12:36 02 ноября

Вашингтон обвинил Москву в попытке подорвать работу ООН и ОЗХО в Сирии

США обвинили Россию в «бездушных» попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА Новости.



Попытки России подорвать и закрыть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрируют бездушное неуважение к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважение международных норм,
говорится в заявлении Белого дома.


В начале прошлой недели Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. За документ проголосовали 11 членов Совбеза. Россия и Боливия были против. Еще один постоянный член Совета – Китай – воздержался. Мандат работы экспертов истекает 17 ноября.

В МИД РФ по этому поводу отметили, российское постпредство проголосовала против американского проекта резолюции «по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН». Главная из них – невозможность «бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач», без чего «невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки».

В министерстве напомнили, что Россия стояла «у истоков создания СМР, рассчитывая на то, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления». Российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в САР «должны быть установлены и понести заслуженное наказание».

Напомним, миссия ООН и ОЗХО в прошлый четверг представили Совбезу доклад по инцидентам с применением ОВ в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и в Умм-Хоше 15 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) использовали иприт.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Джедай Сегодня, 11:31
    США обвинили Россию в «бездушных» попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

    Перевожу с дипломатического на русский : "Россия мешает нам клепать фейки по химоружию.".
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 11:34
      Если бы мы им мешали клепать фейки,то должны были уже давно высыпать пробирки с образцами из Сирии прямо в Совбезе.Китайцам можно дать противогазы.
      Цитата: Джедай
      США обвинили Россию в «бездушных» попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

      Перевожу с дипломатического на русский : "Россия мешает нам клепать фейки по химоружию.".
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 11:36
        Цитата: 210окв
        Если бы мы им мешали клепать фейки,то должны были уже давно высыпать пробирки с образцами из Сирии прямо в Совбезе.Китайцам можно дать противогазы.

        А зачем противогазы? Неужто стиральный порошок такой ядовитый?
        Джедай
        1. NIKNN Сегодня, 11:42
          Цитата: Джедай
          А зачем противогазы? Неужто стиральный порошок такой ядовитый?

          Перевожу с дипломатического на русский : "Россия мешает нам клепать фейки по химоружию.".
          Привет! hi Перевожу более прагматично " Россия мешает ООН ваводить из котлов Игиловцев, а ОЗХО планировать следующую провокацию с химоружием"
          NIKNN
          1. Джедай Сегодня, 11:46
            Добрый день! hi Можно и так. Главный посыл от этого не меняется - "Россия мешает". yes
            Джедай
            1. NIKNN Сегодня, 11:49
              Цитата: Джедай
              Главный посыл от этого не меняется - "Россия мешает".

              Ну мы там и стоим для того, что бы всякой мрази мешать гнилые телодвижения производить. hi
              NIKNN
              1. Джедай Сегодня, 11:55
                Вот это США и бесит.
                Джедай
                1. NIKNN Сегодня, 12:04
                  Цитата: Джедай
                  Вот это США и бесит.

                  И еще забыл указать на их главную ошибку:
                  обвинили Россию в «бездушных» попытках подорвать работу
                  Ну почему в бездушных, мы это с душой делаем, подрываем ихнюю преступную деятельность.
                  NIKNN
                  1. Джедай Сегодня, 12:08
                    Это они оговорились. Имелась ввиду работа по подрыву их бездушных попыток склеить очередной фейк. yes
                    Джедай
        2. 210окв Сегодня, 11:42
          Нет,просто посмотреть на реакцию окружающих..
          Цитата: Джедай
          Цитата: 210окв
          Если бы мы им мешали клепать фейки,то должны были уже давно высыпать пробирки с образцами из Сирии прямо в Совбезе.Китайцам можно дать противогазы.

          А зачем противогазы? Неужто стиральный порошок такой ядовитый?
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 11:44
            Вот Вы о чём! Так все в курсе - никто и не дёрнется.
            Джедай
    2. Logall Сегодня, 11:35
      Я бы даже сказал
      Цитата: Джедай
      Россия мешает нам

      Просто мешает yes
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 11:39
        Угу, самим фактом своего существования. wink
        Джедай
      2. volodya Сегодня, 11:54
        Цитата: Logall
        Просто мешает

        США так просто ничего не делают,или с выгодой для себя ,или скрыть свои преступления! Тут похоже второе!А обвинить,как всегда,стараются нас!
        volodya
    3. BerBer Сегодня, 11:35
      Жалко, что "мировое сообщество" перевод не осилили.
      BerBer
    4. Зяблицев Сегодня, 11:39
      Эти потягушки между официальной Москвой и официальным Вашингтоном будут вечны - к этому нужно просто привыкнуть и не особо обращать внимания! Лично меня даже зомбировать не надо против англосаксов - достаточно сказать "Госдеп" и рука начинает непроизвольно искать АК...Хоро что я не Верховный - рука бы искала "Красную кнопку"! laughing
      Зяблицев
    5. Vard Сегодня, 12:17
      Наконец то наши начали проводить агрессивную политику в отношении всяких наездов... как на собственно Россию... так и её союзников...
      Vard
  2. 210окв Сегодня, 11:31
    Держи вора громче всех кричит сам вор..
    210окв
  3. DEZINTO Сегодня, 11:34
    Фотография машины с наклейкой Trojan это как бы такой лёгкий намёк на то с кем мы имеем дело.

    Было уже дело, пригласили с добрыми намерениями, как всё вышло все знают.......

    DEZINTO
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    Вашингтон обвинил Москву в попытке подорвать работу ООН и ОЗХО в Сирии

    Со 100% уверенностью ожидал такого заявления. Не получилось с ходу и в лоб обвинить Москву и Дамаск, решили зайти с другой стороны. Чума на оба ваших дома (американский и прихлебаев).
    rotmistr60
  5. Egorovich Сегодня, 11:58
    Не побывав на месте взрыва "якобы" бомбы с химначинкой, как можно обвинять в этом Асада. Чисто американский идиотизм по полной программе, да еще в качестве доказательства предъявили козу, погибшую от зарина. А эту животину могли привезти их любого места.
    Egorovich
  6. казерог Сегодня, 12:08
    Цитата: Egorovich
    да еще в качестве доказательства предъявили козу,

    так на козе предсмертная записка - меня убил Асад на козлином языке - хохлы с майдана перевели
    казерог
  7. Кот Маркиз Сегодня, 12:18
    Вот заметьте каким простым языком со "вставками" призванными "давить на чувства" "высказываются" представители США и ЕС и какими сложными языковыми "вывертами" , абсолютно недоступными для понимания не только западным обывателям, но и людям "со средним умом", пользуются российские представители. А потом, удивляются в России: почему это "точка зрения России не находит понимания".... Да какое же может быть "понимание", когда вы так строите фразы, что вообще непонятно о чем говорите,...
    Кот Маркиз
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