11:11 01 ноября

Количество случаев осквернения могил советских воинов в Европе уменьшилось

В странах Европы, в том числе в Польше, число случаев вандализма по отношению к советским воинским захоронениям сократилось, передает РИА Новости сообщение начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майора запаса Владимира Попова.

Количество случаев осквернения могил советских воинов в Европе уменьшилось


Согласно информации, на территории иностранных государств находится почти 12 тыс. воинских захоронений периода Великой Отечественной войны: на территории государств СНГ – 6,4 тыс., стран дальнего зарубежья – 5,6 тыс. В них погребены свыше 4 млн. советских воинов, более 3 миллионов из них – неизвестные.


Вопрос проявления актов вандализма в отношении российских захоронений остается на сегодняшний день проблемным.

«Тем не менее, несмотря на нагнетание антироссийских настроений, в европейских странах, где функционируют представительства, в 2016 году удалось затормозить этот негативный процесс. Так, в 2015 году было совершено 53 акта вандализма, в 2016 году – 26. В первом полугодии 2017 года общее количество случаев вандализма по отношению к российским воинским мемориалам также сократилось на 20% (на 1 июля 2016 года – 10, на 1 июля 2017 года – 8)», – говорится в статье Попова, опубликованной в «Военно-историческом журнале».

В 2017 году даже в Польше число случаев вандализма сократилось более чем на треть (в первом полугодии 2016 года – 8, за тот же период 2017 года – 5),
отметил генерал.

По его словам, «в пяти из восьми стран пребывания представительств Минобороны России фактов вандализма в 2016 году не зафиксировано вообще, в Словакии последствия единственного нарушения по отношению к российскому воинскому мемориалу были устранены в считанные дни, российской стороне принесены официальные извинения».

По всем фактам вандализма российскими посольствами направлены официальные ноты в государственные и общественные органы соответствующих стран.

«Последствия оперативно устраняются местными органами власти, за исключением случаев сноса пяти памятников, установленных вне мест захоронения, в Польше. Подобное отношение варшавских властей вызывает все большую тревогу», – говорится в материале.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Комментарии 33

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  1. Alex_59 Сегодня, 08:22
    "Случаев - уменьшилось"?
    Русская языка великий и могучая.
    Alex_59
    1. Logall Сегодня, 08:36
      Цитата: Alex_59
      "Случаев - уменьшилось"?
      Русская языка великий и могучая.

      А по теме, что сказать нечего?
      Количество случаев осквернения уменьшилось потому, что самих памятников стало меньше! В Польше так скоро вообще осквернять нечего будет am
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 08:40
        Привет, Саша! hi
        Цитата: Logall
        Количество случаев осквернения уменьшилось потому, что самих памятников стало меньше!

        По памятникам - согласен. Но ведь воинские захоронения ещё есть...
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 08:50
          Привет Максим! hi , а ещё убивает вот эта цифра :
          В них погребены свыше 4 млн. советских воинов, более 3 миллионов из них – неизвестные.


          Вот над чем надо потрудиться.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 08:53
            Доброе утро, Виктор! hi
            Цитата: cniza
            Вот над чем надо потрудиться.

            Чем, собственно, поисковые отряды и занимаются. Правда вот не уверен, что везде их пускают.
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 08:58
              В том то и дело , но есть уверенность , что работа будет доведена до конца.
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 09:00
                Я тоже в это верю. Особенно если некоторые не будут "помогать".
                Джедай
                1. cniza Сегодня, 09:01
                  Радует , что простые люди в Европе помогают , а вот политиканы - там мрак.
                  cniza
                  1. Джедай Сегодня, 09:06
                    Именно политиканы, которые изощряются в зарабатывании очков перед Хозяином. А русофобия и лизание зада - самые простые и быстрые способы эти самые очки набрать.
                    Джедай
                    1. cniza Сегодня, 09:09
                      Продают свои души дьяволу - США и думают что деньги решают всё...
                      cniza
                      1. Джедай Сегодня, 09:13
                        Учёно выражаясь: "Преобладание материальных ценностей над духовными".
                        Джедай
                    2. cniza Сегодня, 09:15
                      Цитата: Джедай
                      Учёно выражаясь: "Преобладание материальных ценностей над духовными".


                      Золотой телец начал рулить ещё при Моисее...
                      cniza
                      1. Джедай Сегодня, 09:16
                        Не спорю, но сейчас его власть особенно заметна.
                        Джедай
                    3. cniza Сегодня, 09:19
                      Цитата: Джедай
                      Не спорю, но сейчас его власть особенно заметна.


                      Да , люди опять продаются все больше и больше и эта тенденция нарастает.
                      cniza
        2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:53
          С физически мёртвыми, могут воевать только духовно мёртвые.
          И как на всех войнах должны быть ордена и медали - "циник", "мерзавец", ""...
          товарищ ШУХЕР
          1. Джедай Сегодня, 08:58
            Цитата: товарищ ШУХЕР
            С физически мёртвыми, могут воевать только духовно мёртвые.

            good Мы это понимаем и уважаем даже поверженного противника. Но на Западе иные ценности и менталитет, поэтому станцевать джигу на могиле павшего чуть ли не доблесть. Непонятно в какого Бога они верят. Похоже что в рогатого.
            Джедай
            1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 09:06
              Цитата: Джедай
              Похоже что в рогатого.

              "Рогатого" не надо трогать - даже он уважает покой усопших...
              А вот без "Золотого Божка" тут не обошлось - за деньги всё что захотите. Платить за это свинство перестали, вот и снизилось...
              товарищ ШУХЕР
              1. Джедай Сегодня, 09:09
                Под "рогатым" я имел ввиду Золотого Тельца. Но и упомянутого Вами тоже не исключаю - сатанисты ведь тоже грешат осквернением могил.
                Джедай
        3. Logall Сегодня, 09:01
          Макс, Виктор hi
          Цитата: Джедай
          Но ведь воинские захоронения ещё есть

          Дык и их переносят! Даже покойников в покое...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 09:04
            Саша, почитай выше мой ответ товарищу Шухеру - я там своё мнение изложил.
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 09:11
              Александр , рано или поздно , но суд истории вынесет свой приговор за все деяния.
              cniza
        4. Венд Сегодня, 09:54
          Цитата: Джедай
          Привет, Саша! hi
          Цитата: Logall
          Количество случаев осквернения уменьшилось потому, что самих памятников стало меньше!

          По памятникам - согласен. Но ведь воинские захоронения ещё есть...

          Не надо расслабляться. А вообще пора за такие поступки санкции вводить.
          Венд
          1. Джедай Сегодня, 09:58
            Цитата: Венд
            А вообще пора за такие поступки санкции вводить.

            Согласен с Вами . Если правительство стран, где происходит осквернение не желает наказывать вандалов (а то и поощряет их) - вполне закономерно ударить их по больному месту : по кошельку.
            Джедай
      2. Шура пермский Сегодня, 08:47
        Какого хрена вообще такое происходит то??? У этих заднеприводных память коротка…
        Шура пермский
      3. Pancir026 Сегодня, 09:02
        Цитата: Logall
        А по теме, что сказать нечего?

        По теме...стоит ли удивляться.что в Польше и прочих нынешних сателлимтах США ломают памятники Советскому солдату?Ничего удивительного.
        Если у нас в стране,с центральных каналов ТВ,по радио и в ИНЕТЕ,льются мутные потоки грязи на историю СССР,в том числе и по Великой Отечественной-то чего на зеркало пенять, коль физия крива?
        Стоит ли обвинять в русофобии каких то обезумевших от пропаганды жителей Украины,Польши,Румынии,Болгарии,Чехии и Словакии,если мы смотрим в зеркало-ведь там в ранге госполитики введен отказ от советского наследия,у нас разве не то же самое?
        Кричим- ах,охразрушили.снесли-А КТО ВИНОВЕН в том что там все крушат ломают?
        Если у себя внутри,сами ломаем,если у себя внутри сами ставим под сомнения достижения своей страны,то чего мы спросить желаем с этих поляков?
        Старшее поколение там помнит ,кому обязано..молодые.как и у нас,оболваненные пропагандой,не понимают и не помнят что такое война и какова роль СССР в освобождении той же Польши от гитлеровцев.
        Смотрел заседание какого то совета при Президенте,где в председателях сидит патентованный русофоб и антисоветчик-Федотов,там же Алексеева,Сванидзе прочие нерукопожатные особи и понимаешь.не стоит удивляться тому что творится в европах...
        Pancir026
    2. CT-55_11-9009 Сегодня, 08:58
      Пропустили слово "количество". С утра в спешке - бывает.
      CT-55_11-9009
    3. Piramidon Сегодня, 10:22
      Цитата: Alex_59
      "Случаев - уменьшилось"?
      Русская языка великий и могучая.

      Самому вначале нужно грамоте обучиться, прежде чем других учить. КОЛИЧЕСТВО уменьшилось - все правильно. А на твоем языке, как нужно написать?
      Piramidon
  2. inkass_98 Сегодня, 08:30
    Зато в Болгарии все стабильно, что ни год, то монумент освободителям-оккупантам раскрашивают в разные цвета.
    inkass_98
  3. BerBer Сегодня, 08:32
    Всё не просто так. Когда-нибудь они за это ответят. Воевать с могилами - подло. Это от безсилия и злости.
    BerBer
  4. Циркуль Сегодня, 08:33
    Цитата: Alex_59
    "Случаев - уменьшилось"?
    Русская языка великий и могучая.

    Хотите песен? Их есть у меня lol
    А по сути новостью было бы полное отсутствие вандализма.А так-либо не полная статистика,либо местные наци обленились или не спонсируются...
    Циркуль
  5. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:03
    Количество случаев осквернения могил советских воинов в Европе уменьшилось
    Ну и в какую дырдочку их за это поцеловать? Или булки раздвинуть придется, да Крым отдать? Одолжения делают, свиноты.
    Fkjydjckfrgh
  6. Корсар0304 Сегодня, 09:14
    Видать финансирование уменьшилось или русофобы поутихли незнамо из-за чего. А может из-за недостатка финансирования и науськивания и поутихли.
    Корсар0304
  7. Altona Сегодня, 09:17
    Цитата: Pancir026
    Если у нас в стране,с центральных каналов ТВ,по радио и в ИНЕТЕ,льются мутные потоки грязи на историю СССР,в том числе и по Великой Отечественной-то чего на зеркало пенять, коль физия крива?

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    Выход Путина к так называемой "стене плача" ознаменовал, что десоветизацию будут проводить до конца,пока не сотрут память об СССР. И слова ВВП произнес не самые хорошие про сталинскую эпоху,несмотря на то, что он СССР обязан. Это всё та же гнилая андроповско-горбачевско-ельцинская политика "конвергенции с Западом". И хотя эта конвергенция давно и успешно провалилась, Путин все равно пытается идти по власовской идеологической тропинке.
    Altona
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