Президент Южной Осетии ратифицировал договор о сотрудничестве с ДНР

Южная Осетия и Донецкая народная республика активно налаживают сотрудничество. Подписанный Анатолием Бибиловым закон о ратификации межгосударственного договора прошел все стадии согласования. Он касается отношений двух республик практически во всех сферах — политической, экономической, культурной и многих других

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ратифицировал соглашение о сотрудничестве с самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сообщила пресс-служба главы Южной Осетии.— цитирует во вторник слова пресс-секретаря президента Дины Гассиевой агентство Sputnik Южная Осетия . Парламент республики ратифицировал договор 24 октября.Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР