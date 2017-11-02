Вашингтон обвинил Москву в попытке подорвать работу ООН и ОЗХО в Сирии

Попытки России подорвать и закрыть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрируют бездушное неуважение к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважение международных норм,

США обвинили Россию в «бездушных» попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА Новости говорится в заявлении Белого дома.В начале прошлой недели Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. За документ проголосовали 11 членов Совбеза. Россия и Боливия были против. Еще один постоянный член Совета – Китай – воздержался. Мандат работы экспертов истекает 17 ноября.В МИД РФ по этому поводу отметили, российское постпредство проголосовала против американского проекта резолюции «по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН». Главная из них – невозможность «бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач», без чего «невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки».В министерстве напомнили, что Россия стояла «у истоков создания СМР, рассчитывая на то, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления». Российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в САР «должны быть установлены и понести заслуженное наказание».Напомним, миссия ООН и ОЗХО в прошлый четверг представили Совбезу доклад по инцидентам с применением ОВ в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и в Умм-Хоше 15 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) использовали иприт.