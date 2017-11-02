12:36 02 ноября

Российские саперы в Сирии получили хладожилеты

Российские военные инженеры получили хладожилеты, позволяющие им работать в полном снаряжении и в бронекостюме максимальной защиты при температуре до плюс 40 градусов, сообщают Известия.



В системе используется тот же принцип работы, что и в космических скафандрах: по трубкам, пришитым к специальному жилету, циркулирует охлаждаемая сухим льдом жидкость. Сегодня в развитых странах для охлаждения саперных костюмов используются специальные вентиляторы. Но они обеспечивают относительный комфорт только до температуры плюс 30.


В Международном противоминном центре рассказали газете, что хладожилеты недавно поступили на вооружение, их используют российские саперы, участвующие в очистке от мин и самодельных фугасов сирийского Дейр-эз-Зора.

Разработчик новинки – московская фирма GS CJSC, которая специализируется на производстве оборудования и экипировки для саперов. Максимальный вес оборудования не превышает 5 кг, что позволяет носить его с собой как обычную сумку на ремне.

«Система состоит из двух основных компонентов. Первый – двухслойный тканевый жилет со вшитыми трубками для охлаждающей жидкости. Его одевают под бронекостюм. Второй компонент – внешний модуль рециркуляции. Работающий от аккумуляторов портативный насос прокачивает теплоноситель (обычную воду) через контейнер с сухим льдом. Использование сухого льда позволило сделать систему портативной. Лед при таянии испаряется, и нагрузка постепенно уменьшается», – говорится в материале.

По оценкам экспертов, российская система проще, легче и экономичнее зарубежных аналогов.

Бронекостюм сапера довольно тяжел и закрывает всё тело. Даже в нашем климате у тренированного человека пот начинает литься со лба уже минут через 5-10. Жара и пот очень мешают, сапер должен работать четко и выполнять тонкие манипуляции. Аналогичная ситуация, кстати, с военными химиками, у которых костюмы изначально герметичные, и длительное пребывание в них превращается в пытку,
пояснил Военный эксперт Олег Желтоножко.

Он отметил, что попытки создать систему охлаждения предпринимались давно, но мешали либо высокая стоимость, либо технические сложности.

Американцы, например, тоже решили эту задачу. Но у них человек привязан шлангами к внедорожнику, где стоит система рециркуляции. Такая "пуповина" очень ограничивает подвижность, а работать с ней в развалинах просто нереально,
рассказал эксперт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 10:36
    Удачи нашим ребятам!Ждём домой с Победой!А снаряжение это действительно здорово.Правда жаркий сезон закончился.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 10:45
      ''Готовь сани зимой, а телегу летом!''
      Поговорка есть, но смысл по-видимому не понят?
      У нас каждый год коммунальщики оправдываются, мол наступила зима!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 10:47
        Работы там саперам и на жаркий сезон хватит..Как то так,Александр.. hi
        210окв
        1. Stas157 Сегодня, 11:47
          Российские военные инженеры получили хладожилеты, позволяющие им работать ... при температуре до плюс 40 градусов
          А что? Своевременно! Как раз к елочке, будет в чем новый год встречать.
          Stas157
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
      210окв Сегодня, 10:36Правда жаркий сезон закончился.

      hi ! ... походу, снимая фугасы, всегда жарко...
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 11:09
        Тут поговорка "ешь-потей,работай-мерзни" не действует.. hi
        Цитата: a.s.zzz888
        210окв Сегодня, 10:36Правда жаркий сезон закончился.

        hi ! ... походу, снимая фугасы, всегда жарко...
        210окв
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    ... когда пот заливает и разъедает глаза, долго не наработаешь... хорошо продумали наши спецы...
    Американцы, например, тоже решили эту задачу. Но у них человек привязан шлангами к внедорожнику, где стоит система рециркуляции.

    ... а также к дивану, гамбургеру и кока-колой... wassat
    a.s.zzz888
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:47
    Наши молодцы, как всегда найдем выход из любой ситуации, и наши разработки будут самые практичные, недорогие и эффективные!
    Alexey-74
    1. DimerVladimer Сегодня, 11:55
      Цитата: Alexey-74
      Наши молодцы, как всегда найдем выход из любой ситуации, и наши разработки будут самые практичные, недорогие и эффективные!


      Давайте отзывов дождемся.
      DimerVladimer
  4. Стас Снежин Сегодня, 11:26
    по трубкам, пришитым к специальному жилету, циркулирует охлаждаемая сухим льдом жидкость.

    А я думал, на элементах Пельтье сделали..
    Стас Снежин
  5. Stoler Сегодня, 11:31
    Давно пора! Пацаны там реально жарятся до потери сознания. Многие из за этого забивали на эту "защиту".
    Stoler
  6. Лопатов Сегодня, 11:37
    Он отметил, что попытки создать систему охлаждения предпринимались давно, но мешали либо высокая стоимость, либо технические сложности.
    Американцы, например, тоже решили эту задачу. Но у них человек привязан шлангами к внедорожнику, где стоит система рециркуляции. Такая "пуповина" очень ограничивает подвижность, а работать с ней в развалинах просто нереально,
    рассказал эксперт.

    Боюсь, эксперт или не знает, или привирает.
    Тот же костюмчик из номекса с циркулирующей по трубкам водой. в количестве двух литров

    Шланги относятся к совсем другой системе. Обеспечения комфорта для экипажей бронетехники
    Ну а системы с сухим льдом давно применяется для охлаждения сапёрных собачек.
    Лопатов
  7. DimerVladimer Сегодня, 11:54
    А сухой лед где получить в полевых условиях? Установка для производства сухого льда в комплект входит?
    Прежде, чем кричать уряя, подождем отзывы из Сирии.

    А то как c Ми-28Н будет - который в Сирии из трех ракет попадает в цель одной...
    DimerVladimer
    1. Лопатов Сегодня, 12:15
      Цитата: DimerVladimer
      А сухой лед где получить в полевых условиях? Установка для производства сухого льда в комплект входит?

      Даже дома получить можно. Используя углекислотный огнетушитель.
      Американцы используют "ледяную бутылку", которая в свою очередь требует "полевого морозильника" для своей подготовки к работе
      Лопатов
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