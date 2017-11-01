11:04 01 ноября

Reuters: американские дипломаты ведут прямые переговоры с Пхеньяном

Вашингтон ведет прямые переговоры с руководством КНДР на дипломатическом уровне, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что это пустая трата времени, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».

Ирландский вариант куклы - троль Дональд Трамп

По словам источников агентства в Госдепе, специальный представитель США по КНДР Джозеф Юн, используя так называемый нью-йоркский канал связи, «спокойно контактировал с северокорейскими дипломатами в ООН, когда в последние месяцы Трамп не стеснялся в использовании нелестных выражений в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына».


Глава Белого дома, в частности, упорно называл руководителя КНДР «маленьким человеком-ракетой», и грозил обрушить на Пхеньян «огонь и ярость», если тот попытается нанести ракетный удар по США или их союзникам. Однако Ким Чен Ына эти угрозы не впечатлили.

Напомним, в июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, в августе и сентябре осуществила еще два пуска БР, которые пролетели над Японией. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, предназначенного для боеголовки МБР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Шура пермский Сегодня, 08:46
    Дипломаты свою работу делают, пока ракетный и рыжий черти орутся между собою…
    Шура пермский
    1. Татьяна Сегодня, 08:47
      Ха! Вашингтон со своим Пентагоном всё-таки пытается "надуть" Пхеньян! laughing
      А то "звёздно-полосатые" всё говорили: "Не будем! Не будем вести переговоры с руководством КНДР!"
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 09:01
        А что здесь удивительного....да США молятся на Ынку....такого предлога разместить свои базы под носом у Китая и РФ у них больше не будет. Ынка для них просто клад!.
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 09:02
          Вот США и проводят по каналам связи корректировку и согласование действий.
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 09:07
            Ох сколького мы еще не знаем , дипломаты и спец. службы всегда вели игры и плели интриги , о которых никто не знал , а ощущали только результаты.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 09:11
              Не сомневаюсь что здесь имеет место именно такая интрига. И все её участники хотят урвать побольше преференций для себя.
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 09:13
                Надеюсь , что наши и китайцы тоже не дремлют.
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 09:14
                  Уверен в этом. yes
                  Джедай
                  1. cniza Сегодня, 09:17
                    Будем посмотреть на результаты , они должны скоро проявиться.
                    cniza
                    1. Джедай Сегодня, 09:24
                      Мы, как всегда, увидим только надводную часть айсберга.
                      Джедай
                      1. cniza Сегодня, 09:46
                        Естественно , то что будет происходить мы никогда не узнаем , увидим только то , что позволят увидеть.
                        cniza
          2. Соломон Кейн Сегодня, 10:08
            Я приветствую воина Ордена Джедаев!Да прибудет с тобой сила! hi
            Быть хорошим финансистом - ни есть быть хорошим политиком.
            Хватка бультерьера не всегда эффективна, Трамп тому пример. Может получить по зубам, при чем даже от своих....
            Безпонтовый лай в сторону Кореи оказался пустым сотрясанием воздуха....
            Соломон Кейн
            1. Джедай Сегодня, 10:21
              Привет, Костя! hi Да прибудет Сила с нами! lol В этой истории каждый участник играет строго отведённую ему роль. И Трамп - не исключение. yes
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 10:24
                Цитата: Соломон Кейн
                Безпонтовый лай в сторону Кореи оказался пустым сотрясанием воздуха....


                Привет Костя! hi , это ускоренное начало конца США , как империи.
                cniza
                1. Соломон Кейн Сегодня, 10:29
                  Финал близок....
                  Виктор, будь здрав,Дружище!!!!
                  Соломон Кейн
              2. Соломон Кейн Сегодня, 10:26
                Трамп в Белом Доме уже исключение......
                Клоун у власти..??? fool belay Диагноз прост - полосатое общество претерпевает закат своего развития, падение нравов и общих мировых ценностей...
                Соломон Кейн
                1. Джедай Сегодня, 10:29
                  Цитата: cniza
                  это ускоренное начало конца США , как империи.

                  Цитата: Соломон Кейн
                  полосатое общество претерпевает закат своего развития, падение нравов и общих мировых ценностей...

                  Редкое единодушие в рядах митингующих у здания посольства США! lol good soldier drinks Присоединяюсь к мнению!
                  Джедай
      2. Logall Сегодня, 09:06
        Татьяна love
        Цитата: Татьяна
        Ха! Вашингтон со своим Пентагоном всё-таки пытается "надуть" Пхеньян! laughing
        А то "звёздно-полосатые" всё говорили: "Не будем! Не будем вести переговоры с руководством КНДР!"

        Как свинья в поговорке про грязь! Хотя, почему как?
        Logall
        1. Татьяна Сегодня, 09:55
          Привет, Александр! hi
          Logall
          Как свинья в поговорке про грязь! Хотя, почему как?

          Ха! Ну, если мэром одного американского городка уже сами американцы выдвигали поросёнка, то действительно - почему бы и не "как свиньи"? laughing
          Татьяна
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:21
            Приветствую честнУю компанию! hi
            Господин Ын молод, но учится быстро. В частности у нашего ВВП, как на плохих картах сыграть "в прикуп". На блеф полосатых сыграл "ALL IN", или правильнее ALL Ын.
            А полосатые теперь почешутся, предполагая расклад корейцев....
            Соломон Кейн
  2. Комментарий был удален.
  3. DMoroz Сегодня, 08:49
    ну вот, что и требовалось доказать - президент в мерикатосии лицо независимое, от него ничего не зависит, что бы он не заявлял...
    DMoroz
  4. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:42
    Цитата: Чёрный
    А что здесь удивительного....да США молятся на Ынку....такого предлога разместить свои базы под носом у Китая и РФ у них больше не будет. Ынка для них просто клад!.

    Поздравляю, Вы психически здоровы! Кукольный театр вас уже не впечатляет. Нашего полку прибыло,
    Fkjydjckfrgh
  5. Esoteric Сегодня, 10:44
    Вашингтон ведет прямые переговоры с руководством КНДР на дипломатическом уровне, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что это пустая трата времени, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».

    1. Ын показал всему миру, как нужно разговаривать с зарвавшимися бандюгами, пытающимися ворваться и разорить твой дом.
    2. Если этому примеру последует основная масса самостоятельных в своём существовании стран, то США могут тихо убираться на пенсию.
    3. За право выдавать напечатанные картинки с водяными знаками и степенями защиты за мировое платёжное средство и дальше США могут... stop no даже не знаю, как назвать это ****лизаторство... lol
    Esoteric
  6. казерог Сегодня, 10:55
    Цитата: Татьяна
    Вашингтон со своим Пентагоном всё-таки пытается "надуть" Пхеньян!

    через крайнюю плоть ына
    казерог
  7. Egorovich Сегодня, 10:55
    Матрасники втихую договариваются с дипломатами ЫНА. Где же их величие наказать всех и все в мире? Описались и пошли на попятную. Похоже благоразумие сыграло свою роль.
    Egorovich
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