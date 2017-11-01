19:42 01 ноября

"УАЗ Профи" прошел почти 5 тыс. км и поднялся на Эльбрус

Как сообщила в среду пресс-служба Ульяновского автозавода, автомобиль "УАЗ Профи" прошел испытания Минобороны РФ, преодолев песчаные барханы и заехав на высоту более 3 тыс. метров на горе Эльбрус.

Новый грузовик "УАЗ Профи" принял участие в определительных испытаниях перспективных образцов военной автомобильной техники, которые проходили в районах c жарким климатом, в пустыне и горах. Почти за месяц автомобиль прошел около 4,8 тыс. километров по маршруту, который пролегал через Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элисту, Пятигорск и закончился в Кабардино-Балкарии покорением высшей точки России и Европы - горы Эльбрус
- говорится в сообщении.

"УАЗ Профи" прошел почти 5 тыс. км и поднялся на Эльбрус



В нем отмечается, что автомобиль по итогам испытаний подтвердил отличные ходовые качества в трудных условиях. По словам водителя-испытателя, на песчаных участках "УАЗ Профи" проявил себя лучше военной бронированной техники.

Что касается высокогорья, то до Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался очень хорошо - не почувствовалась нагрузка ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней едет только специальная подготовленная техника, но автомобиль сам достиг высоты 3198 метров
- сообщает пресс-служба автозавода

Ранее сообщалось, что в этом году УАЗ намерен реализовать 2 тыс. автомобилей "УАЗ Профи", производство которых началось в сентябре, передает ТАСС.

Использованы фотографии: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 19:13
    Хорошая прокачка машинки)
    Шура пермский
    1. Банщик-М Сегодня, 19:21
      Цитата: Шура пермский
      Хорошая прокачка машинки)

      УАЗ-469 мне часто снится...Машина зверь! Неприхотливая и проходимая ..
      Сосед у меня по утрам такую машинку заводит , прям песня в душе .. fellow
      Банщик-М
      1. Чёрный Сегодня, 19:32
        заехав на высоту более 3 тыс. метров на горе Эльбрус.

        поднялся на Эльбрус в ходе испытаний Минобороны

        Так поднялся НА Эльбрус или доехал до высоты 3 км? laughing у подножья эльбруса есть канатка для горнолыжников ...со станциями мир, кругозор ...мир на высоте 3500...ну заехал туда летом и что? smile...ни только УАЗ так может...
        Чёрный
        1. Partyzan Сегодня, 19:39
          Вячеслав hi
          Так поднялся НА Эльбрус или доехал до высоты 3 км?
          возможно только доехал до высоты 3 км, но по своему опыту знаю - где проходили наши - кукурузеры умирали hi
          Partyzan
      2. xetai9977 Сегодня, 19:35
        Однажды проехал на Уазике 500 км. Было такое ощущение,что неделю проскакал на мустанге. Фаберже болели пару дней laughing
        xetai9977
        1. Partyzan Сегодня, 19:40
          Цитата: xetai9977
          Фаберже болели пару дней

          завидую - у меня гораздо меньше laughing
          Partyzan
    2. 34 регион Сегодня, 19:32
      19.13. Шура! Чего хорошего? 5 тыс км всего! 5 тыс! Это не 500 тыс! О чём базар? Тьфу! Позор! 5 тыс уже достижение! Ну полная импотенция! О чём новость!? О том что машина доехала от диллера до дома? А миллион км пройдёт??? Ну? Слабо? Вот когда миллион пройдёт, тогда и поговорим о надёжности! hi Всем с кисточкой!
      34 регион
      1. 210окв Сегодня, 19:40
        Вентилятор забыли включить. request
        Цитата: 34 регион
        19.13. Шура! Чего хорошего? 5 тыс км всего! 5 тыс! Это не 500 тыс! О чём базар? Тьфу! Позор! 5 тыс уже достижение! Ну полная импотенция! О чём новость!? О том что машина доехала от диллера до дома? А миллион км пройдёт??? Ну? Слабо? Вот когда миллион пройдёт, тогда и поговорим о надёжности! hi Всем с кисточкой!
        210окв
    3. 79807420129 Сегодня, 19:35
      Цитата: Шура пермский
      Хорошая прокачка машинки)

      А можно было и так прокачать.не знаю коллега,где так 469 прокачали,взято с инета. hi
      79807420129
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:15
    Еще бы видео выложили good вообще бы класс был hi
    Геркулесыч
    1. Джедай Сегодня, 19:20
      Всему своё время - будет и видео. wink
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 19:24
        ...Пока только это request
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 19:32
          Саша, ты часом не в техподдержке работаешь? Уж очень ты вовремя оказываешься с нужным материалом в нужное время и в нужном месте? lol good drinks
          Джедай
    2. Piramidon Сегодня, 19:21
      Геркулесыч, ты какой то киноман, везде видио требуешь.
      Piramidon
  3. Симон Сегодня, 19:19
    Хорошая реклама нашим внедорожникам и удар по имиджу подобным иностранным машинам. good drinks
    Симон
    1. badens1111 Сегодня, 19:27
      Цитата: Симон
      Хорошая реклама нашим внедорожникам и удар по имиджу подобным иностранным машинам.

      Для использования на гражданке возможно,но на кой ляд,технарю все эти пластиковые нашлепки..головная боль и вечная будет проблема.
      badens1111
      1. самоход Сегодня, 19:42
        drinks абсолютно согласен. да и наружные кузовные панели попроще надо - технарям спокойнее будет
        как квинтэссенция "проходимца" от УАЗа модель 3172
        самоход
    2. donavi49 Сегодня, 19:40
      Конкурент в другой лиге. Он может написать - проверенно 30 годами войн во всем мире. Выбор профессионалов и бабахов.

      Даже те кому эти УАЗы Профи идут - выбирают Тойоту wink
      donavi49
  4. ranger Сегодня, 19:34
    Интересно, так ведь ничего другого пресс-служба УАЗа и не могла сообщить...УАЗ проявил себя лучше бронированной военной техники -в чем он лучше и какой военной техники....Одни общие фразы и никакой конкретики..Недавно Минобороны проводило испытания 10 перспективных образцов бронированной автомобильной техники в условиях высокогорья - все образцы успешно выдержали испытания....Похоже, что УАЗ немного поторопился со свои оценками и сравнениями...реклама рекламой, но полет фантазии лучше ограничивать...
    ranger
Картина дня