За RT и Sputnik "получит" Радио Свобода?

Со времени прошедшего заседания Минюст России официально предупредил ряд зарубежных СМИ, в частности «Радио Свобода» о возможности применения ограничительных мер. Произойдёт это в случае реализации со стороны американских властей всех тех угроз в отношении российских СМИ, которые мы в реальности видим.

Видимо, мы будем вынуждены имплементировать нормы по усилению контроля за деятельностью иностранных некоммерческих организаций, их филиалов, представительств. И степень этого контроля практически зеркальна тем мерам, которые осуществляются в США сегодня против российских СМИ.

В российском Минюсте подготовили документ с комплексом предложений по ответным мера в отношении США в связи с дискриминацией российских СМИ. Сообщается, что документ уже передан для изучения в Совет Федерации. Заместитель министра юстиции РФ Олег Плохой сообщил о предлагаемых мерах:Речь идёт о попытках выдавать из информационного поля Запада такие российские средства массовой информации как телеканал Russia Today, а также информационное агентство Sputnik.Из заявления заместителя министра юстиции России:Напомним, что в США обвиняют RT в заказе политической рекламы через социальные сети, а также в осуществлении пропагандистской деятельности. Обвинение более чем странное, особенно если учесть тот факт, что упомянутое «Радио Свобода» занимается беспрепятственно пропагандой в России в течение последних десятилетий.