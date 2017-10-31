16:35 31 октября

Президент Южной Осетии ратифицировал договор о сотрудничестве с ДНР

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ратифицировал соглашение о сотрудничестве с самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сообщила пресс-служба главы Южной Осетии.

Президент Южной Осетии ратифицировал договор о сотрудничестве с ДНР


Южная Осетия и Донецкая народная республика активно налаживают сотрудничество. Подписанный Анатолием Бибиловым закон о ратификации межгосударственного договора прошел все стадии согласования. Он касается отношений двух республик практически во всех сферах — политической, экономической, культурной и многих других
— цитирует во вторник слова пресс-секретаря президента Дины Гассиевой агентство Sputnik Южная Осетия. Парламент республики ратифицировал договор 24 октября.


Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР

Использованы фотографии: http://sputnik-ossetia.ru/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Livonetc Сегодня, 16:08
    Теперь в ДНР и ЛНР можно с полным основанием видеть войска Южной Осетии.
    Livonetc
    1. Logall Сегодня, 16:14
      С учетом того, что у них с Россией объединенные войска?
      Тут уже не отмазаться, что Россия в конфликте не участвует...
      Разве, что миротворцев... Дык, их ввода мы и ждем!
      Logall
  2. d1m1drol Сегодня, 16:08
    Даст господь не последние чьи консульства и представительства появятся в Донецке и Луганске.
    d1m1drol
  3. dsk Сегодня, 16:09
    Процесс обретения независимости Донбаса необратим, Волкнерам он не по зубам.
    dsk
  4. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 16:23
    Уровень жизни в непризнанных республиках вызывает зависть у жителей Укрорейха! Они хотели, как в Европе, а оказались в опе! Работайте, братья, крепите боевое дружество! Как приятно быть СВОБОДНЫМИ после 25 лет нищеты и унижений! drinks
    ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  5. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:28
    вот это поворот,вот это мы провели финт ушами :))) напрямую нам помогать военной техникой донбасу нельзя,а с учётом того что наши армии с Осетией общие то для защиты Осетии мы вполне можем оказаться и в донбасе. Молодцы наши руководители!!! soldier wink
    ЦУС-ВВС
Картина дня