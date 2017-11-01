Жизнь русских эмигрантов во Франции и Германии. 1931
1. Русские аристократы, живущие в скромном доме в пригороде Парижа, Франция 1931 года.
Генерал Гудим-Левкович и его жена слушают по радио вести с Родины
Одна из самых близких друзей императрицы княгиня Мария Ивановна Путятина со старыми подругами пришедшими ее навестить
Йохан фон Греков бывший директор Технического университета в Санкт-Петербурге, в настоящее время изготовляет гробы для умерших членов этой колонии изгнанников.
Барон Владимир Романович фон Кнорринг, генерал-адъютант великого князя Владимира.
Павел Александрович. Офросимов, бывший генерал-майор Свиты Его Величества сейчас разводит кур
Бывший губернатор Тульской губернии (возможно Александр Николаевич Тройницкий) живет на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской, вдовы художника Константина Егоровича Маковского
Князь Борис Владимирович Гагарин, пред. Союза Георгиевских кавалеров в изгнании пишет мемуары
Баронесса Дикова, вдова морского министра в России Ивана Михайловича Дикова убивает время при помощи пасьянса.
2. Русских дворяне эмигранты, живущие в замке Сен-Мишель-сюр-Орж, подаренном англичанкой г-жой Лумис, Франции 1932 год.
Как и все французские замки Сен-Мишель-сюр-Орж окружен громадным парком.
Каждому обитателю замка дают ту работу к которой он больше всего расположен. Таким образом, этот казачий офицер стал кухонным работником
Руководителем прачечной назначен русский князь, в числе работников прачечной вдова генерала Никифорова.
Русский князь в бельевой комнате.
В замке нет часовни, поэтому ритуальные услуги насельникам замка оказывает ежедневно православный священник отец Александр.
3. Русская церковь в Берлине, рядом с которой в бараке живет много русских эмигрантов. Германия 1931 год.
Бывший казачий полковник, работающий музыкантом в берлинском кафе
За столом ест бывший генерал-адъютант Свиты Ее Императорского Величества.
Русский капитан чинит крышу барака, в прошлом он был одним из крупнейших землевладельцев
Бригадный генерал Виктор Петрович который служил 50 лет служил Царю и Отечеству
Бывший командующий 10-м уланским полком теперь кухонный работник.
Генерал Гудим-Левкович и его жена слушают по радио вести с Родины
Одна из самых близких друзей императрицы княгиня Мария Ивановна Путятина со старыми подругами пришедшими ее навестить
Йохан фон Греков бывший директор Технического университета в Санкт-Петербурге, в настоящее время изготовляет гробы для умерших членов этой колонии изгнанников.
Барон Владимир Романович фон Кнорринг, генерал-адъютант великого князя Владимира.
Павел Александрович. Офросимов, бывший генерал-майор Свиты Его Величества сейчас разводит кур
Бывший губернатор Тульской губернии (возможно Александр Николаевич Тройницкий) живет на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской, вдовы художника Константина Егоровича Маковского
Князь Борис Владимирович Гагарин, пред. Союза Георгиевских кавалеров в изгнании пишет мемуары
Баронесса Дикова, вдова морского министра в России Ивана Михайловича Дикова убивает время при помощи пасьянса.
2. Русских дворяне эмигранты, живущие в замке Сен-Мишель-сюр-Орж, подаренном англичанкой г-жой Лумис, Франции 1932 год.
Как и все французские замки Сен-Мишель-сюр-Орж окружен громадным парком.
Каждому обитателю замка дают ту работу к которой он больше всего расположен. Таким образом, этот казачий офицер стал кухонным работником
Руководителем прачечной назначен русский князь, в числе работников прачечной вдова генерала Никифорова.
Русский князь в бельевой комнате.
В замке нет часовни, поэтому ритуальные услуги насельникам замка оказывает ежедневно православный священник отец Александр.
3. Русская церковь в Берлине, рядом с которой в бараке живет много русских эмигрантов. Германия 1931 год.
Бывший казачий полковник, работающий музыкантом в берлинском кафе
За столом ест бывший генерал-адъютант Свиты Ее Императорского Величества.
Русский капитан чинит крышу барака, в прошлом он был одним из крупнейших землевладельцев
Бригадный генерал Виктор Петрович который служил 50 лет служил Царю и Отечеству
Бывший командующий 10-м уланским полком теперь кухонный работник.
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/2480023.html
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