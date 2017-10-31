18:45 31 октября

В Эстонию прибыл полк "Королевских валлийцев"

В небольшом эстонском городке Тапа появились новые «жители». Как сообщает портал ukdefencejournal.org.uk, минобороны Великобритании направило в Эстонию пехотный полк Королевских валлийцев (Royal Welsh).

В Эстонию прибыл полк "Королевских валлийцев"

Королевские валлийцы в Эстонии.


«Валлийцы» дополнят британскую часть контингента НАТО в Эстонии. С марта текущего года в городе Тапа уже располагается 5-й стрелковый батальон британской армии, принимавший участие в совместных учениях стран НАТО и их союзников. Теперь численность британских военнослужащих в Эстонии увеличилась на 800 человек.


Королевские валлийцы вошли в состав многонациональной боевой группы НАТО Forward Presence Battlegroup. Командир полка взял на себя руководство объединённым формированием, в состав которого также входят военнослужащие из Франции и Дании.

Угрозы вынудили Великобританию усилить своё присутствие в континентальной Европе, развернув солдат, танки и истребители в Эстонии и Румынии
— заявил министр обороны Великобритании Майкл Феллон, передает "Warspot"

Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 17:16
    На каждого валлийца у нас найдётся свой валуец... laughing
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 17:19
      Пусть осваивают бюджет , что им ещё делать.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 17:33
        Вот именно!Бюджет,лужайки и бордели!
        Цитата: cniza
        Пусть осваивают бюджет , что им ещё делать.
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 18:17
          Вашингтон тоже «без лишнего шума» перебрасывает к российской границе войска специального назначения. Только за последний 2017 год численность бойцов спецназа США в Европе увеличилась в 4 раза, и теперь американские элитные подразделения находятся почти в каждой стране на западной границе России.
          По словам официального представителя Командования сил специального назначения США в Европе майора Майкла Вайзмана, в 2017 году США перебросили свои элитные подразделения в 21 европейскую страну.
          А с января 2017 года по неофициальным военным операциям США на границе с Россией, например, в Германию начали прибывать танки, грузовики и другая военная техника для последующей отправки в Польшу.
          Чего уж там говорить про Британию! Она движется за США по одному и тому же милитаристскому фарватеру.
          Татьяна
          1. Тралл Сегодня, 18:25
            Цитата: Чёрный
            На каждого валлийца у нас найдётся свой валуец... laughing

            А точнее Вадим Евсеев good
            (Ну Вы поняли, если помните)

            При слове "валлийцы" сразу вспомнился "сама политкорректность" Вадим Евсеев после стыкового матча Уэльс-Россия smile
            Тралл
    2. Logall Сегодня, 17:19
      Цитата: Чёрный
      На каждого валлийца у нас найдётся свой валуец... laughing

      Дабы валять валлийцев!
      Это же каким нужно быть шизиком, чтобы, боясь вымышленной оккупации, залезть под реальную...?
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 17:22
        Цитата: Logall
        Это же каким нужно быть шизиком, чтобы, боясь вымышленной оккупации, залезть под реальную...?

        Это у них генетически заложенно....их постоянно кто то должен иметь... laughing
        Чёрный
        1. Logall Сегодня, 17:27
          Цитата: Чёрный
          их постоянно кто то должен иметь...

          Вымирание нации Всему виной! Они таким образом размножаются...
          Logall
          1. cniza Сегодня, 17:33
            Александр , ты видел эстонских женщин ? , боюсь что даже голодный валлиец не сможет. lol
            cniza
            1. Logall Сегодня, 17:36
              Видел, и не только...
              В то время Я, ещё, злоупотреблял...
              Logall
              1. 210окв Сегодня, 18:11
                Золотое время!И все женщины красивые...! lol
                Цитата: Logall
                Видел, и не только...
                В то время Я, ещё, злоупотреблял...
                210окв
            2. АлеБорС Сегодня, 17:56
              А британских женщин?))
              АлеБорС
              1. cniza Сегодня, 17:58
                Не надо на ночь страшилок , вон валлийцы предпочли Эстонию.
                cniza
          2. 210окв Сегодня, 18:08
            Александр,тут надо было пакистанцев с нигерийца и приглашать..А валийцы и сами не айс..
            Цитата: Logall
            Цитата: Чёрный
            их постоянно кто то должен иметь...

            Вымирание нации Всему виной! Они таким образом размножаются...
            210окв
            1. Logall Сегодня, 18:12
              Дмитрий, всё равно кого, лишь бы не трезвых...
              О, Финов!
              Logall
        2. Банщик-М Сегодня, 17:28
          Эх Иосиф Висарионович вы наверное в гробу ворочаетесь и усами шевелите, от бессилия что либо предпринять ..Такую мощную страну оставили с таким потенциалом и территорией ..
          А сейчас какие то " валлийцы" бранцают оружие возле границ России!
          Мало стреляли!
          Банщик-М
      2. Pirogov Сегодня, 17:29
        Цитата: Logall
        Дабы валять валлийцев!
        Это же каким нужно быть шизиком, чтобы, боясь вымышленной оккупации, залезть под реальную...?

        Что Вы ждёте от страны которая находится на содержании ЕС и Сша ,остаётся одно пожалеть ,простых людей.
        Pirogov
    3. 79807420129 Сегодня, 17:32
      Угрозы вынудили Великобританию усилить своё присутствие в континентальной Европе,

      А еще мелкобритании пингвины в Антарктиде угрожают,там тоже усиливайте свое присутствие. fool Блин психиатрам давно пора занятся личностью Фэллона,уж больно шизофренией попахивает. request
      79807420129
  2. кг пв Сегодня, 17:17
    Кучнее,кучнее вставайте
    кг пв
    1. Банщик-М Сегодня, 17:32
      Цитата: кг пв
      Кучнее,кучнее вставайте

      Адрей я рядом с мосинкой, с прицелом буду ... soldier
      Обнаглели в конец англосаксы...
      Банщик-М
  3. Teberii Сегодня, 17:17
    У короны ещё что-нибудь эдакое найдётся?
    Teberii
    1. Чёрный Сегодня, 17:20
      Цитата: Teberii
      У короны ещё что-нибудь эдакое найдётся?

      Девок с подводной лодки пришлют... smile
      Чёрный
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:22
    Можно смеяться, но идет ударными темпами расширение плацдарма по всей нашей границе для широкомасштабной войны против России, и потом нам будет уже не до смеха, это будет смех через слезы! Нам нужно стать по отношению к "партнерам " очень жесткими, и даже не побоюсь этого слова, наглыми. Рано или поздно, но говорильню сменят пушки. ...
    Геркулесыч
    1. himRa Сегодня, 17:41
      Геркулесыч здароф hi
      дело мне кажется в том что слишком много наших денег у ,,партнёров,, и .. деньги конкретных лиц, поэтому их можно шантажировать...
      п. с личку посмотри(почту проверь)
      himRa
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:48
        Рахим drinks hi -мое почтение hi У них много наглости и самоуверенности, а вот когда обожгутся, вся их спесь и слетит, но это не значит, что мы должны терпеть у себя под боком разворачивание натовских войск! sad
        Геркулесыч
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:51
        Рахим hi -за предложение спасибо! ! good Не откажусь от помощи! !! drinks good
        Геркулесыч
        1. himRa Сегодня, 18:30
          Для всех кто хочет изменить флаг отображаемый на сайте!!!
          ПУТЬ:мой профиль/изменить профиль/коррекция страны/ваш выбор
          шаг1:

          Шаг 2

          Шаг 3

          Шаг 4

          Шаг 5
          Я вас поздравляю!!!! good
          himRa
  5. ul_vitalii Сегодня, 17:30
    У каждого валийца своя форма одежды, похоже обнищали или на пендалях собирались в путь.
    ul_vitalii
  6. казерог Сегодня, 17:31
    Цитата: кг пв
    Кучнее,кучнее вставайте

    десяток точек У надеюсь уже нацелены на городок сей
    казерог
    1. кг пв Сегодня, 17:40
      Да куда так много? их 800 тел и все они будут сидеть в паре-тройке ближайших кабаков. laughing
      кг пв
  7. АлеБорС Сегодня, 18:00
    "Угрозы вынудили Великобританию усилить своё присутствие в континентальной Европе".. вот интересно, угрозы чего? или от кого?. В прискорбием понимаю, что ударная группировка у наших границ ещё увеличилась на 800 чел...
    Это ж сколько там сейчас-то? Надеюсь,где надо понимают, что эта движуха не просто так.
    АлеБорС
    1. voyaka uh Сегодня, 18:13
      Не увеличилась. Это регулярные ротации. И они
      будут совершаться постоянно. При этом в каждой
      из республик Балтии как был батальон, так и остается
      батальон.
      voyaka uh
      1. sogdy Сегодня, 18:22
        Цитата: В статье:
        «Валлийцы» дополнят британскую часть контингента НАТО в Эстонии. С марта текущего года в городе Тапа уже располагается 5-й стрелковый батальон британской армии, принимавший участие в совместных учениях стран НАТО и их союзников. Теперь численность британских военнослужащих в Эстонии увеличилась на 800 человек.
        sogdy
        1. voyaka uh Сегодня, 18:29
          Увеличилась: НА ВРЕМЯ РОТАЦИИ.
          Сначала прибывают новые, потом убывают старые. А не наоборот.
          Так было и в Польше недавно. Ротация. А МО России мигом
          запустило фейк, что там - целая дивизия. А когда старый контингент
          убыл - скромно промолчало.
          Так Вас и взвинчивают регулярно - с каждой новой ротацией.
          voyaka uh
          1. sogdy Сегодня, 18:37
            Цитата: voyaka uh
            А МО России мигом
            запустило фейк, что там - целая дивизия. А когда старый контингент
            убыл - скромно промолчало.

            Жду пруф - кто и куда выведен. Желательно, издание, которому можно доверять.
            Пока же Постимеес пишет то же самое.
            sogdy
  8. Govorun Сегодня, 18:04
    В Эстонию прибыл полк "Королевских валлийцев"
    В Британской части пополнение....и кто там мальчики или девочки ,а может уже полк трансгендеров.
    Govorun
  9. Million Сегодня, 18:07
    Эстония -государство коврик, о который вытирают ноги .И мнение коврика никого не интересует
    Million
  10. ПРАВОкатор Сегодня, 18:11
    Мляяя...Жаль наследника престола не послали...За него выкуп больше чем за катарских принцев можно получить)))
    ПРАВОкатор
  11. sabakina Сегодня, 18:35
    Королевские валлийцы в Эстонии.

    А чё? Сурьёзные робяты. Ток чего они на небо смотрят то? Рассчитывают расстояние, сколько им переть туда в случае заварушки?
    sabakina
  12. Holsten Сегодня, 18:38
    Маловато будет - один полк . Лучше сразу все сухопутные бритовойска в Эстонии собрать , а потом одним ударом ... Британия без войск , Эстония без территории .
    Holsten
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