Российские саперы в Сирии получили хладожилеты
Российские военные инженеры получили хладожилеты, позволяющие им работать в полном снаряжении и в бронекостюме максимальной защиты при температуре до плюс 40 градусов, сообщают Известия.
В системе используется тот же принцип работы, что и в космических скафандрах: по трубкам, пришитым к специальному жилету, циркулирует охлаждаемая сухим льдом жидкость. Сегодня в развитых странах для охлаждения саперных костюмов используются специальные вентиляторы. Но они обеспечивают относительный комфорт только до температуры плюс 30.
В Международном противоминном центре рассказали газете, что хладожилеты недавно поступили на вооружение, их используют российские саперы, участвующие в очистке от мин и самодельных фугасов сирийского Дейр-эз-Зора.
Разработчик новинки – московская фирма GS CJSC, которая специализируется на производстве оборудования и экипировки для саперов. Максимальный вес оборудования не превышает 5 кг, что позволяет носить его с собой как обычную сумку на ремне.
«Система состоит из двух основных компонентов. Первый – двухслойный тканевый жилет со вшитыми трубками для охлаждающей жидкости. Его одевают под бронекостюм. Второй компонент – внешний модуль рециркуляции. Работающий от аккумуляторов портативный насос прокачивает теплоноситель (обычную воду) через контейнер с сухим льдом. Использование сухого льда позволило сделать систему портативной. Лед при таянии испаряется, и нагрузка постепенно уменьшается», – говорится в материале.
По оценкам экспертов, российская система проще, легче и экономичнее зарубежных аналогов.
Он отметил, что попытки создать систему охлаждения предпринимались давно, но мешали либо высокая стоимость, либо технические сложности.
В системе используется тот же принцип работы, что и в космических скафандрах: по трубкам, пришитым к специальному жилету, циркулирует охлаждаемая сухим льдом жидкость. Сегодня в развитых странах для охлаждения саперных костюмов используются специальные вентиляторы. Но они обеспечивают относительный комфорт только до температуры плюс 30.
В Международном противоминном центре рассказали газете, что хладожилеты недавно поступили на вооружение, их используют российские саперы, участвующие в очистке от мин и самодельных фугасов сирийского Дейр-эз-Зора.
Разработчик новинки – московская фирма GS CJSC, которая специализируется на производстве оборудования и экипировки для саперов. Максимальный вес оборудования не превышает 5 кг, что позволяет носить его с собой как обычную сумку на ремне.
«Система состоит из двух основных компонентов. Первый – двухслойный тканевый жилет со вшитыми трубками для охлаждающей жидкости. Его одевают под бронекостюм. Второй компонент – внешний модуль рециркуляции. Работающий от аккумуляторов портативный насос прокачивает теплоноситель (обычную воду) через контейнер с сухим льдом. Использование сухого льда позволило сделать систему портативной. Лед при таянии испаряется, и нагрузка постепенно уменьшается», – говорится в материале.
По оценкам экспертов, российская система проще, легче и экономичнее зарубежных аналогов.
Бронекостюм сапера довольно тяжел и закрывает всё тело. Даже в нашем климате у тренированного человека пот начинает литься со лба уже минут через 5-10. Жара и пот очень мешают, сапер должен работать четко и выполнять тонкие манипуляции. Аналогичная ситуация, кстати, с военными химиками, у которых костюмы изначально герметичные, и длительное пребывание в них превращается в пытку,пояснил Военный эксперт Олег Желтоножко.
Он отметил, что попытки создать систему охлаждения предпринимались давно, но мешали либо высокая стоимость, либо технические сложности.
Американцы, например, тоже решили эту задачу. Но у них человек привязан шлангами к внедорожнику, где стоит система рециркуляции. Такая "пуповина" очень ограничивает подвижность, а работать с ней в развалинах просто нереально,рассказал эксперт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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