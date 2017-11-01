Шойгу: Армия получит две ракеты-носителя "Протон-М" до конца года

В текущем году компания поставила в войска две ракеты "Рокот" и два разгонных "Бриз-М". До конца декабря Вооружённые силы должны получить две ракеты "Протон-М"

Центр имени Хруничева поставит армии до конца декабря две тяжёлые ракеты-носителя "Протон-М", заявил министр обороны России Сергей Шойгу.— сказал Шойгу в ходе совещания в военном ведомстве.Он также отметил, что Центр имени М.В.Хруничева занимается разработкой и созданием для нужд Минобороны новейшего космического ракетного комплекса "Ангара".«Протон-М» – одноразовая ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Способна выводить на геостационарную орбиту (ГСО) грузы до 3,3 т.Также министр отметил, что на закрытой части совещания планируется обсудить наращивание группировки военных спутников. Усиление орбитальной группировки Космических войск современными спутниками повысит боевые возможности российских Вооруженных сил, добавил Шойгу.