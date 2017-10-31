Правительство Латвии утвердило новый план мобилизации на случай войны

План приспособлен к изменениям в ситуации с безопасностью и структурным изменениям в НВС

Правительство Латвии во вторник на закрытом заседании утвердило новый план мобилизации, сообщила пресс-служба кабмина.В министерстве обороны ранее сообщали, что этот план подготовлен в соответствии с действующими документами оборонной политики, правилами кабинета министров и оперативными документами планирования Национальных вооруженных сил (НВС).— говорится в сообщении пресс-службы правительства.План готовится на случай чрезвычайного положения или войны и включает в себя развертывание Национальных вооруженных сил для частичной или полной боеготовности, обязанности командования и материально-техническое обеспечение.Детали плана не разглашаются, информация является секретной. Латвия является членом НАТО с 2004 года.Как ранее пояснили в пресс-службе Минобороны Латвии, поданный мобилизационный план Национальных вооруженных сил (НВС) заменит устаревший, принятый в 2006 году