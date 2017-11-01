Ситуация в Сирии
САА и ВКС РФ нейтрализовали несколько десятков боевиков в Хаме, от террористов зачищены ряд кварталов Дейр эз-Зора, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В провинции Дамаск в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Правительственные войска ведут ракетный обстрел укрепрайонов оппозиционных формирований в районах Джобар, Айн Тарма и Бейт Наим. Боевики провели минометный обстрел улицы Аль-Амин города Дамаск, пострадали 13 мирных жителей. Несколько снарядов упало в районе Аль-Аббасин, нанеся ущерб городской инфраструктуре.
Сирийская арабская армия (САА) продолжила вести артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных антиправительственных формирований к югу от города Алеппо. В населенный пункт Абу Макбара провинции Алеппо доставлено 1,7 тонн гуманитарной помощи из России. Жители поселения получили продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, российские врачи оказали помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.
Сирийская армия продолжила атаковать позиции террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе станции Т-2 на юге провинции Дейр эз-Зор. Под прикрытием ВКС РФ войска продвинулись на семь километров к Абу Кемалю, зачистив от ИГ территории на пути своего следования. Отмечались боестолкновения и в самом административном центре региона. Сирийская армия при поддержке союзников освободила от радикальных исламистов район Расафа, квартал Аль-Канамат и территорию старого аэропорта. Исламисты понесли значительные потери в технике и живой силе.
Российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам ИГ в провинции Дейр эз-Зор. В результате удара были уничтожены пункты управления, склад вооружения ИГ в районе города Абу Кемаль, а также укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое количество боевиков.
Западная коалиция направила в Ракку партию строительной техники, которая будет использоваться при расчистке завалов. Гражданский совет города заявил, что работы по восстановлению инфраструктуры начнутся в течение недели. Напомним, в результате действий курдского ополчения и бомбардировок ВВС коалиции во главе с США около 80 процентов Ракки превратилось в руины.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила группу боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Шаххатия на северо-востоке провинции Хама. Поселение перешло под контроль САА и союзных сил. Позднее появилось сообщение о том, что под контроль сирийской армии перешли новые территории к северу от Расм аль-Сари и Расм аль-Саван. Также на востоке провинции сирийская армия под прикрытием ВКС РФ установила контроль над населенными пунктами Джабб Аль-Джамлан и Расм-Майяль. Сирийские военные обнаружили склады оружия и боеприпасов группировки ИГ. Кроме того, под огнем правительственных сил оказались позиции исламистов в окрестностях поселения Аль-Хауаш в долине Сахль аль-Габ.
В провинции Дамаск в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Правительственные войска ведут ракетный обстрел укрепрайонов оппозиционных формирований в районах Джобар, Айн Тарма и Бейт Наим. Боевики провели минометный обстрел улицы Аль-Амин города Дамаск, пострадали 13 мирных жителей. Несколько снарядов упало в районе Аль-Аббасин, нанеся ущерб городской инфраструктуре.
Сирийская арабская армия (САА) продолжила вести артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных антиправительственных формирований к югу от города Алеппо. В населенный пункт Абу Макбара провинции Алеппо доставлено 1,7 тонн гуманитарной помощи из России. Жители поселения получили продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, российские врачи оказали помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.
Сирийская армия продолжила атаковать позиции террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе станции Т-2 на юге провинции Дейр эз-Зор. Под прикрытием ВКС РФ войска продвинулись на семь километров к Абу Кемалю, зачистив от ИГ территории на пути своего следования. Отмечались боестолкновения и в самом административном центре региона. Сирийская армия при поддержке союзников освободила от радикальных исламистов район Расафа, квартал Аль-Канамат и территорию старого аэропорта. Исламисты понесли значительные потери в технике и живой силе.
Российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам ИГ в провинции Дейр эз-Зор. В результате удара были уничтожены пункты управления, склад вооружения ИГ в районе города Абу Кемаль, а также укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое количество боевиков.
Западная коалиция направила в Ракку партию строительной техники, которая будет использоваться при расчистке завалов. Гражданский совет города заявил, что работы по восстановлению инфраструктуры начнутся в течение недели. Напомним, в результате действий курдского ополчения и бомбардировок ВВС коалиции во главе с США около 80 процентов Ракки превратилось в руины.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила группу боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Шаххатия на северо-востоке провинции Хама. Поселение перешло под контроль САА и союзных сил. Позднее появилось сообщение о том, что под контроль сирийской армии перешли новые территории к северу от Расм аль-Сари и Расм аль-Саван. Также на востоке провинции сирийская армия под прикрытием ВКС РФ установила контроль над населенными пунктами Джабб Аль-Джамлан и Расм-Майяль. Сирийские военные обнаружили склады оружия и боеприпасов группировки ИГ. Кроме того, под огнем правительственных сил оказались позиции исламистов в окрестностях поселения Аль-Хауаш в долине Сахль аль-Габ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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