Иранский лидер предложил Путину способ изолировать Америку
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет «изолировать США», передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Владимир Путин – «сильная личность».
В среду президент России в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и темы, касающиеся энергетического сектора.
Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях,сказал Хаменеи российскому президенту.
Он подчеркнул, что Владимир Путин – «сильная личность».
Поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически,добавил иранский лидер.
В среду президент России в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и темы, касающиеся энергетического сектора.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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