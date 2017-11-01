СБУ заявила, что "обеспечила арест" имущества глав ЛДНР
Служба безопасности Украины обеспечила арест имущества "глав" самопровозглашенных "ДНР" Александра Захарченко и "ЛНР" Игоря Плотницкого. Об этом сообщают "Українські новини".
В ответе ведомств отмечается, что Захарченко и Плотницкий, подозреваемые СБУ в создании террористических организаций, объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание.
При этом СБУ отказалась ответить, какое именно имущество Плотницкого и Захарченко арестовано.
Также напомним, что главу ЛНР Плотницкого на Украине заочно обвинили и судят в деле о сбитом самолете Ил-76 в районе Луганска в июне 2014 года. Дело рассматривает Бабушкинский районный суд Днепра (Днепропетровска - прим.)
В ответе ведомств отмечается, что Захарченко и Плотницкий, подозреваемые СБУ в создании террористических организаций, объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание.
Приняты меры для обеспечения наложения ареста на имущество указанных подозреваемых- говорится в документе.
При этом СБУ отказалась ответить, какое именно имущество Плотницкого и Захарченко арестовано.
Также напомним, что главу ЛНР Плотницкого на Украине заочно обвинили и судят в деле о сбитом самолете Ил-76 в районе Луганска в июне 2014 года. Дело рассматривает Бабушкинский районный суд Днепра (Днепропетровска - прим.)
Использованы фотографии: Reuters
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