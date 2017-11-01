"УАЗ Профи" прошел почти 5 тыс. км и поднялся на Эльбрус
Как сообщила в среду пресс-служба Ульяновского автозавода, автомобиль "УАЗ Профи" прошел испытания Минобороны РФ, преодолев песчаные барханы и заехав на высоту более 3 тыс. метров на горе Эльбрус.
В нем отмечается, что автомобиль по итогам испытаний подтвердил отличные ходовые качества в трудных условиях. По словам водителя-испытателя, на песчаных участках "УАЗ Профи" проявил себя лучше военной бронированной техники.
Ранее сообщалось, что в этом году УАЗ намерен реализовать 2 тыс. автомобилей "УАЗ Профи", производство которых началось в сентябре, передает ТАСС.
Новый грузовик "УАЗ Профи" принял участие в определительных испытаниях перспективных образцов военной автомобильной техники, которые проходили в районах c жарким климатом, в пустыне и горах. Почти за месяц автомобиль прошел около 4,8 тыс. километров по маршруту, который пролегал через Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элисту, Пятигорск и закончился в Кабардино-Балкарии покорением высшей точки России и Европы - горы Эльбрус- говорится в сообщении.
В нем отмечается, что автомобиль по итогам испытаний подтвердил отличные ходовые качества в трудных условиях. По словам водителя-испытателя, на песчаных участках "УАЗ Профи" проявил себя лучше военной бронированной техники.
Что касается высокогорья, то до Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался очень хорошо - не почувствовалась нагрузка ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней едет только специальная подготовленная техника, но автомобиль сам достиг высоты 3198 метров- сообщает пресс-служба автозавода
Ранее сообщалось, что в этом году УАЗ намерен реализовать 2 тыс. автомобилей "УАЗ Профи", производство которых началось в сентябре, передает ТАСС.
Использованы фотографии: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив
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