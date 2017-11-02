Иранский лидер предложил Путину способ изолировать Америку

Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях,

Поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически,