11:02 01 ноября

ВМФ РФ получит ударную версию катеров «Раптор»

До конца года начнутся испытания ударной версии патрульных катеров проекта 03160 «Раптор», отличающейся от оригинала значительно усиленным вооружением, сообщают Известия.

Архивное фото

По данным газеты, ссылающейся на главкомат ВМФ, новые ударные «Рапторы» появятся на всех флотах, а также на Каспии. Версия с тяжелым вооружением будет применяться для патрулирования прибрежной зоны и борьбы с маломерными судами противника.


«Также обновленные катера смогут оказывать серьезную огневую поддержку десанту или группам спецназа. Огневая мощь в сочетании с высокой скоростью делают их идеальными машинами для рейдовых операций. Вооружение новых катеров включает несколько боевых модулей "Управа-Корд" с крупнокалиберными пулеметами КПВТ, автоматический гранатомет и пусковую установку ПТУР. Состав вооружения может меняться в зависимости от решаемых задач», – говорится в материале.

Катера могут действовать на удалении до 100 морских миль от базы. Они способны развивать до 50 узлов (около 93 км/ч). Также их может нести на борту большой десантный корабль.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, в последние годы заметно обострилась обстановка в акватории Балтийского и Черного морей.

У России есть протяженные морские границы, и не везде на них спокойно. Некоторые государства или террористические группировки могут попытаться забрасывать на территорию России свои диверсионные группы,
сказал он.

Кроме того, в ряде государств «идет активное развитие "москитного" флота, против которого тяжелые и неповоротливые корабли крайне неэффективны», подчеркнул эксперт.

Эти факторы вызвали необходимость иметь в составе ВМФ хорошо вооруженные быстроходные катера, способные мощью своего оружия остановить вражеские катера и высадить на них абордажные партии для досмотра и окончательной ликвидации. Фактически возрождаются морские бронекатера, которые были на вооружении ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны. В этой связи тяжеловооруженный скоростной катер типа "Раптор" представляется идеальной машиной для действий в прибрежных районах Азовского или Черного морей,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.pellaship.ru/raptor
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Комментарии 4

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:48
    Кроме того, в ряде государств «идет активное развитие "москитного" флота, против которого тяжелые и неповоротливые корабли крайне неэффективны», подчеркнул эксперт.
    Ага.Не комильфо за укрофлотом ЧФ посылать.Пяток "Раптор" за ними отправить.
    Честно говоря как название статьи прочитал
    ВМФ РФ получит ударную версию катеров «Раптор»
    Сердце ёкнуло.А не примостырили ли наши по бортам пару "Калибр" wassat
    Наблюдатель2014
    1. san4es Сегодня, 10:53
      Вооружение новых катеров включает несколько боевых модулей "Управа-Корд" с крупнокалиберными пулеметами КПВТ, автоматический гранатомет и пусковую установку ПТУР.
      soldier


      san4es
      1. Джедай Сегодня, 10:58
        Саш, спасибо за видео, только у меня оно почему-то немое. Но текст восполнил отсутствие звука.
        Джедай
    2. Piramidon Сегодня, 10:55
      Цитата: Наблюдатель2014
      А не примостырили ли наши по бортам пару "Калибр" wassat

      Ну, не "Калибр", а хотя бы 30 мм пушку. Получилась бы этакая БМП в морском варианте.
      Piramidon
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