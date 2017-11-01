14:18 01 ноября

СБУ заявила, что "обеспечила арест" имущества глав ЛДНР

Служба безопасности Украины обеспечила арест имущества "глав" самопровозглашенных "ДНР" Александра Захарченко и "ЛНР" Игоря Плотницкого. Об этом сообщают "Українські новини".

СБУ заявила, что "обеспечила арест" имущества глав ЛДНР


В ответе ведомств отмечается, что Захарченко и Плотницкий, подозреваемые СБУ в создании террористических организаций, объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание.


Приняты меры для обеспечения наложения ареста на имущество указанных подозреваемых
- говорится в документе.

При этом СБУ отказалась ответить, какое именно имущество Плотницкого и Захарченко арестовано.

Также напомним, что главу ЛНР Плотницкого на Украине заочно обвинили и судят в деле о сбитом самолете Ил-76 в районе Луганска в июне 2014 года. Дело рассматривает Бабушкинский районный суд Днепра (Днепропетровска - прим.)

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 31

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  1. Серый брат Сегодня, 13:30
    Пора и американцам арестовать миллиарды Путина. laughing
    Серый брат
    1. Logall Сегодня, 13:35
      Ничего смешного! Наши, РФ, капиталы до сих пор у них хранятся, и в их облигациях. am
      Logall
      1. Серый брат Сегодня, 13:36
        Цитата: Logall
        Ничего смешного! Наши капиталы до сих пор у них хранятся, и в их облигациях.

        Это миллиарды Путина?
        Серый брат
        1. JACTUS RECTUS Сегодня, 13:45
          Нет, вот миллиарды путина.
          JACTUS RECTUS
          1. Серый брат Сегодня, 13:46
            Цитата: JACTUS RECTUS
            Нет, вот миллиарды путина.

            Немцов вышел погулять на мосту.
            Алёшу давайте.
            Серый брат
            1. JACTUS RECTUS Сегодня, 13:55
              Откройте глаза вас грабят. Современная Россия это неофеодальное государство, благодаря путину. В России культ личности путина, Россию грабят Путин с дружками, каждый из его круга вор, как и он сам. А вы вместо того что бы протестовать, хотите что бы Алешку пристрелили, это кошмар.
              JACTUS RECTUS
              1. Серый брат Сегодня, 14:02
                Цитата: JACTUS RECTUS
                хотите что бы Алешку пристрелили, это кошмар.

                Алёшка Немцова грохнул с помощью чеченских дагестанцев, чтобы бабло в одну харю захапать.
                А теперь Удальцов освободился и ему тоже мани нужны.
                Я ничего не хочу - они сами друг с другом разбираются, гыгыгы.
                Серый брат
                1. 210окв Сегодня, 14:06
                  Серый,не надо кормить этого ушлепка-тролля.
                  Цитата: Серый брат
                  Цитата: JACTUS RECTUS
                  хотите что бы Алешку пристрелили, это кошмар.

                  Алёшка Немцова грохнул с помощью чеченских дагестанцев, чтобы бабло в одну харю захапать.
                  А теперь Удальцов освободился и ему тоже мани нужны.
                  Я ничего не хочу - они сами друг с другом разбираются, гыгыгы.
                  210окв
                  1. JACTUS RECTUS Сегодня, 14:12
                    Ушлепок это ты, я излагаю свою точку зрения. Всё кто не поддерживает культ личности Путина тролль?!
                    JACTUS RECTUS
                  2. Серый брат Сегодня, 14:13
                    Цитата: 210окв
                    Серый,не надо кормить этого ушлепка-тролля.

                    Да я тут заклинания для вызова нечисти тестирую просто. laughing
                    Серый брат
                2. JACTUS RECTUS Сегодня, 14:10
                  Вот и я о том же, вы не чего не хотите, поэтому тот ужас который творится в моей стране не заканчивается. Я не призываю вас любить Алешку или Немцова, я призываю вас открыть глаза и увидеть что нами правят воры и негодяи. Кто есть Алешка не важно, важно, что он даёт возможность увидеть суть тех людей которые сидя во власти с развала союза.
                  JACTUS RECTUS
                  1. Серый брат Сегодня, 14:16
                    Цитата: JACTUS RECTUS
                    , что он даёт возможность увидеть суть тех людей которые сидя во власти с развала союза.

                    В кривом зеркале невозможно увидеть суть.
                    Серый брат
        2. Logall Сегодня, 13:46

          Цитата: Серый брат
          Цитата: Logall
          Ничего смешного! Наши капиталы до сих пор у них хранятся, и в их облигациях.

          Это миллиарды Путина?


          Это миллиарды страны, которой руководит Путин! Значит в какой-то степени yes
          Он за них в ответе! Должен быть, по крайней мере hi
          Logall
          1. Серый брат Сегодня, 13:48
            Цитата: Logall
            Это миллиарды страны которой руководит Путин! Значит в какой-то степени
            Он за них в ответе! Должен быть, по крайней мере

            Арестовать российские активы в американских банках это отличный способ обвалить доллар, я только за.
            Серый брат
            1. JACTUS RECTUS Сегодня, 14:01
              Это отличный способ увеличить налоги, лишить вас пенсий, забрать образование для ваших детей. А после все это свалить на обамку или трампа с меркель. Снимайте лапшу с ушей.
              JACTUS RECTUS
              1. Серый брат Сегодня, 14:06
                Цитата: JACTUS RECTUS
                Это отличный способ увеличить налоги, лишить вас пенсий, забрать образование для ваших детей

                Я в 90-е жил, когда пустой бюджет каждые три месяца новый принимали, а денег всё равно не было ни на что, когда Ель-цын кредитов набрал которые по умолчанию невозможно отдать было, когда в стране бандиты заместо налоговой службы были. Я не боюсь трудностей.
                Я вас вращал и буду вращать.
                Серый брат
                1. JACTUS RECTUS Сегодня, 14:15
                  Так мы и идём прямым ходом к девяностым, откройте глаза.
                  Тогда бандиты нас грабили с помощью биты или ножа, теперь они сидят в кабинетах и грабят нас с помощью ручки и бумажки. Вертел он...
                  JACTUS RECTUS
        3. 210окв Сегодня, 14:04
          Это миллиарды государства.
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Logall
          Ничего смешного! Наши капиталы до сих пор у них хранятся, и в их облигациях.

          Это миллиарды Путина?
          210окв
      2. Шура пермский Сегодня, 13:54
        маразм крепчает...
        Шура пермский
        1. JACTUS RECTUS Сегодня, 13:58
          Вам тоже страшно когда вы читаете коменты этих граждан? Они смотрят как зомбируют хохлов, а то что сами как зомби не понимают...
          JACTUS RECTUS
  2. Shurik70 Сегодня, 13:31
    СБУ отказалась ответить, какое именно имущество арестовано

    Неужели у них детский велосипед из сарайки угнали? what
    Shurik70
    1. Джедай Сегодня, 13:33
      Служба безопасности Украины обеспечила арест имущества "глав" самопровозглашенных "ДНР" Александра Захарченко и "ЛНР" Игоря Плотницкого.

      И как они (Захарченко и Плотницкий) перенесут такую утрату? crying
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 13:56
        Плачут крокодильими слезами laughing , а если серьёзно могли бы что то придумать поинтересней.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 13:59
          На что интеллекта хватило - то и придумали. А то и вовсе - подсказал кто-то... lol
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 14:05
            Так подчерк то звездно - полосатый , это у них первый шаг арест имущества , а есть оно или нет их не волнует , будут искать по всему миру.
            cniza
      2. 210окв Сегодня, 14:15
        Да им уже вроде как и по чесноку что там придумают на руине..
        Цитата: Джедай
        Служба безопасности Украины обеспечила арест имущества "глав" самопровозглашенных "ДНР" Александра Захарченко и "ЛНР" Игоря Плотницкого.

        И как они (Захарченко и Плотницкий) перенесут такую утрату? crying
        210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:33
    В суд укроинский вместо Плотницкого и Захарченко обещал приехать с экскортом lol их поручитель, также разыскиваемый укроиной Шойгу, думаю, что там его ждут, но повторяю Кожугедович едет с "экскортом "-всего то одна армия! !!! wassat
    Геркулесыч
  4. Алена767 Сегодня, 13:39
    Приходит хохол к военкому за премией:
    — Записывайте! За неделю я сжёг 10 автомобилей! По 12000 гривен…
    — Цэ добре! Получи, хлопчик! — говорит военком и платит деньги.
    — Ещё я подорвал 5 танков! По 48000 гривен…
    — Красавец! Вот, получи!
    — Потом подобрался с тыла и уничтожил 3 Града! По 60000 гривен…
    — Отлично! Ну, наконец—то у нас появился герой! Завтра же про тебя во всех газетах напишем, а то сплошные поражения и потери! Получи!
    — А вчера я сбил штурмовик! — торжественно заканчивает хохол.
    — СТОП!!! Но ведь российские самолёты над нами не летают! — офигевает военком.
    — А шо, надо было долбать именно российские?!
    Алена767
  5. salat Сегодня, 13:49
    главу ЛНР Плотницкого на Украине заочно обвинили и судят в деле о сбитом самолете Ил-76 в районе Луганска в июне 2014 года
    А что во время боевых действий сбивать военный самолет нельзя?
    Я честно не знал, как с этим жить то теперь))))))))))))))))))))
    salat
  6. Олег Андреев Сегодня, 14:00
    Ну нужно же создать для Волкера видимость "работы",всёсхваченности,вездеприсутствия!
    Олег Андреев
  7. ydjin Сегодня, 14:13
    А почему Захарченко и Плотницкий виноваты в сбитии ИЛ-76, говорят это Шойгу наводил, а кнопку нажимал лично Путин! wassat
    ydjin
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