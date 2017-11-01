Reuters: американские дипломаты ведут прямые переговоры с Пхеньяном
Вашингтон ведет прямые переговоры с руководством КНДР на дипломатическом уровне, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что это пустая трата времени, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».
По словам источников агентства в Госдепе, специальный представитель США по КНДР Джозеф Юн, используя так называемый нью-йоркский канал связи, «спокойно контактировал с северокорейскими дипломатами в ООН, когда в последние месяцы Трамп не стеснялся в использовании нелестных выражений в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына».
Глава Белого дома, в частности, упорно называл руководителя КНДР «маленьким человеком-ракетой», и грозил обрушить на Пхеньян «огонь и ярость», если тот попытается нанести ракетный удар по США или их союзникам. Однако Ким Чен Ына эти угрозы не впечатлили.
Напомним, в июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, в августе и сентябре осуществила еще два пуска БР, которые пролетели над Японией. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, предназначенного для боеголовки МБР.
По словам источников агентства в Госдепе, специальный представитель США по КНДР Джозеф Юн, используя так называемый нью-йоркский канал связи, «спокойно контактировал с северокорейскими дипломатами в ООН, когда в последние месяцы Трамп не стеснялся в использовании нелестных выражений в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына».
Глава Белого дома, в частности, упорно называл руководителя КНДР «маленьким человеком-ракетой», и грозил обрушить на Пхеньян «огонь и ярость», если тот попытается нанести ракетный удар по США или их союзникам. Однако Ким Чен Ына эти угрозы не впечатлили.
Напомним, в июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, в августе и сентябре осуществила еще два пуска БР, которые пролетели над Японией. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, предназначенного для боеголовки МБР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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