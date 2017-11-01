14:12 01 ноября

Шойгу: Армия получит две ракеты-носителя "Протон-М" до конца года

Центр имени Хруничева поставит армии до конца декабря две тяжёлые ракеты-носителя "Протон-М", заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В текущем году компания поставила в войска две ракеты "Рокот" и два разгонных "Бриз-М". До конца декабря Вооружённые силы должны получить две ракеты "Протон-М"
— сказал Шойгу в ходе совещания в военном ведомстве.

Шойгу: Армия получит две ракеты-носителя "Протон-М" до конца года



Он также отметил, что Центр имени М.В.Хруничева занимается разработкой и созданием для нужд Минобороны новейшего космического ракетного комплекса "Ангара".

«Протон-М» – одноразовая ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Способна выводить на геостационарную орбиту (ГСО) грузы до 3,3 т.

Также министр отметил, что на закрытой части совещания планируется обсудить наращивание группировки военных спутников. Усиление орбитальной группировки Космических войск современными спутниками повысит боевые возможности российских Вооруженных сил, добавил Шойгу.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. raw174 Сегодня, 13:22
    Это лучше, чем бронекатер)))
    Будем надеяться что наши ВС получат систему спутников, способную обеспечить не только качественную разведку, но и целеуказание, для надежного применения КР по движущимся морским целям...
    raw174
  2. Горменгаст Сегодня, 13:26
    Надеюсь, наконец с нормальным припоем, и прошедшие нормальную приемку. am
    Горменгаст
  3. Курочкин Сегодня, 13:34
    Маршал Шойгу и герой России !!!!! Молодец !!! Так держать !!!!
    Курочкин
Картина дня