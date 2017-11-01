Новые санкции США в отношении совместных энергопроектов с Россией

Физическим и юридическом лицам в США запрещаются следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэкспорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

В Соединённых Штатах Америки вновь посчитали, что действующих антироссийских санкций недостаточно. Чтобы санкционные меры расширить, решили ввести дополнительные ограничения на участие компаний в совместных проектах с Россией. РИА Новости приводит текст запретительной меры, опубликованный главным финансовым ведомством США:Теперь каждая отдельная заявка будет рассматриваться государственными органами США, что фактически является прямым вмешательством американского государства в экономику страны.Новые санкционные меры начнут действовать в отношении проектов, запускаемых с конца января 2018 года.Эксперты в США уже отметили, что эти меры в первую очередь нанесут удар (как было до этого) вовсе не по России, а по американскому энергетическому бизнесу, который продолжает осуществлять контакты с российскими компаниями и заинтересован в совместных проектах.Между тем, нефтяные котировки продолжают обновлять 2-летние максимумы. Так, баррель нефти марки Brent торгуется уже выше 61 доллара. Для США это, кстати, тоже позитивная информация, так как при такой цене компании США могут возобновить добычу сланцевых углеводородов по причине выхода на получение прибыли.