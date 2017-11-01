"УАЗ Профи" прошел почти 5 тыс. км и поднялся на Эльбрус

Новый грузовик "УАЗ Профи" принял участие в определительных испытаниях перспективных образцов военной автомобильной техники, которые проходили в районах c жарким климатом, в пустыне и горах. Почти за месяц автомобиль прошел около 4,8 тыс. километров по маршруту, который пролегал через Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элисту, Пятигорск и закончился в Кабардино-Балкарии покорением высшей точки России и Европы - горы Эльбрус

Что касается высокогорья, то до Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался очень хорошо - не почувствовалась нагрузка ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней едет только специальная подготовленная техника, но автомобиль сам достиг высоты 3198 метров