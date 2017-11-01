ВМФ РФ получит ударную версию катеров «Раптор»

У России есть протяженные морские границы, и не везде на них спокойно. Некоторые государства или террористические группировки могут попытаться забрасывать на территорию России свои диверсионные группы,

Эти факторы вызвали необходимость иметь в составе ВМФ хорошо вооруженные быстроходные катера, способные мощью своего оружия остановить вражеские катера и высадить на них абордажные партии для досмотра и окончательной ликвидации. Фактически возрождаются морские бронекатера, которые были на вооружении ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны. В этой связи тяжеловооруженный скоростной катер типа "Раптор" представляется идеальной машиной для действий в прибрежных районах Азовского или Черного морей,