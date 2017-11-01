07:35 01 ноября

Новые санкции США в отношении совместных энергопроектов с Россией

В Соединённых Штатах Америки вновь посчитали, что действующих антироссийских санкций недостаточно. Чтобы санкционные меры расширить, решили ввести дополнительные ограничения на участие компаний в совместных проектах с Россией. РИА Новости приводит текст запретительной меры, опубликованный главным финансовым ведомством США:
Физическим и юридическом лицам в США запрещаются следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэкспорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.


Новые санкции США в отношении совместных энергопроектов с Россией


Теперь каждая отдельная заявка будет рассматриваться государственными органами США, что фактически является прямым вмешательством американского государства в экономику страны.


Новые санкционные меры начнут действовать в отношении проектов, запускаемых с конца января 2018 года.

Эксперты в США уже отметили, что эти меры в первую очередь нанесут удар (как было до этого) вовсе не по России, а по американскому энергетическому бизнесу, который продолжает осуществлять контакты с российскими компаниями и заинтересован в совместных проектах.

Между тем, нефтяные котировки продолжают обновлять 2-летние максимумы. Так, баррель нефти марки Brent торгуется уже выше 61 доллара. Для США это, кстати, тоже позитивная информация, так как при такой цене компании США могут возобновить добычу сланцевых углеводородов по причине выхода на получение прибыли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:46
    В Соединённых Штатах Америки вновь посчитали, что действующих антироссийских санкций недостаточно.
    -"железный занавес-2"...сожаление то выразили уже ?
    Дедкастарый
  2. vlad007 Сегодня, 06:48
    В заметке суть санкций изложена неверно - санкции накладываются на всех участников, а не только на участников из США.
    vlad007
    1. Владимир16 Сегодня, 07:11
      Цитата: vlad007
      В заметке суть санкций изложена неверно... не только на участников из США.

      Читать пытались?
      Физическим и юридическом лицам в США
      Владимир16
  3. MadCat Сегодня, 06:51
    Теперь каждая отдельная заявка будет рассматриваться государственными органами США, что фактически является прямым вмешательством американского государства в экономику страны.

    Законам США это не противоречит... стратегические отрасли и так всегда регулировались федеральным правительством.
    Эксперты в США уже отметили, что эти меры в первую очередь нанесут удар (как было до этого) вовсе не по России, а по американскому энергетическому бизнесу

    ну надо же понимать что не по всему бизнесу, а по компаниям лояльным России, так что другие корпорации будут очень даже в плюсе.
    MadCat
  4. 3vs Сегодня, 07:03
    Штатишки сами хотят стать страной-бензоколонкой! laughing
    А, старина Маккейн?! wink
    3vs
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    эти меры в первую очередь нанесут удар (как было до этого) вовсе не по России, а по американскому энергетическому бизнесу,

    Наплевать на своих когда такая проблема как Россия. Они ее (Россию) давят, давят, а она не только не давится, но еще и стабилизируется. Нашему правительству давно пора отказаться от мысли возможного снятия санкций и уповать только на свои возможности. Да и ответные меры, которые конечно не так эффективны, но применяться к этой оборзевшей стране должны.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:25
    Высшая форма идио-тизма в сша, запретить России дышать без разрешения сша, за невыполнение санкции, и выкачивание кислорода из атмосферы России lol
    Геркулесыч
  7. andrewkor Сегодня, 07:28
    Ну со сланцем все не так просто,пока раскачаются,вернут распущеных специалистов то да се ,время и прибыли уходят.Чтобы экспортировать"сланец" его по любому надо сжижать и прочие фишки организовать,политика,ничего личного!
    andrewkor
  8. Altona Сегодня, 07:35
    Анаконду пытаются расшевелить, совсем не реагирует гадина чешуйчатая. hi
    Altona
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