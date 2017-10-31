В Эстонию прибыл полк "Королевских валлийцев"
В небольшом эстонском городке Тапа появились новые «жители». Как сообщает портал ukdefencejournal.org.uk, минобороны Великобритании направило в Эстонию пехотный полк Королевских валлийцев (Royal Welsh).
«Валлийцы» дополнят британскую часть контингента НАТО в Эстонии. С марта текущего года в городе Тапа уже располагается 5-й стрелковый батальон британской армии, принимавший участие в совместных учениях стран НАТО и их союзников. Теперь численность британских военнослужащих в Эстонии увеличилась на 800 человек.
Королевские валлийцы вошли в состав многонациональной боевой группы НАТО Forward Presence Battlegroup. Командир полка взял на себя руководство объединённым формированием, в состав которого также входят военнослужащие из Франции и Дании.
Королевские валлийцы в Эстонии.
«Валлийцы» дополнят британскую часть контингента НАТО в Эстонии. С марта текущего года в городе Тапа уже располагается 5-й стрелковый батальон британской армии, принимавший участие в совместных учениях стран НАТО и их союзников. Теперь численность британских военнослужащих в Эстонии увеличилась на 800 человек.
Королевские валлийцы вошли в состав многонациональной боевой группы НАТО Forward Presence Battlegroup. Командир полка взял на себя руководство объединённым формированием, в состав которого также входят военнослужащие из Франции и Дании.
Угрозы вынудили Великобританию усилить своё присутствие в континентальной Европе, развернув солдат, танки и истребители в Эстонии и Румынии— заявил министр обороны Великобритании Майкл Феллон, передает "Warspot"
Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk
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