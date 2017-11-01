17:05 01 ноября

Спецназ ВДВ до конца года получит около 40 бронемашин "Тигр-М"

Подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до конца 2017 года получат около 40 бронемашин "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет", сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Модернизированные "Тигры" существенно повысят боевые возможности и мобильность разведывательных групп спецназа ВДВ России, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта.

Спецназ ВДВ до конца года получит около 40 бронемашин "Тигр-М"



В подразделения специального назначения ВДВ до конца текущего года поступит на вооружение около 40 специальных транспортных средств "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет". Модернизированные "Тигры" оснащены крупнокалиберным пулеметом и современным комплексом оптико-электронной разведки, в состав, которого входит новейшая система навигации и ориентации, телекамера, тепловизор, лазерный дальномер и другое специальное оборудование
— сказано в сообщении.

В нем отмечено, что новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем и дистанционным управлением при необходимости могут использовать средства быстрой маскировки в автоматическом режиме.

Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя, или до 1,2 тысячи килограммов груза, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: РИА Новости
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 16:11
    Их еще не сбрасывали с самолетов, чтобы проверить, как они будут себя в полете вести? С виду машина нормальная, а так судить могут те, кто ее эксплуатирует.
    Геркулесыч
  2. san4es Сегодня, 16:21
    40 бронемашин "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет"




    soldier
    san4es
    1. Александр War Сегодня, 16:44
      Давно ждал дистанционный модуль для Тигра yes Для ВДВ не знаю как испытали Тигр ,плюс как модуль поведет себя
      Александр War
  3. Курочкин Сегодня, 16:49
    Это здорово !!!!
    Курочкин
Картина дня