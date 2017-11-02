Российские саперы в Сирии получили хладожилеты

Бронекостюм сапера довольно тяжел и закрывает всё тело. Даже в нашем климате у тренированного человека пот начинает литься со лба уже минут через 5-10. Жара и пот очень мешают, сапер должен работать четко и выполнять тонкие манипуляции. Аналогичная ситуация, кстати, с военными химиками, у которых костюмы изначально герметичные, и длительное пребывание в них превращается в пытку,

Американцы, например, тоже решили эту задачу. Но у них человек привязан шлангами к внедорожнику, где стоит система рециркуляции. Такая "пуповина" очень ограничивает подвижность, а работать с ней в развалинах просто нереально,