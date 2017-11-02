12:31 02 ноября

Иранский лидер предложил Путину способ изолировать Америку

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет «изолировать США», передает РИА Новости.



Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях,
сказал Хаменеи российскому президенту.


Он подчеркнул, что Владимир Путин – «сильная личность».

Поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически,
добавил иранский лидер.

В среду президент России в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и темы, касающиеся энергетического сектора.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Дедкастарый Сегодня, 09:53
    [/quote]Иранский лидер предложил Путину способ изолировать Америку"Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях,"[quote]-сказал Хаменеи российскому президенту. .............. Ну...по законам жанра,теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.
    Дедкастарый
    1. Logall Сегодня, 10:00
      Цитата: Дедкастарый
      теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.

      Не то государство, не тот режим!
      Самое интересное то, что Он предложил действовать так, как мы действуем с Китаем... Плагиатор, блин...
      Logall
      1. Венд Сегодня, 10:06
        Цитата: Logall
        Цитата: Дедкастарый
        теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.

        Не то государство, не тот режим!
        Самое интересное то, что Он предложил действовать так, как мы действуем с Китаем... Плагиатор, блин...

        И не те друзья!
        Венд
        1. NIKNN Сегодня, 11:47
          Цитата: Венд
          И не те друзья!

          Враг моего врага, мой друг smile
          Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях,
          Сей час заорут , что это не честно, это не по правилам, ...в общем допинговый скандал... И самое интересное, что наши либерасты заорут... wink
          NIKNN
      2. Джедай Сегодня, 10:07
        Саша, чем больше стран во взаиморасчётах уйдут от доллара - тем сильнее удар по США. И их это не может не беспокоить.
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 10:11
          Макс, Приветствую и поздравляю!
          Янки это видят, и пойдут на всё...
          Больше подлостей, больше негатива в мире...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 10:15
            Спасибо!
            Цитата: Logall
            Янки это видят, и пойдут на всё...
            Больше подлостей, больше негатива в мире...

            По другому не умеют и не хотят - ведь это посягательство на мировую гегемонию их зелёного фантика.
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 10:31
              "Сколько веревочке не виться конец будет" , но сопротивляться они будут очень жестко.
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 10:33
                Как и любой, кого собираются "подвинуть".
                Джедай
                1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
                  Джедай Сегодня, 10:33

                  С очередным!!! drinks ... рано или поздно, но резаной бумаге придёт конец...
                  a.s.zzz888
                  1. Джедай Сегодня, 10:56
                    Спасибо, Шериф! hi
                    Цитата: a.s.zzz888
                    рано или поздно, но резаной бумаге придёт конец...

                    Пока будут сдвигать границу госдолга США - ФРС будет штамповать ничем не обеспеченные бумажки. И процесс этот не будет бесконечным.
                    Джедай
                    1. Krasnodar Сегодня, 11:38
                      Самое смешное, что 62% долга США принадлежит амерским гражданам.
                      Krasnodar
              2. Gary Zucker Сегодня, 11:42
                Так доллары их основной экспортный товар. Они на них сидят плотнее, чем мы на нефти. Менеджеры по продажам у них убедительные, хоть и дорогие очень. При том, что география дает им возможность даже без гегемонии быть весьма развитой экономикой, дармоедов у них сейчас столько, что их только под нож пускать, а для этого надо хороший повод придумать.
                Gary Zucker
        2. 34 регион Сегодня, 11:34
          10.07. Джедай! Для ухода от доллара должна быть хорошая экономика с современными технологиями и низкой (или нулевой) инфляцией. Как ты уйдёшь от доллара если у тебя курс рубля скачет как молодой скакун! Как уйдёшь от доллара если у тебя ценники каждый день меняются в сторону увеличения? США в отличие от России технологии или продаёт или производит, и цены там не скачут как у нас. Поэтому все разговоры об уходе от доллара, только разговоры. Китай от доллара ещё может уйти. А вот Россия и Иран, сомнительно. Но помечтать конечно можно. Вот только помимо мечтаний, надо ещё и что то делать для осуществления мечты.
          34 регион
        3. КОТ БАЮН Сегодня, 11:42
          И их это не может не беспокоить.

          Уже беспокоит, но пока молчат. Россию и Китай так просто не попрессуешь как Сирию...
          Система взаиморасчетов PVP уже , как бы, и работает. Аккурат в день проведения китайского съезда запустили.
          Так что постепенно, постепенно.... Давим.
          А Иран выразил готовность.
          Доброго дня, Саша.
          КОТ БАЮН
      3. BerBer Сегодня, 10:12
        Почему бы не воспользоваться тем, что разумно? Только наверняка есть подводные камни. К примеру - почему в наших банках нет юаней? Мы же много берём у Китая. А тут иранский Риал. Чтобы воплотить это решение нужна большая взаимная торговля, как минимум.
        BerBer
        1. Krasnodar Сегодня, 10:51
          Цитата: BerBer
          Почему бы не воспользоваться тем, что разумно? Только наверняка есть подводные камни. К примеру - почему в наших банках нет юаней? Мы же много берём у Китая. А тут иранский Риал. Чтобы воплотить это решение нужна большая взаимная торговля, как минимум.

          Да и курс между рублем и реалом как просчитывать будут? Через швейцарский франк? :)
          Krasnodar
        2. 34 регион Сегодня, 11:44
          10.12. БерБер! Взаимная торговля сырьевых стран сырьём! А так верно, нужна взаимоторговля. Иран смог выжить в экономической блокаде. Можно перенимать их опыт.
          34 регион
          1. BerBer Сегодня, 11:52
            Вопрос не в том, что мы продавать будем , а что они нам. В этом словосочетании ключевое слово "Взаимная". Если мы и сырьевая держава, то ассортимент сырья у нас побольше.
            BerBer
            1. 34 регион Сегодня, 12:14
              11.52. БерБер! Можно полностью закупать их нефть, а свою добычу на северах заморозить. Пусть под действием центробежных сил двигается к экватору и очищается естественным путём. А мы будем им продавать технологичную продукцию. Вот только науку поддержим, разовьём и внедрим достижения! Но думаю встреча была с вопросом о единой цене на нефть. Все остальные вопросы были вторичны.
              34 регион
              1. BerBer Сегодня, 12:21
                С этим согласен. Но мы то обсуждали взаимную торговлю.
                BerBer
              2. BerBer Сегодня, 12:23
                laughing Можно полностью закупать их нефть, а свою добычу на северах заморозить. Пусть под действием центробежных сил двигается к экватору и очищается естественным путём.[i][/i]
                А за юмор спасибо.
                BerBer
      4. Orionvit Сегодня, 11:09
        Цитата: Logall
        Плагиатор, блин...

        Почему плагиат? Единственный способ борьбы с США, это давить на самую больную точку, а именно на доллар. Надеюсь, ни кто не будет отрицать, что всё могущество штатов, базируется на долларе, и возможности его эмиссии в мировую экономику, в неограниченных количествах. А все эти сказки, что мол американцы хорошо живут (то же далеко не все), только благодаря какому то своему особенному уму, трудоспособности и другим отличным качествам, нужно оставить для наивных бабушек и либералов.
        Orionvit
      5. КОТ БАЮН Сегодня, 11:40
        Плагиатор, блин.

        Скорее всего вот так вот задекларировал решение о готовности присоединиться к системе взаиморасчетов PVP.
        КОТ БАЮН
    2. Зяблицев Сегодня, 10:02
      А то! Иначе:
      "Шах расписался в полном неумении —
      Вот тут его возьми и замени!
      Где взять? У нас любой второй в Туркмении —
      Аятолла, и даже Хомейни.
      Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран,
      А мне бы взять Коран и — в Тегеран!"       laughing
      Зяблицев
    3. Dashout Сегодня, 10:02
      отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях

      Насколько это может покачнуть доллар, ведь объем оборота между нашими странами незначительный..., а с точки зрения продажи нефти, так это страны экспортеры...
      Dashout
      1. Logall Сегодня, 10:06
        Это начало процесса! Его главное запустить... Затем всё Брикс потянем!
        А это уже не тинти винти...
        Logall
    4. askort154 Сегодня, 11:11
      Дедкастарый.... Ну...по законам жанра,теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.

      Да, уж ! А первым стал не угоден Де Голь, потребовавший вернуть золотой
      запас Франции и привязать доллар к золоту.
      askort154
      1. jjj Сегодня, 11:15
        Продажа нефти за рубли по ценам ниже рыночных, миную торговлю фьючерсами на биржах
        jjj
        1. Krasnodar Сегодня, 11:41
          Цитата: jjj
          Продажа нефти за рубли по ценам ниже рыночных, миную торговлю фьючерсами на биржах

          Игиловский вариант. Этой нефтью все барыжили, от Израиля (через болгарские фирмы) до Роснефти через них же
          Krasnodar
    5. КОТ БАЮН Сегодня, 11:38
      Ну...по законам жанра,теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.

      Вот и я беспокоюсь на эту тему.
      С другой стороны, система PVP уже заработала. Штаты пока что молчат.
      Я думаю в неё встроится и Иран.
      А там - будем посмотреть.
      КОТ БАЮН
  2. Michael67 Сегодня, 09:53
    У этих ребят испокон веку - куда ветер дует, туда и караван повернёт.
    Michael67
    1. 210окв Сегодня, 09:59
      Кашкай конечно выразился образно..Ну никакой изоляции конечно не будет,даже если объединимся..Может только турецкие овощи пострадают..
      210окв
    2. BerBer Сегодня, 10:14
      Про современный Иран, так бы не сказал.
      BerBer
    3. Sverdlov Сегодня, 10:40
      Так, хорошо-же, что в нашу сторону повернул? :)
      Sverdlov
  3. DEZINTO Сегодня, 09:56
    Ждём заявлений госдепа США. Даже не представляю как ошпаренны паром подготовленные ими бумаги.
    DEZINTO
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 09:56
    Сам то давно из изоляции выскочил?...
    Вождь краснокожих
  5. olhon Сегодня, 09:56
    "В США нервно взглатнули. Вспомнили Каддафи и Саддама." Ну тут так как с ними поступили не прокатит.
    olhon
    1. Michael67 Сегодня, 10:00
      Конечно. Под эгидой РФ и не такие заявления можно делать. Вероятность повторения судьбы Саддама и Каддафи стремится к нулю.
      Michael67
    2. Krasnodar Сегодня, 10:57
      Цитата: olhon
      "В США нервно взглатнули. Вспомнили Каддафи и Саддама." Ну тут так как с ними поступили не прокатит.

      Не знаю. Последняя война (ирано-иракская в 80-х) длилась 10 лет и была Ираном проиграна. (Территориальная потери)
      До этого в 1941 они попытались отбиться от английских и советских войск, которые зашли в Иран для предотвращения перехода персов на сторону рейха (падишах делал к этому шаги) и сдались в течение нескольких дней. Насколько они сильны сейчас - ХЗ. Думаю, что не очень.
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 11:45
        Цитата: Krasnodar
        (Территориальная потери)

        И какие же наш знаток у Ирана были территориальные потери?
        Хотя понял видимо об этом рассказывает ваша израильская альтернативная истории написанная раввинами lol
        ватник
  6. Alexey-74 Сегодня, 09:59
    Скоро от Пентагона начнут поступать заявления о поддержке Россией злых режимов, террористов по всему миру и прочая чушь.
    Alexey-74
  7. Vita VKO Сегодня, 10:05
    отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях
    Проблемы России и США как раз и начались 10 лет назад когда на уровне БРИКС было предложено отказаться от американской валюты во взаиморасчетах. Эту идею поддержало большое количество стран, а с Китаем даже платежную систему вводят в национальных валютах.
    Странно, что Иран только сейчас так громко заявляет о своих ответных действиях. На самом деле это обычная логика и жизненная необходимость прекращения эксплуатации США экономик других государств, создающих товарное обеспечения доллару.
    Vita VKO
  8. andrej-shironov Сегодня, 10:13
    Но Путин чисто поржал вместе со своим правительством....
    andrej-shironov
  9. Житель Урала Сегодня, 10:16
    Мне интересно как в таких ситуациях будет высчитываться курс одной валюты к другой?
    если через отношению валюты каждой страны к доллару? - то это и есть та же зависимость от доллара.
    Или через другую резервную валюту, например через китайскую? Непонятно как его иначе рассчитывать.
    Житель Урала
    1. mikh-korsakov Сегодня, 10:55
      Можно по всякому не обязательно через другую резервную валюту - как договорятся. Беда только в том. что при расплате через доллар сделка совершается гораздо быстрее. При расплате же другим способом сделка совершается медленно. потому что каждая сторона начинает торговаться - условно говоря - сколько "верблюдов" надо поставить за 1000 кубометров леса. Для этого однако нужно жестко контролировать внешнюю торговлю во избежание разнобоя в количестве "верблюдов" от разных организаций. Китай так делает, а мы нет, из этого медленное продвижение расчетов без доллара по нашей вине - либералы в правительстве сопротивляются. Кстати в советские времена такие сделки заключались повсеместно. Я помню как диктор торжественно произносил СССР заключил договор с ... на поставку в ... тракторов в обмен на какао.
      mikh-korsakov
      1. Dashout Сегодня, 11:20
        Цитата: mikh-korsakov
        Можно по всякому не обязательно через другую резервную валюту - как договорятся.

        а к курсу золота в швейцарских франках не пойдет? или тоже есть зависимость от доллара?
        Dashout
        1. Krasnodar Сегодня, 11:42
          Цитата: Dashout
          Цитата: mikh-korsakov
          Можно по всякому не обязательно через другую резервную валюту - как договорятся.

          а к курсу золота в швейцарских франках не пойдет? или тоже есть зависимость от доллара?

          Цены за тройскую унцию в долларах.
          Krasnodar
    2. 34 регион Сегодня, 12:01
      10.16. Житель! Да придумают новую валюту, например-нефтик. Один нефтик равен одному литру нефти. Напечатали нефтиков больше добываемой нефти, попёрла инфляция. Правда банки будут гнуть свои проценты. Придётся запретить давать им под проценты или ограничить процент.
      34 регион
  10. 100502 Сегодня, 10:18
    Насмешил) пустые и детские заявления
    100502
  11. RomanS Сегодня, 10:19
    По сути Иран смирился с потерей 50 млрд. долларов замороженных на счетах США и Европы. Поэтому и возникли столь ответственные публичные выступления.
    RomanS
  12. Кот Маркиз Сегодня, 10:24
    Ну-ну..."флаг в руки и барабан на шею". Учитывая мизерный товарооборот между Россией и Ираном... lol
    Кот Маркиз
  13. gorenina91 Сегодня, 10:37
    -Кто-нибудь может внятно "пояснить" цель и результаты этого визита "иранского лидера" в Россию..?
    -Ведь сегодня .., по определению , по своему "существу" и "подобию" Иран является для России .., если не недругом.., то по крайней мере ... -очень опасным конкурентом... -И, если вдруг завтра Иран "встанет на ноги" , то для России на Ближ Востоке наступят очень "тяжёлые времена"... -И все российские затраты и всё то , что Россия когда-то вложила в Ближн Восток ...-всё разом превратится в пыль...
    -Иран уже сегодня во многом начал игнорировать Россию ... и всё больше предпочитает "общаться" с Китаем...
    -Может и этот иранский лидер тоже приехал просить продать ему С-400 ..? -Или есть другие цели..? -Как-то всё это сомнительно выглядит...
    gorenina91
    1. mikh-korsakov Сегодня, 10:50
      Все правильно. Только в данном случае, это "русский лидер" приехал в Иран. а не наоборот как Вы написали. К Вашему комментарию. История нас учит, что постоянных друзей в международной политике. нет. Я знаю, что наш лидер об этом неоднократно говорил. Чтобы какую-то страну к нам привязать, надо ее чем-то привлечь, вовлечь, а главное обязать. В случае с Ираном ее привлекли строительством АЭС в Бушере, вовлекли в астанинский процесс, а обязали чем-то или нет - это не вопрос для широкой публики.
      mikh-korsakov
    2. ватник Сегодня, 11:52
      Цитата: gorenina91
      -Кто-нибудь может внятно "пояснить" цель и результаты этого визита "иранского лидера" в Россию..?

      Это Путин летал в Иран встретится со своим союзником и обсудить вопросы мирного урегулирования в послевоенной Сирии и другие проблемы.
      Цитата: gorenina91
      -Иран уже сегодня во многом начал игнорировать Россию ... и всё больше предпочитает "общаться" с Китаем...

      Товарооборот Россия-Иран равен 2 миллиардам долларов товарооборот Китай-Иран равен 30 миллиардам долларов.
      И всё это из за того что наша страна пошла на поводу у США и заморозила сотрудничество с Ираном в благодарность за это США включила Россию в своеобразную "ось зла" наряду с тем же Ираном и КНДР.
      Кстати на вчерашней встречи Путин -Роухани было только официально заключено контрактов на 30 миллиардов долларов.
      ватник
  14. mikh-korsakov Сегодня, 10:43
    Цитата: Венд
    Цитата: Logall
    Цитата: Дедкастарый
    теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.

    Не то государство, не тот режим!
    Самое интересное то, что Он предложил действовать так, как мы действуем с Китаем... Плагиатор, блин...

    И не те друзья!

    За неимением гербовой пишем на обычной.
    mikh-korsakov
  15. dojjdik Сегодня, 10:48
    золотишка у евреев и бритов больше буит даже если соединить финансы не ток Ирана и России но Китая с Индией-однако эт не значит что это невозможно; и конечно америкашки не собираются никому отдавать свой многомилиардный должок потому как евреи господа во всем мире и все должны говорить им "ку" и приседать перед ними
    dojjdik
    1. Krasnodar Сегодня, 11:01
      про ку идея хорошая. Жене, детям и Кентам расскажу - при моем появлении три ку, пацаки.
      Krasnodar
  16. Евродав Сегодня, 10:50
    Цитата: gorenina91
    -Кто-нибудь может внятно "пояснить" цель и результаты этого визита "иранского лидера" в Россию..?
    -Ведь сегодня .., по определению , по своему "существу" и "подобию" Иран является для России .., если не недругом.., то по крайней мере ... -очень опасным конкурентом... -И, если вдруг завтра Иран "встанет на ноги" , то для России на Ближ Востоке наступят очень "тяжёлые времена"... -И все российские затраты и всё то , что Россия когда-то вложила в Ближн Восток ...-всё разом превратится в пыль...
    -Иран уже сегодня во многом начал игнорировать Россию ... и всё больше предпочитает "общаться" с Китаем...
    -Может и этот иранский лидер тоже приехал просить продать ему С-400 ..? -Или есть другие цели..? -Как-то всё это сомнительно выглядит...

    "...-Кто-нибудь может внятно "пояснить" цель и результаты этого визита "иранского лидера" в Россию..?..."
    Чего ж тут непонятного? Кошмарный сон сионистов наяву! Надеюсь связь между сионизмом и верхушкой США вам не нужно "внятно" пояснять?
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 11:19
      Чего ж тут непонятного? Кошмарный сон сионистов наяву! Надеюсь связь между сионизмом и верхушкой США вам не нужно "внятно" пояснять?[/
      -----------------
      Вы всерьёз думаете, что израильтяне после этого визита будут массово эвакуироваться? )))
      Или американцы испугаются, что из-за фразы иранца обвалится доллар? :)
      Предложите руководству РФ перевести Резервный Фонд в рубли по нынешнему курсу, а иранцам принять свои замороженные лярды в реалах, они Вас так пошлют...что русские, что персы..
      Krasnodar
  17. pafegosoff Сегодня, 11:10
    А Володимир неплохо смотрится! "Скромненько, но со вкусом!" Ну кой чёрт будет сомневаться, что это мощнейший мировой лидер 21-го века? Но... скрипят жубами... Абидна всяким Соросам!
    pafegosoff
    1. Dashout Сегодня, 11:27
      Да, согласен! Еще, вот про намеченный логистический маршрут север-юг (С-Перебург, Азербайджан, Иран, Индия)? Конечно, он короче существующего и пользы от него много... задействует и Индию, и арабские страны..

      Но как этот маршрут будет выглядеть с китайским шелковым путем? Не конфликт?
      Dashout
  18. Million Сегодня, 11:12
    От доллара все равно не откажутся.Гарант только обещать умеет одно,а делать другое
    Million
  19. rotmistr60 Сегодня, 11:21
    В сотрудничестве должна быть не только экономическая, но и политическая выгода. А сегодня мы с Ираном по одну сторону баррикад, что подтверждает Сирия. Кто бы и как бы не критиковал Иран, но коль эта страна как кость в горле у Сша и Израиля значит с ней просто необходимо налаживать отличные отношения.
    rotmistr60
    1. gml Сегодня, 11:42
      коль эта страна как кость в горле у Сша и Израиля
      Правильно, надо делать назло Сша и Израилю, а не чего либо для улучшния состояния граждан России, Браво.
      gml
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:46
        назло Сша и Израилю, а не чего либо для улучшния состояния граждан России

        Вы о состоянии здоровья? Если нет, то почему благосостояние российских граждан должно ухудшиться от такого сотрудничества? И с чего это вдруг оно (благосостояние) так волнует вас?
        rotmistr60
        1. gml Сегодня, 11:53
          почему благосостояние российских граждан должно ухудшиться от такого сотрудничества
          Ну я и смотрю, делаете назло и состояние только улучшается.
          gml
  20. казерог Сегодня, 11:37
    Цитата: Dashout
    Не конфликт?

    нет - это южный маршрут шелкового пути и еще - газапровод в индию и пакистан из ирана
    казерог
  21. Sergei75 Сегодня, 12:07
    Что, прям так и предложил? И раструбил всем!
    Шняга, так дела может только Трамп делать, политика дело тонкое, никто ничего так не заявляет.
    Sergei75
  22. askort154 Сегодня, 12:23
    Дедкастарый.... Ну...по законам жанра,теперь должна война быть...если вспомнить Ливию и Каддафи.

    Да, уж ! А первым стал не угоден Де Голь, потребовавший вернуть золотой
    запас Франции и привязать доллар к золоту. После проблем с Де Голем, американцы и придумали систему ФРС, создав "независимый" печатный станок . Итогом в победе противостояния двух систем и двух супер держав 20 века, стал "независимый" ФРС (с о своим печатным станком). Англо-саксы переиграли (не как раньше, страны и регионы, типа - Индия, Австралия и т.д), а бОльшую часть мира, Миру стало не нравится, но среди них " буйных мало" кроме России .после "Мюнхена -2007", все замерли в ожидании, сколько месяцев пройдёт, как США "растерзает" Россию, сколько протянет ( who is who Putin). Они это показали на Милошевиче, Хусейне и Каддафи. Сейчас , вдруг, больше проблемы у Трампа, нежели у Путина. У США , нежели у РФ. Мир начинает потихоньку прозревать ( создали БРИКС, ШОС и Т,Д), что главная проблема на сегодня в Мире - "полицейский с долларовой дубинкой ФРС".
    Полагаю, 21 век - критический. Либо Мир разжалует "полицейского с ФРС", либо Мир перестанет существовать. Третьего уже не дано.
    askort154
    1. Кот Маркиз Сегодня, 12:29
      После проблем с Де Голем, американцы и придумали систему ФРС,


      Господи, какая "каша" у Вас в голове..... wink
      Кот Маркиз
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