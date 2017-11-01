14:13 01 ноября

Северный флот пополнится новым буксиром проекта 16609

Новый буксир РБ-369 проекта 16609, построенный на заводе "Пелла" под Петербургом, завершил государственные испытания и в ближайшее время будет передан Северному флоту, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.



«Успешно завершен этап государственных испытаний новейшего буксира РБ-369, построенного на санкт-петербургском предприятии "Пелла" для ВМФ России. Планируется, что в ближайшее время государственная приемная комиссия подпишет приемный акт, и буксир войдет в состав Военно-морского флота. Постоянным местом дислокации буксира станет Северный флот», – рассказали в военном ведомстве.




По данным пресс-службы, РБ-369 «предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 60-80 см».

Длина судна составляет 28,5 м, ширина – 9,5 м. Буксир оснащен гидравлическим краном-манипулятором грузоподъемностью более 900 кг. Для тушения пожара на судне имеется система внешнего пожаротушения.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru, ОАО “Пелла”
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Комментарии 6

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  1. AKsvlad047 Сегодня, 11:40
    Новое и хорошее всегда радует, получить это не продать и не порезать на иголки!!! Понемногу наполняемся, но достаточны ли такие черепашьи темпы для обновления вспомогательных судов ВМФ?
    AKsvlad047
    1. donavi49 Сегодня, 11:57
      Напротив буксиры прут очень быстро. И их довольно много. Вот с боевыми кораблями - там да, темп не очень.

      Вот кстати еще спустили головной катер связи №403. Увеличено водоизмещение вдвое. Поправили мореходность. Впихнули салон 1 класса. Сдача в следующем году. Второго в 2019. Еще на 2 катера - контракт финализируется. Назначение - обслуживание высокопоставленных гостей.
      donavi49
  2. Xscorpion Сегодня, 11:52
    Цитата: AKsvlad047
    Новое и хорошее всегда радует, получить это не продать и не порезать на иголки!!! Понемногу наполняемся, но достаточны ли такие черепашьи темпы для обновления вспомогательных судов ВМФ?


    А по моему тут каждую неделю новости про новые буксиры,так что темпы не черепашьи.
    Xscorpion
    1. AKsvlad047 Сегодня, 11:53
      А сколько их надо на флот?
      AKsvlad047
  3. Галеон Сегодня, 12:09
    Ну так не Северный флот пополнится новым буксиром, а Североморский или Гаджиевский (или какой другой) рейд пополнится буксиром. Автор, мухоморишко, разницы не чувствуешь??
    Галеон
  4. Sergei75 Сегодня, 12:23
    Судно?! Они назвали это судном? Моряки поймут, теперь мы о каждом судне будем кричать.
    Sergei75
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