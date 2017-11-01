Количество случаев осквернения могил советских воинов в Европе уменьшилось

В 2017 году даже в Польше число случаев вандализма сократилось более чем на треть (в первом полугодии 2016 года – 8, за тот же период 2017 года – 5),

В странах Европы, в том числе в Польше, число случаев вандализма по отношению к советским воинским захоронениям сократилось, передает РИА Новости сообщение начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майора запаса Владимира Попова.Согласно информации, на территории иностранных государств находится почти 12 тыс. воинских захоронений периода Великой Отечественной войны: на территории государств СНГ – 6,4 тыс., стран дальнего зарубежья – 5,6 тыс. В них погребены свыше 4 млн. советских воинов, более 3 миллионов из них – неизвестные.Вопрос проявления актов вандализма в отношении российских захоронений остается на сегодняшний день проблемным.«Тем не менее, несмотря на нагнетание антироссийских настроений, в европейских странах, где функционируют представительства, в 2016 году удалось затормозить этот негативный процесс. Так, в 2015 году было совершено 53 акта вандализма, в 2016 году – 26. В первом полугодии 2017 года общее количество случаев вандализма по отношению к российским воинским мемориалам также сократилось на 20% (на 1 июля 2016 года – 10, на 1 июля 2017 года – 8)», – говорится в статье Попова, опубликованной в «Военно-историческом журнале».отметил генерал.По его словам, «в пяти из восьми стран пребывания представительств Минобороны России фактов вандализма в 2016 году не зафиксировано вообще, в Словакии последствия единственного нарушения по отношению к российскому воинскому мемориалу были устранены в считанные дни, российской стороне принесены официальные извинения».По всем фактам вандализма российскими посольствами направлены официальные ноты в государственные и общественные органы соответствующих стран.«Последствия оперативно устраняются местными органами власти, за исключением случаев сноса пяти памятников, установленных вне мест захоронения, в Польше. Подобное отношение варшавских властей вызывает все большую тревогу», – говорится в материале.