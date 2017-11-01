Северный флот пополнится новым буксиром проекта 16609
Новый буксир РБ-369 проекта 16609, построенный на заводе "Пелла" под Петербургом, завершил государственные испытания и в ближайшее время будет передан Северному флоту, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.
«Успешно завершен этап государственных испытаний новейшего буксира РБ-369, построенного на санкт-петербургском предприятии "Пелла" для ВМФ России. Планируется, что в ближайшее время государственная приемная комиссия подпишет приемный акт, и буксир войдет в состав Военно-морского флота. Постоянным местом дислокации буксира станет Северный флот», – рассказали в военном ведомстве.
По данным пресс-службы, РБ-369 «предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 60-80 см».
Длина судна составляет 28,5 м, ширина – 9,5 м. Буксир оснащен гидравлическим краном-манипулятором грузоподъемностью более 900 кг. Для тушения пожара на судне имеется система внешнего пожаротушения.
«Успешно завершен этап государственных испытаний новейшего буксира РБ-369, построенного на санкт-петербургском предприятии "Пелла" для ВМФ России. Планируется, что в ближайшее время государственная приемная комиссия подпишет приемный акт, и буксир войдет в состав Военно-морского флота. Постоянным местом дислокации буксира станет Северный флот», – рассказали в военном ведомстве.
По данным пресс-службы, РБ-369 «предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 60-80 см».
Длина судна составляет 28,5 м, ширина – 9,5 м. Буксир оснащен гидравлическим краном-манипулятором грузоподъемностью более 900 кг. Для тушения пожара на судне имеется система внешнего пожаротушения.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru, ОАО “Пелла”
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