12:35 02 ноября

На британском флоте процветает корабельный "каннибализм"

Надводные корабли, субмарины и авиация ВМС Великобритании вынуждены «поедать» себе подобных. Газета The Telegraph сообщила о том, что Королевский флот «погряз в каннибализме» из-за длительного недостатка финансирования.

В случае, если ремонт техники невозможно произвести из-за отсутствия деталей, Минобороны Великобритании разрешает снимать их с других боевых единиц. Такой процесс в войсках неофициально называют «каннибализмом».

На британском флоте процветает корабельный "каннибализм"



Согласно отчёту Национального аудиторского бюро (National Audit Office, NAO), за последние несколько лет число единиц техники британских ВМС, ставших донорами деталей, возросло вдвое. Ремонтные службы флота называют сложившуюся ситуацию «эпидемией каннибализма», существенно подрывающей боевой дух военнослужащих.

Чаще всего «каннибализму» подвержены фрегаты Type 23, субмарины типа Astute и вертолёты Merlin. При этом в NAO указывают, что цена процесса перемещения детали зачастую выше стоимости её самой. Кроме того, при демонтаже оборудования часто повреждаются другие детали, что усугубляет ситуацию с нехваткой запчастей.

В прошлом году парламентский Комитет по вопросам обороны уже критиковал Минобороны Великобритании за просчёты в отношении флота. По мнению парламентариев, из-за непрофессионального управления количество боеспособных кораблей уже в ближайшее время может снизиться до 19 эсминцев и фрегатов, что является «удручающе низким» числом. Кроме того, до 2035 года планируется списание 13 фрегатов, а финансирование строительства кораблей для их замены «вызывает серьёзную озабоченность», передает "Warspot"

Использованы фотографии: telegraph.co.uk
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Комментарии 18

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  1. Зяблицев Сегодня, 11:56
    Буквально воспринял заголовок...Жуть! Пидара...мз, каннибализм... Вот это Владычица морей! laughing У нас такое было в 90-х!
    Зяблицев
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:59
      На британском флоте процветает корабельный "каннибализм"

      Приятного им аппетита! И чтобы он никогда не пропадал! yes
      СРЦ П-15
      1. 210окв Сегодня, 12:04
        Подавится им..Гребным винтом.. wassat
        Цитата: СРЦ П-15
        На британском флоте процветает корабельный "каннибализм"

        Приятного им аппетита! И чтобы он никогда не пропадал! yes
        210окв
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:07
          Цитата: 210окв
          Подавится им..Гребным винтом.

          Не надо, ни в коем случае! Пусть "кушают" и смакуют и дальше! Чем выше у них аппетит, тем слабее их флот!
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 12:10
            Вот бы они ещё и на флот США рот раззявили... feel
            Джедай
            1. Partyzan Сегодня, 12:34
              Цитата: Джедай
              Вот бы они ещё и на флот США рот раззявили...

              а я вот как то подумал - а что это матрасы к наглосаксам в гости перестали ходить? recourse
              Partyzan
          2. 210окв Сегодня, 12:19
            Ну,тогда ещё и якорь в глотку.. wassat
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: 210окв
            Подавится им..Гребным винтом.

            Не надо, ни в коем случае! Пусть "кушают" и смакуют и дальше! Чем выше у них аппетит, тем слабее их флот!
            210окв
  2. Sergei75 Сегодня, 11:57
    Денег хотят, вот и ноют!
    Sergei75
  3. 210окв Сегодня, 11:58
    Им повезло.Есть что дербанят..У какалов научились..А у учителей уже нечего..
    210окв
  4. Циркуль Сегодня, 12:00
    Ещё года 2-3 назад можно было "британск..." заменить на "Российск...".Смысл бы не изменился. Бритам надо крепко поругаться с кем-нибудь,получить санкции-глядишь и каннибализм исчезать начнёт.
    Циркуль
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    Девиз - "Англия - владычица морей" давно ушел в прошлое. Сегодня в западных армиях на первом месте служба с нетрадиционной ориентацией, трансгендеров, коррупция и сексуальные скандалы с высшими должностными лицами.
    rotmistr60
  6. Евгений РС Сегодня, 12:05
    На советском ВМФ происходило тоже самое. На военно-моркой кафедре нам про это рассказывали офицеры.
    Может подобное происходит и на российском ВМФ, но про это не напишут.
    Евгений РС
  7. DEZINTO Сегодня, 12:08
    У нас тоже тонны железа которое можно пустить в ход обратно. Чего удивительного то. Очень даже полезное дело.
    DEZINTO
  8. Горменгаст Сегодня, 12:09
    Дела обычно сильно корректируют официальные заявления.

    По факту: Запад действительно боялся СССР и ОВД. Танки у Ла-Манша и так далее. Состояние ВС поддерживалось соответствующее.

    Состояние современных ВС во всех странах запада доказывает, что вопли про "русскую агрессию" - это звуки, издаваемые сфинктером, и ничего больше.

    Если у западенских официальных лиц ротовое отверстие совмещено со своей противоположностью, то можно выразить только сожаление.

    Не нужен Великобритании военный флот, кроме необходимого минимума, потому, что никто на англосаксов не нападает, и нападать не собирается.
    Горменгаст
  9. попандопуло Сегодня, 12:15
    Проблемы моего врага мне во благо. Это нормально.
    попандопуло
  10. Не либероид Русский Сегодня, 12:30
    на островах британии нет полезных ископаемых, нет нефти-газа, уголек и то на исходе... рабсила привозная (всякие поляки-прибалты), заняться колониализмом у них врядли реванш получится, не то время, так что смысла даже нападать на них нет, если только каким нибудь индусам или африканцам старые обиды приплыть выяснить вздумается... так что флот как таковой им не нужен по идее. хотя кто знает что им в голову придет.
    Не либероид Русский
  11. sabakina Сегодня, 12:33
    Во что с человеком погода делает! С ходу пропустил в названии слово "корабельный". laughing
    sabakina
  12. казерог Сегодня, 12:34
    Цитата: Горменгаст
    никто на англосаксов не нападает, и нападать не собирается.

    ну а ежели и кинет пару воевод кто то то флот как припарка не поможет все равно - пущай кантрибуцию платют и живут спокойно
    казерог
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