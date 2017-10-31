16:35 31 октября

Танки САА в уличных боях за Дейр-эз-Зор

Сирийская правительственная армия продолжает продвижение в провинции Дейр-эз-Зор вдоль Евфрата, нанося поражение за поражением террористической группировке ИГИЛ (* запрещено в РФ). Задача САА - выход к границе с Ираком. Однако куда более сложной остаётся обстановка в самом Дейр-эз-Зоре.

Сегодня наиболее ожесточённые бои сирийских войск с боевиками развернулись в районе Хассарат упомянутого города. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что САА взяла Хассарат полностью под свой контроль. Однако сегодня сами сирийские военные говорят, что это не так.

Сирийские войска осуществляют продвижение через другие районы города – Хамидию и Аль-Орфи. Главной целью сирийских отрядов является взятие игиловцев, остающихся в Хассарате, в плотное кольцо и далее - в переходе к их окончательному уничтожению. Авиация в данной операции фактически не применяется, так как в Хассарате остаётся немалое число мирных жителей, ставших заложниками ИГИЛ (*).


Отмечается, что операция по полному освобождению Дейр-эз-Зора стала проходить более успешно после того, как к ней подключились дополнительные отряды спецназа из состава дивизии «Тигры». В боях за город участвую танковые подразделения.

Танки САА в уличных боях за Дейр-эз-Зор


Техника используется в плотной городской застройке. Сообщается об использовании террористами ИГИЛ (*) противотанковых ракетных комплексах западного производства. Продвижение бронетехники затруднено тем, что боевики перегородили улицы строительным мусором, включая крупные железобетонные конструкции. Нередко военная техника САА оказывается в отдельных квадратах Дейр-эз-Зора в игиловских ловушках.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 12

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  1. pjastolov Сегодня, 15:07
    Нередко военная техника САА оказывается в отдельных квадратах Дейр-эз-Зора в игиловских ловушках.
    танки в городе? без поддержки? что там у них случилось? вроде не первый день воюют request
    pjastolov
    1. g1v2 Сегодня, 15:15
      Танки там - это передвижные огневые точки, прикрытые пехотой. К тому же в ДЭЗ не так много боевиков осталось , да и кол-во тяжелого вооружения там невелико. Основные силы отошли оттуда , когда котла еще не было. Ну и наконец армии надо побыстрее додавить этот котел, поэтому риск потери техники менее приоритетен , чем скорость продвижения. Поэтому туда и тигров бросили. чтобы побыстрее взять остающиеся под контролем боевиков кварталы. request
      g1v2
      1. pjastolov Сегодня, 15:17
        ну что ж, тогда только - удачи им, а она пригодится в данном случае
        pjastolov
  2. Livonetc Сегодня, 15:10
    Вообще не понятно, тем более что
    "Техника используется в плотной городской застройке. Сообщается об использовании террористами ИГИЛ (*) противотанковых ракетных комплексах западного производства."
    По идее, то что на фото и фраза о применении ПТУР должно означать - одна ракета = минус танк
    Livonetc
  3. Копчёный Сегодня, 15:16
    На китайских клонах Т-55 там похожу самые безбашенные ребята.
    Копчёный
    1. Vita VKO Сегодня, 15:43
      Цитата: Копчёный
      На китайских клонах Т-55 там похожу самые безбашенные ребята

      как самоходное орудие для подавления огневых точек мешающих пехоте двигаться вперед в самый раз.
      Vita VKO
  4. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:44
    Эти Т-55 и Т-62 еще повоюют! Надежные и мощные машины. Сколько Абрамсов да Меркав пожгли в свое время - кто ж теперь вспомнит? При Союзе делали на ВЕКА!
    ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
    1. voyaka uh Сегодня, 15:51
      Новый из Петербургской фабрики? wink
      voyaka uh
      1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 16:02
        С колхозу я "Заветы Рогозина". Руки мои в мозолях от трудовых подвигов! Но и умом гибок, читать обучен, правду от кривды легко отличаю.
        ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
        1. voyaka uh Сегодня, 16:08
          Так я и думал, что от Рогозина... laughing
          voyaka uh
  5. voyaka uh Сегодня, 15:50
    Все как в Ракке. Недавно над курдами потешались.
    Взять город не так легко, как кажется
    voyaka uh
  6. ватник Сегодня, 15:58
    Бои в Дейр-эз-Зоре

    ватник
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