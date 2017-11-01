17:10 01 ноября

За RT и Sputnik "получит" Радио Свобода?

В российском Минюсте подготовили документ с комплексом предложений по ответным мера в отношении США в связи с дискриминацией российских СМИ. Сообщается, что документ уже передан для изучения в Совет Федерации. Заместитель министра юстиции РФ Олег Плохой сообщил о предлагаемых мерах:
Со времени прошедшего заседания Минюст России официально предупредил ряд зарубежных СМИ, в частности «Радио Свобода» о возможности применения ограничительных мер. Произойдёт это в случае реализации со стороны американских властей всех тех угроз в отношении российских СМИ, которые мы в реальности видим.


Речь идёт о попытках выдавать из информационного поля Запада такие российские средства массовой информации как телеканал Russia Today, а также информационное агентство Sputnik.

Из заявления заместителя министра юстиции России:

Видимо, мы будем вынуждены имплементировать нормы по усилению контроля за деятельностью иностранных некоммерческих организаций, их филиалов, представительств. И степень этого контроля практически зеркальна тем мерам, которые осуществляются в США сегодня против российских СМИ.


За RT и Sputnik "получит" Радио Свобода?


Напомним, что в США обвиняют RT в заказе политической рекламы через социальные сети, а также в осуществлении пропагандистской деятельности. Обвинение более чем странное, особенно если учесть тот факт, что упомянутое «Радио Свобода» занимается беспрепятственно пропагандой в России в течение последних десятилетий.

Использованы фотографии: newspile.ru
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Комментарии 29

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  1. Partyzan Сегодня, 16:02
    И степень этого контроля практически зеркальна тем мерам, которые осуществляются в США сегодня против российских СМИ.
    опять зеркальна - а когда ж на опережение будем действовать?
    Partyzan
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:06
      Когда либеров от власти отлучим, тогда и будем действовать реально на опережение hi
      Геркулесыч
      1. Logall Сегодня, 16:16
        Цитата: Partyzan
        когда ж на опережение будем действовать?

        Когда Медведева от Айпада оторвем, Да гастроном посмотреть заставим... Может головой думать начнет? А не гаджетами...
        Партизан hi
        Logall
        1. Siegen Сегодня, 16:27
          Может головой думать начнет?

          Рассказывают о заказной кампании против Медведева: кто-то (гад же ты...) мешает слова в голове у Дмитрия Анатольевича и выкладывает глупости ему на язык. request recourse
          Siegen
        2. 210окв Сегодня, 16:30
          Я удивлен(а может быть перестать удивляться)реакции и скоростью принятия ответных действий наших властей.
          Цитата: Logall
          Цитата: Partyzan
          когда ж на опережение будем действовать?

          Когда Медведева от Айпада оторвем, Да гастроном посмотреть заставим... Может головой думать начнет? А не гаджетами...
          Партизан hi
          210окв
          1. Logall Сегодня, 16:35
            Вот всем сердцем, всей душой чувствую, что надо в стране что-то менять! А вот что, пока не пойму...
            Не Запрягается пока what
            Logall
            1. ando_bor Сегодня, 17:05
              Цитата: Logall
              что-то менять! А вот что, пока не пойму...

              Скакать надо, - а умные люди воспользуются.
              ando_bor
        3. Partyzan Сегодня, 16:42
          Цитата: Logall
          Когда Медведева от Айпада оторвем,

          Саня привет hi ну тебе только сказки писать laughing ишь чего удумал
          Partyzan
  2. Галеон Сегодня, 16:05
    А что нам радио "Свобода"? Может быть с "Эха Москвы" начать и прочей сво...?
    Галеон
    1. NIKNN Сегодня, 16:18
      Цитата: Галеон
      А что нам радио "Свобода"? Может быть с "Эха Москвы" начать и прочей сво...?

      Вот это то и надо, и без всяких зеркальностей и давно...
      NIKNN
      1. Смог Сегодня, 16:31
        Цитата: Галеон
        Может быть с "Эха Москвы" начать

        good . Этот голос "либералов" наносит больше вреда чем иноСМИ. Вроде как наши....Но в 100 раз хуже не наших.
        Смог
        1. NIKNN Сегодня, 16:34
          Цитата: Смог
          Этот голос "либералов" наносит больше вреда чем иноСМИ.

          Абсолбтно, не понимаю если честно, почему до сих пор... request
          NIKNN
        2. cniza Сегодня, 16:36
          Константин! hi , а содержит его и финансирует кто? Один из спонсоров Газпром и как дальше?
          cniza
          1. Смог Сегодня, 16:40
            Цитата: cniza
            Один из спонсоров Газпром и как дальше?

            Виктор! Наше Вам soldier Он даже не спонсор, а владелец основного пакета акций
            В настоящее время 66 % всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат Газпром-Медиа Холдинг, 34 % поделены между журналистами радиостанции, из них 18 % принадлежат лично Алексею Венедиктову.
            Смог
            1. Смог Сегодня, 16:43
              А как дальше? А вот так..... request Хоть руками разводи, what хоть репу чеши.... Слов нет, междометия одни, матерные...., сильно матерные. am
              Смог
            2. cniza Сегодня, 16:43
              Ну вот , я не хотел это запускать..., так зачем они это делают?
              cniza
              1. Смог Сегодня, 16:46
                А русское слово на букву Х, не подумай что огородное растение, его знает. Страна видно такая.....Ведь нас умом то не понять....
                Смог
                1. cniza Сегодня, 16:53
                  А может , что бы всех собрать вместе и держать на контроле? lol
                  cniza
                  1. Смог Сегодня, 16:57
                    Цитата: cniza
                    держать на контроле?

                    В клетке их держать надо, а не на контроле...
                    Смог
                    1. cniza Сегодня, 17:00
                      Ну это когда их уж сильно занесет , а так они постоянно делают прививку обществу...
                      cniza
                      1. Смог Сегодня, 17:09
                        Цитата: cniza
                        Ну это когда их уж сильно занесет

                        А, то есть пока их не сильно занесло мы их опосредованно, через Газпром должны кормить? И весьма не плохо кормить надо отметить. Картина маслом онннако.....Не согласный я на енто.....
                        Смог
  3. shark Сегодня, 16:07
    Мы опаздываем. Надо давно это сделать. А не зеркально , а радикально. Не нужны нам "свободные сми". У меня вопрос- могу ли я подать на налоговый вычет ,из за нежелания содержать "эхол москвы". Я его не содержу, не слушаю, не плачу. Ну хоть на рубль меньше платить налогов. Но это будет самый драгоценный рубль!
    shark
  4. Slon_on Сегодня, 16:07
    Странно, что про помойку CNN забыли.
    Slon_on
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:08
    Дойдет ли до дела, или как с дипмиссиями, молча проглотим? ?? what
    Геркулесыч
  6. Офицер запаса Сегодня, 16:09
    "... в США обвиняют RT ... в осуществлении пропагандистской деятельности..."

    А что, иностранные СМИ в других странах вещают с какой-то иной целью? В той же России. Чего из себя девочку-то строить.
    Офицер запаса
  7. Старый военрук Сегодня, 16:38
    Пора давным давно заткнуть эту помойку. Союз правильно поступал, не давая им вещать на нашу территорию.
    Старый военрук
  8. Александр War Сегодня, 16:45
    Давно надо прикрыть эту ЦРУшную помойку "радио свободы"
    Александр War
  9. кедр Сегодня, 16:57
    Вы что, уважаемые запамятовали 1991 год?

    И как вы хотите, что бы себя вела страна победитель... в "Холодной" войне со страной побеждённой... в "Холодной" войне ? Слава Богу Национально освободительное движение набирает обороты, но санкциями оккупант не ограничится... Само не рассосётся.
    кедр
  10. AwaZ Сегодня, 17:07
    Это Радио Свободы в РФ никто вообще не воспринимает как источник информации и закрытие его никак не отразится на общем фоне. Закрывать надо СNN и к нему можно тогда это радио . А так- это профанация. И почему только сейчас засуетились . Надо было сразу же закрыть нафиг
    AwaZ
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