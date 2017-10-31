20:47 31 октября

Правительство Латвии утвердило новый план мобилизации на случай войны

Правительство Латвии во вторник на закрытом заседании утвердило новый план мобилизации, сообщила пресс-служба кабмина.

В министерстве обороны ранее сообщали, что этот план подготовлен в соответствии с действующими документами оборонной политики, правилами кабинета министров и оперативными документами планирования Национальных вооруженных сил (НВС).

Правительство Латвии утвердило новый план мобилизации на случай войны



План приспособлен к изменениям в ситуации с безопасностью и структурным изменениям в НВС
— говорится в сообщении пресс-службы правительства.

План готовится на случай чрезвычайного положения или войны и включает в себя развертывание Национальных вооруженных сил для частичной или полной боеготовности, обязанности командования и материально-техническое обеспечение.

Детали плана не разглашаются, информация является секретной. Латвия является членом НАТО с 2004 года.

Как ранее пояснили в пресс-службе Минобороны Латвии, поданный мобилизационный план Национальных вооруженных сил (НВС) заменит устаревший, принятый в 2006 году

Использованы фотографии: http://baltnews.lv/
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Комментарии 21

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  1. poquello Сегодня, 19:07
    поданный мобилизационный план Национальных вооруженных сил (НВС) заменит устаревший, принятый в 2006 году

    там ещё есть кого призывать?
    poquello
    1. Банщик-М Сегодня, 19:26
      Цитата: poquello
      там ещё есть кого призывать?

      Да есть кого, самые ярые остались ..
      А итог будет как всегда..Только форма другая немного будет

      США то сбегут, хе хе
      Банщик-М
      1. Shurik70 Сегодня, 20:18
        так потому и
        Детали плана не разглашаются, информация является секретной

        что бы заранее не сбежали :)))
        Shurik70
    2. 79807420129 Сегодня, 19:26
      План приспособлен к изменениям в ситуации с безопасностью и структурным изменениям в НВС

      Да да конечно yes все понимаем. feel laughing
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 19:48
        Статья из серии:
        Вы ещё не порвали животы? Сейчас вообще помрёте, от смеха!
        Я больше аборигенов Папуа боюсь, чем этих воинов!
        Их победят, а они через месяц обороняться надумают. Жили в стране Советов, а потом...
        Logall
        1. Смог Сегодня, 19:55
          Цитата: Logall
          Жили в стране Советов, а потом...

          А потом...... стали планы составлять......, разныые....
          Смог
  2. Чёрный Сегодня, 19:07
    Детали плана не разглашаются, информация является секретной.
    ...А зря...глядишь, мы бы со смеху померли... laughing
    Чёрный
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:11
      Правительство Латвии утвердило новый план мобилизации на случай войны

      Пусть доски надгробные на памятники сразу заказывают с разными именами и датой рождения, но одной датой смерти....
      Соломон Кейн
  3. 210окв Сегодня, 19:08
    План он конечно хорошо..Если его не скупить..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 19:55
      Цитата: 210окв
      Если его не скурить

      Они его внутревенно smile
      Logall
  4. ИмПерц Сегодня, 19:12
    Вот теперь точно страшно стало... stop
    ИмПерц
    1. aries2200 Сегодня, 19:42
      точно страшно!!! и где мы столько военнопленных прокормим.... wink
      aries2200
  5. Agent_017 Сегодня, 19:17
    Правительство какой Латвии? Латвия это что? Это хутор на границе с болотом? А... ну да... На болоте лягушки квакают, может быть они там сами и выбрали руководство, типа думы и президента? А потом и указы стали строчить? Жуть.. Пусть идут рты прополощат от грязных языков, которыми попы фашистам лизали, до сих пор фоняет...
    Agent_017
  6. samarin1969 Сегодня, 19:30
    Пугать своих граждан Россией странам Прибалтики доставляет какое-то странное удовольствие...В аналогичной ситуации из детской истории ..."Скажи, Муфаса..."
    samarin1969
  7. Captain Nemo Сегодня, 19:37
    Нормальный шаг для любой страны. Вот щаз эксперды ВО потопчатся...
    Captain Nemo
  8. aries2200 Сегодня, 19:40
    это чтобы не блудили а знали куда прямым ходом бежать за пайкой военнопленного....
    aries2200
  9. Esoteric Сегодня, 19:46
    Правительство Латвии во вторник на закрытом заседании утвердило новый план мобилизации, сообщила пресс-служба кабмина.

    Это у них уже мест на кладбище нет, так по новому плану - в крематорий... crying
    Esoteric
  10. sabakina Сегодня, 19:48
    Детали плана не разглашаются, информация является секретной.

    Ну и что секретного в том, чтобы обернувшись в простыню, тихо ползти в сторону ближайщего кладбища, что бы не поднимать панику?
    sabakina
  11. НЕКСУС Сегодня, 19:56
    Смешно выглядят страны,которые в военном вопросе вообще ничто. Если гиппотетически представить ,что РФ решит провести силовые военные действия против вообще всей Прибалтики,то там призывай не призывай,все закончится очень быстро.
    Вояки с низкой социальной ответственностью.Тьфу.
    НЕКСУС
  12. Симон Сегодня, 19:59
    Хот меняй, не меняй план мобилизации, все равно у них народа не соберешь. Все в Европу сбежали! laughing
    Симон
  13. ljoha_d Сегодня, 20:00
    Ух какие они у нас блин серьёзные. Интересно нам русским здесь тоже автоматы выдадут.
    ljoha_d
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