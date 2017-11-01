14:16 01 ноября

Компания IWI представила новый TAVOR в калибре 7,62×51 мм.

Компания Israel Weapon Industries (IWI) объявила о том, что официально представит свою новую штурмовую винтовку TAVOR 7 на предстоящих выставках вооружений. Теперь булл-пап TAVOR будет доступен в калибре 7,62×51 мм.

Американское подразделение Israel Weapon Industries анонсировало винтовку TAVOR 7 в июле текущего года. Тогда сообщалось, что продажи гражданской версии винтовки стартуют в США уже в январе 2018 году. Первыми увидеть новый булл-пап от IWI смогут посетители выставок Defense and Security (Таиланд), Milipol (Франция) и Expodefensa (Колумбия).

Компания IWI представила новый TAVOR в калибре 7,62×51 мм.



На экспошоу будут представлены как военная, так и гражданская версия булл-папа, которая не будет иметь возможности автоматической стрельбы. В компании IWI указывают, что TAVOR 7 создан с учётом тенденции возврата военных к более тяжёлым пулям. При этом в IWI утверждают, что готовы начать поставки новых винтовок потенциальным заказчикам уже в первом квартале 2018 года.

TAVOR 7 — новая модель в линейке штурмовых винтовок и пистолетов-пулемётов TAVOR, а также первый из «Таворов», выполненный в калибре 7,62×51 мм. Все предыдущие модели выпускались в калибрах 5,56×45 мм (5,45×39 мм), а также 9 mm Luger и .300 AAC Blackout (7,62×35 мм). Масса винтовки составляет 3,9 кг, а его автоматика построена на коротком ходу газового поршня (имеет четыре положения для настройки под различные типы боеприпасов), передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 13

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  1. inkass_98 Сегодня, 12:32
    И магазин, поди, на 15-20 патронов?
    Более тяжелая пуля не обязательно должна быть в винтовочном патроне, то же самое можно реализовать и в промежуточном, при этом боезапас будет больше, а стоимость патрона меньше.
    В любом случае этот автомат не предназначен для стрельбы далее 400-600 м., так зачем использовать 7,62х51?
    inkass_98
    1. voyaka uh Сегодня, 12:38
      "В любом случае этот автомат не предназначен для стрельбы далее 400-600 м"///

      НИКАКОЙ автомат не предназначен для стрельбы далее 400-600 м.
      Дальше 600 м стреляют пулеметчики и снайперы.
      У Тавор, не забывайте, ствол такой же длины, как и у автоматов обычной схемы.
      Только компоновка компактная.
      voyaka uh
      1. Shurik70 Сегодня, 13:37
        Цитата: voyaka uh

        У Тавор, не забывайте, ствол такой же длины, как и у автоматов обычной схемы.
        Только компоновка компактная.

        Ну да, хоть и выглядит непривычно, но калибр серьёзный. А магазин можно разный сделать, хоть коробчатый на 100 патронов.
        Нужна здоровая конкуренция и разнообразие моделей, что бы в итоге было найдено несколько идеалов.
        Shurik70
      2. inkass_98 Сегодня, 13:53
        Цитата: voyaka uh
        Дальше 600 м стреляют пулеметчики и снайперы.

        Так а я о чем? Зачем такой мощный патрон для автомата? Он явно избыточен, вполне подошел бы обычный промежуточный патрон втом же калибре.
        inkass_98
    2. Джедай Сегодня, 12:41
      Немного подробнее о TAVOR 7 :
      TAVOR 7 будет выпускаться со стволами длиной 16 и 18 дюймов и трех вариантах расцветки. При этом шаг нарезов модели с коротким стволом будет 1:12, а с длинным – 1:10. TAVOR 7 будет полностью амбидекстральным (элементы управления продублированы и одинаково удобны для левши и правши). В розничную продажу винтовка поступит с магазином на 20 патронов (с возможностью ограничения до 10 в зависимости от местных законов). Первой страной, где TAVOR 7 будет доступен в продаже, станет США. Продажи там планируется начать уже в январе 2018 года, при этом цена на оружие еще не озвучена.

      Источник : http://warspot.ru/9416-tavory-naraschivayut-kalib
      r
      Джедай
    3. ПАМ Сегодня, 13:03
      так зачем использовать 7,62х51?

      развитие бронежилетов, увеличение кол-ва легкой бронетехники (на базе гражданских внедорожников), и широкое внедрение их в вооруженные силы всех стран, перемещение (в большей части) боевых действий в населенные пункты (большое количество всевозможных укрытий баррикад), что подталкивает к возвращению к тяжелым ( и мощным) боеприпасам, которые в свое время посчитали избыточными по мощности, тяжелыми, дорогими.
      ПАМ
  2. капрал Сегодня, 12:38
    Зачем булл-папу .308 ? Взяли бы нормальные HK-417 или SIG-716
    капрал
    1. seos Сегодня, 12:49
      Идет возврат к винтовочному патрону как к основному.... промежуточный уходит..
      Пока "эксперты" заявляют о том, что революции в стрелковом оружии еще не произошло все больше развитые страны, принимают на вооружения штурмовые винтовки с винтовочным патроном...
      seos
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 12:47
    На выставках пробовал несколько раз брать в руки "бул - пап". Не знаю - по мне непривычно...
    Вождь краснокожих
    1. _Jack_ Сегодня, 13:08
      Согласен, хват у него неудобный, хотя может привыкать нужно
      _Jack_
    2. Talgat 148 Сегодня, 13:38
      Привыкать не долго! Очень легко и быстро осваивается! Очень понравился Х95 5.56 и 5.45 тож пробовал, но советские 5.45 очень сильно загрязняет оружие, чистить долго приходится. А вот 5.56 никаких проблем. Очень удобный и гармоничный аппарат!!!
      Talgat 148
  4. Oleg7700 Сегодня, 14:03
    Реклама IWI для Tavor 7 (маг. на 20 патронов)
    Oleg7700
  5. zmeigavrila Сегодня, 14:14
    А мне лично не нравятся буллпапы.Пролетающие окола лица гильзы и пороховые газы тоже в лицо.Некомфортно как-то
    zmeigavrila
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