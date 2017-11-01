17:02 01 ноября

Жизнь русских эмигрантов во Франции и Германии. 1931

1. Русские аристократы, живущие в скромном доме в пригороде Парижа, Франция 1931 года.
Генерал Гудим-Левкович и его жена слушают по радио вести с Родины
Жизнь русских эмигрантов во Франции и Германии. 1931


Одна из самых близких друзей императрицы княгиня Мария Ивановна Путятина со старыми подругами пришедшими ее навестить



Йохан фон Греков бывший директор Технического университета в Санкт-Петербурге, в настоящее время изготовляет гробы для умерших членов этой колонии изгнанников.


Барон Владимир Романович фон Кнорринг, генерал-адъютант великого князя Владимира.


Павел Александрович. Офросимов, бывший генерал-майор Свиты Его Величества сейчас разводит кур


Бывший губернатор Тульской губернии (возможно Александр Николаевич Тройницкий) живет на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской, вдовы художника Константина Егоровича Маковского


Князь Борис Владимирович Гагарин, пред. Союза Георгиевских кавалеров в изгнании пишет мемуары


Баронесса Дикова, вдова морского министра в России Ивана Михайловича Дикова убивает время при помощи пасьянса.


2. Русских дворяне эмигранты, живущие в замке Сен-Мишель-сюр-Орж, подаренном англичанкой г-жой Лумис, Франции 1932 год.
Как и все французские замки Сен-Мишель-сюр-Орж окружен громадным парком.


Каждому обитателю замка дают ту работу к которой он больше всего расположен. Таким образом, этот казачий офицер стал кухонным работником


Руководителем прачечной назначен русский князь, в числе работников прачечной вдова генерала Никифорова.


Русский князь в бельевой комнате.


В замке нет часовни, поэтому ритуальные услуги насельникам замка оказывает ежедневно православный священник отец Александр.


3. Русская церковь в Берлине, рядом с которой в бараке живет много русских эмигрантов. Германия 1931 год.


Бывший казачий полковник, работающий музыкантом в берлинском кафе


За столом ест бывший генерал-адъютант Свиты Ее Императорского Величества.


Русский капитан чинит крышу барака, в прошлом он был одним из крупнейших землевладельцев


Бригадный генерал Виктор Петрович который служил 50 лет служил Царю и Отечеству


Бывший командующий 10-м уланским полком теперь кухонный работник.
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/2480023.html


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