяется, так как в Хассарате остаётся немалое число мирных жителей, ставших заложниками ИГИЛ (*).Отмечается, что операция по полному освобождению Дейр-эз-Зора стала проходить более успешно после того, как к ней подключились дополнительные отряды спецназа из состава дивизии «Тигры». В боях за город участвую танковые подразделения.Техника используется в плотной городской застройке. Сообщается об использовании террористами ИГИЛ (*) противотанковых ракетных комплексах западного производства. Продвижение бронетехники затруднено тем, что боевики перегородили улицы строительным мусором, включая крупные железобетонные конструкции. Нередко военная техника САА оказывается в отдельных квадратах Дейр-эз-Зора в игиловских ловушках.