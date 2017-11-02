16:14 02 ноября

Бывший глава Генштаба ВСУ обнародовал подробности сдачи Крыма России

Украинские политики в феврале 2014 года собирались утопить Крым в крови, но не предприняли никаких действий для сохранения полуострова в составе страны. Об этом свидетельствует протокол опроса бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Ильина. Документ на своей странице в Facebook опубликовал Максим Герасько, адвокат беглого украинского президента Виктора Януковича.

Ильин свидетельствует, что зимой 2014-го события на Майдане в Киеве вызывали все большие опасения у жителей Крыма. При этом в личных беседах оппозиционеры подчеркивали, что не намерены налаживать диалог с крымчанами.

Бывший глава Генштаба ВСУ обнародовал подробности сдачи Крыма России



В частности, Виталий Кличко, занимающий теперь пост мэра украинской столицы, обещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом». В свою очередь, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок говорил, что крымчане «умоются кровью». «Сломаем их как веник», — обещал он.

Однако сразу после начала массовых акций за воссоединение Крыма с Россией министр обороны Украины Игорь Тенюх побоялся выводить приведенные в боевую готовность корабли из пунктов базирования. А в конце февраля 2014-го генерал Владимир Замана по согласованию с исполнявшим в тот момент обязанности украинского президента Александром Турчиновым понизил степень готовности ВСУ на полуострове с полной до постоянной.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Использованы фотографии: Wikipedia
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. 210окв Сегодня, 13:26
    Ну и что?Один бы вывел дырявые корыта топить,другой бы на убой бы послал.Может уже у какалов и Одессы с Херсоном не было.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 13:31
      Осталось мультик аппликационный фильм снять:
      ''как запорожские казаки за Крымом ходили''
      Logall
      1. Навигатор 1 Сегодня, 13:46
        Это точно ,хорошо подмечено laughing
        Навигатор 1
        1. Чёрный Сегодня, 13:59
          История не знала таких прецендентов,чтобы 80% личного состава флота перешла на сторону ахрессора и оккупанта laughing
          Чёрный
          1. pvv113 Сегодня, 15:06
            Может и больше бы перешло, но боялись за родственников, оставшихся на подконтрольной укрохунте территории
            pvv113
          2. 34 регион Сегодня, 15:45
            13.59. Чёрный! А Октябрь 1917-го не подходит?
            34 регион
      2. Комментарий был удален.
      3. Идущий Сегодня, 13:50
        И видят во сне операцию по освобождению :

        Идущий
        1. Чёрный Сегодня, 14:02
          По соглашению от 1997 года ВМС Украины были переданы 43 боевых корабля, 132 судна и катера, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов, значительное количество техники, вооружения, боеприпасов и иного имущества…..Сейчас один Сайгак дачный и тот с неработающим гальюном... laughing
          Чёрный
          1. Идущий Сегодня, 14:06
            Эх , а сколько другого добра ? надо иметь талант , что бы такое промотать , не всем дано.
            Идущий
            1. 89513026469 Сегодня, 15:21
              Ребят мы тоже много чё просохатили.. И подлодки резали и ракеты и БЖРК в угоду амерам, так что не одни хохлы.
              89513026469
      4. Siegen Сегодня, 14:27
        Президент Украины заявил, что считает Крым - исконно украинской территорией,
        т.к., их "деды и отцы проливали за него кровь".
        Единственное, что он забыл уточнить, так это то, что деды членов нынешнего Правительства Украины, в основном, проливали кровь в составе частей SS "Галичина" и "Нахтигаль".
        Siegen
    2. Зяблицев Сегодня, 13:32
      Когда на всяких форумах я читаю визги свидомых, что они вот вот вернут Крым обратно, меня сотрясают пароксизмы смеха! Что же касается 2014 года - все было разыграно, как по нотам!Ключко, Тягнибок,Яцынюк,Парашенко..., а самое главное пиндо...американцы, остались в-о-о-о-о-т с таким носом! Что они там хотели сделать 3 года назад теперь то будет интересовать только следователей и судей Военного трибунала... laughing
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 13:34
        Они могут единственное из подтишка гадить под дверь..Клоуны.
        210окв
        1. Siegen Сегодня, 14:25
          Мировая общественность крайне обеспокоена ситуацией в Крыму.
          Западные информ агентства негодуют: где кровь? где взрывы? где беженцы? о чём писать?
          Siegen
      2. Рыжий А.П. Сегодня, 13:55
        Хочется добавит от себя, коллега, ещё и специализированных врачей
        Рыжий А.П.
      3. антивирус Сегодня, 14:22
        что зимой 2014-го события на Майдане в Киеве вызывали все большие опасения у жителей Крыма. При этом в личных беседах оппозиционеры подчеркивали, что не намерены налаживать диалог с крымчанами

        хватит и старого коммента:
        антивирус 2 19 июня 2017 10:20 | Крымская граница: 168 километров дуги мучений
        Что же касается крымчан, то для них визит на Украину – это сложный и порою весьма опасный квест. У тех, кто в свое время отказался от украинского гражданства официально и сдал «паспорт с трезубцем», вариантов нет в принципе.
        В АПРЕЛЕ 16 Г ПРИЕХАЛИ 2 ЧЕЛ из Джанкоя . КУПИТЬ МАШИНУ( ДВИГАТ ПЕРЕГРЕЛ)
        -что делали до референдума . как жили?
        - да ни че. любые охотничьи патроны покупали
        антивирус
    3. Чёрный Сегодня, 14:04
      Была 20 тысячная армия в Крыму, была техника, какой ни какой флот. И вот пришли сотня вежливых в экипировке «Ратник» и погнали всю армию взашей с полуострова. Ну не всю взашей, большая часть решила перейти на сторону справедливости, ну а остальные, понурив носы и собрав узелок с вещами, поплелись, как побитые собачонки в сторону Кукуева…Конечно гложет упоротых укрохунтиков сознание собственной ущербности smile
      Чёрный
    4. Partyzan Сегодня, 16:00
      Цитата: 210окв
      Один бы вывел дырявые корыта топить,другой бы на убой бы послал

      так они и пытались сходить но....
      Partyzan
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:27
    Да все уже. Уехал Крым в Россию. Что обсуждать... laughing
    Горный стрелок
    1. Джедай Сегодня, 13:33
      Цитата: Горный стрелок
      Что обсуждать...

      Ну дайте Вы этим "хэроям" вместо драки хоть кулаками помахать... lol
      Джедай
      1. Pete Mitchell Сегодня, 13:53
        Jedi hi я почему то думаю что 404ые не читали Сервантеса - биться с ветрянными мельницами бессмысленно и вредно.
        Pete Mitchell
        1. Джедай Сегодня, 13:59
          Конечно не читали - у них в почёте другая классика, написанная бесноватым ефрейтором. negative
          Джедай
      2. Идущий Сегодня, 13:54
        Махать они любят , особенно солому на сало и мечтать:

        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:00
          Типичные барыги и содержанты - иначе не могу их назвать.
          Джедай
      3. Смог Сегодня, 13:55
        Цитата: Джедай
        дайте Вы этим "хэроям" вместо драки хоть кулаками помахать.

        Ага! Если б они нас догнали, мы бы им показали.Ой, да и только.....
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 14:03
          Из конуры хорошо тявкать - никто не достанет пинком. А если гранатой? lol
          Джедай
          1. Pete Mitchell Сегодня, 14:40
            Jedi, гуманный ты. ОДАБом лучше, Гефест поможет laughing потом легче закрасить будет, чем отскрести
            Pete Mitchell
            1. Джедай Сегодня, 14:44
              Оно может и так. Но сколько стоит ОДАБ и сколько РГД-5? Так что я не гуманный - я домовитый. lol
              Джедай
    2. volodya Сегодня, 13:39
      Цитата: Горный стрелок
      Да все уже. Уехал Крым в Россию. Что обсуждать... laughing

      Зачем теперь гадать, что было бы. Есть факт - Крым наш! И всё!
      volodya
      1. резервист Сегодня, 14:56
        Зачем теперь гадать, что было бы. Есть факт - Крым наш!

        Сидят два депутата в дуре на заседании. Один гадает кроссворд, другой занят пасьянсом.
        Первый второму: - Четыре буквы, первая "К", полуостров, в который Россия обещает вложить 6 миллиардов долларов.
        Второй: Во-первых, почему всего 6 миллиардов? Во-вторых, с чего вдруг Кипр стал полуостровом? belay
        резервист
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:28
    ВВП вовремя всё сделал.Чутьё у нашего Президента-как у лайки.Образно.Такой и должен быть Президент России.Напряг будет,когда он не станет баллотироваться.Кто тогда?Время идёт.Моложе не становимся.Кто?Вот в чём вопрос!Не надо утрировать по поводу навального,собчак и другой мойвы.
    ВЕРЕСК
    1. ID90 Сегодня, 13:41
      Цитата: ВЕРЕСК
      ВВП вовремя всё сделал.Чутьё у нашего Президента-как у лайки.Образно.Такой и должен быть Президент России.Напряг будет,когда он не станет баллотироваться.Кто тогда?Время идёт.Моложе не становимся.Кто?Вот в чём вопрос!Не надо утрировать по поводу навального,собчак и другой мойвы.

      прогиб засчитан.
      но какое чутьё?
      всё было просчитано. и путин увы не руководил этой игрой.
      усиление группировки в Севастополе началось с октября, когда майдана ещё не было.
      ID90
      1. Logall Сегодня, 13:53
        Цитата: ID90
        прогиб засчитан

        А ваш бред, нет!
        Вот недолюбливаю Путина, но всё же:
        Хотите сказать, что Крым отжать еще в 13 году собирались?
        И если не Верховный главнокомандующий принял решение отправить спецов в Крым, тогда кто?
        Может вы? А, нет конечно, куда ''дочери Крымских офицеров''...
        Logall
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:00
          Logall Не трать время на непосредственного.
          ВЕРЕСК
          1. ID90 Сегодня, 14:07
            Цитата: ВЕРЕСК
            Logall Не трать время на непосредственного.

            а вот хамить не надо , лижущий вы наш.
            ID90
        2. ID90 Сегодня, 14:12
          Цитата: Logall
          Цитата: ID90
          прогиб засчитан

          А ваш бред, нет!
          Вот недолюбливаю Путина, но всё же:
          Хотите сказать, что Крым отжать еще в 13 году собирались?
          И если не Верховный главнокомандующий принял решение отправить спецов в Крым, тогда кто?
          Может вы? А, нет конечно, куда ''дочери Крымских офицеров''...

          Путин всего лишь бренд. но хорошо раскрученный.
          почему ему разрешили отжать Крым, это другой вопрос.
          ID90
          1. Logall Сегодня, 14:27
            Цитата: ID90
            почему ему разрешили отжать

            Разрешили? Кто? Имён можно не называть... Откуда информация..?
            Logall
            1. ID90 Сегодня, 14:29
              Цитата: Logall
              Цитата: ID90
              почему ему разрешили отжать

              Разрешили? Кто? Имён можно не называть... Откуда информация..?

              проанализируйте 20 путинских лет и всё поймёте.
              ID90
              1. ser65 Сегодня, 14:50
                что уважаемый употребляете? поделитесь пжл....
                ser65
              2. Logall Сегодня, 15:01
                Цитата: ID90
                проанализируйте 20 путинских лет и всё поймёте.

                Можно поконкретнее, Что именно, вас, подтолкнуло на эту мысль? А то такими доводами, Я, на кого угодно переть могу! На вас в том числе...
                Logall
                1. ID90 Сегодня, 15:10
                  Цитата: Logall
                  Цитата: ID90
                  проанализируйте 20 путинских лет и всё поймёте.

                  Можно поконкретнее, Что именно, вас, подтолкнуло на эту мысль? А то такими доводами, Я, на кого угодно переть могу! На вас в том числе...

                  1. ФРС так и контролирует финансовую систему России.
                  2. Итоги грабительской приватизации не пересмотрены .
                  3. Олигархический капитализм в стране достиг небывалых высот.
                  4. Демонтаж Советских социальных институтов (образование, здравоохранение) практически закончен.
                  5. Чечню «замочили» деньгами и заигрывание с басмачами ни к чему хорошему не приведёт.

                  Вам мало?
                  ID90
                  1. Logall Сегодня, 15:27
                    Всё это я и так вижу! Но на вопрос ответа не последовало: кто управляет Путиным?
                    Всё выше сказанное- результат халатного отношения к управлению страной. Заигрался во внешнюю политику, а всю внутреннюю на ''айфончик'' скинул...
                    В начале 2000х всё иначе было...
                    Logall
                    1. ID90 Сегодня, 15:44
                      Цитата: Logall
                      Всё это я и так вижу! Но на вопрос ответа не последовало: кто управляет Путиным?
                      Всё выше сказанное- результат халатного отношения к управлению страной. Заигрался во внешнюю политику, а всю внутреннюю на ''айфончик'' скинул...
                      В начале 2000х всё иначе было...

                      кто поставил, тот и управляет.
                      ID90
                      1. Logall Сегодня, 15:57
                        Цитата: ID90
                        кто поставил, тот и управляет.

                        Борис Николаевич? С того света? Сеансы спиритизма или призывы дьявола?
                        Мне импонирует ваше инакомыслие, сам такой, но по-моему вы загоняетесь...
                        Удачи, товарищ!
                        Пысы: пишите поаккуратнее! Вчера одного, наших взглядов, Забанили...
                        Logall
      2. reservist Сегодня, 14:57
        Напомните, pls, когда в Новороссийске стали ускоренно достраивать базу флота ?
        До или после майдана ?
        reservist
    2. Воронок Сегодня, 13:42
      Дима привет! Да куда он денется, Владимир Владимирович! Общак то вообще не вариант, это смех сквозь слезы, айфона не поддержат, а больше... Все, вариантов нет. Так что только ВВП
      Воронок
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:58
        Здорово,Воронок! drinks Кто знает,что дальше будет.У нас тут в городе закрытом кипишь немерянный.На комбинат ВВП 16-го приезжает.А МОКС-неготов! lol Тут ещё ремикс-топливо хотят строить.Что это-пока не знаю.Не запустили одно,начинают стряпать другое.Деньги вбухиваются немерянные-пока толку на полпроцента.40 единиц-это считается нормально.По радиоактивному загрязнению.На поверхности-0.На МОКСЕ-минимум 80.Апельсец полный!Набрали пацанов с улицы-в общем,если в подробности вдамся-придут ребята в костюмах и молчаливые.Так-что,я промолчу.
        ВЕРЕСК
        1. ID90 Сегодня, 14:15
          Цитата: ВЕРЕСК
          Здорово,Воронок! drinks Кто знает,что дальше будет.У нас тут в городе закрытом кипишь немерянный.На комбинат ВВП 16-го приезжает.А МОКС-неготов! lol Тут ещё ремикс-топливо хотят строить.Что это-пока не знаю.Не запустили одно,начинают стряпать другое.Деньги вбухиваются немерянные-пока толку на полпроцента.40 единиц-это считается нормально.По радиоактивному загрязнению.На поверхности-0.На МОКСЕ-минимум 80.Апельсец полный!Набрали пацанов с улицы-в общем,если в подробности вдамся-придут ребята в костюмах и молчаливые.Так-что,я промолчу.

          КУ забыли в конце добавить. двадцать лет правит ваш кумир, а бардака всё больше.
          ID90
        2. злой партизан Сегодня, 14:19
          Цитата: ВЕРЕСК
          На комбинат ВВП 16-го приезжает.А МОКС-неготов!

          what
          Северск? wink
          Привет! drinks
          Держи:
          злой партизан
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:26
            Здорова,Злой!На ГХК.Железногорск.Счас спою.Снова Банши меня в пол вотрёт.У нас в Северск парни в январе потопают.И командировочные у них-мы в слюне своей захлебнёмся от зависти.Две командировки-машина!
            ВЕРЕСК
    3. NIKNN Сегодня, 13:44
      Цитата: ВЕРЕСК
      Чутьё у нашего Президента-как у лайки.

      Разведка сработала так как ей и положено. Аналитика не ошиблась в выводах. Президент не стал жевать... Результат виден.
      NIKNN
  4. изя топ Сегодня, 13:44
    В свою очередь, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок говорил, что крымчане «умоются кровью». «Сломаем их как веник», — обещал он.
    само всралося recourse
    изя топ
  5. Egorovich Сегодня, 13:56
    Просто у бандеровской хунты, устроившей переворот на Украине, брызгала моча от страха изо всех их щелей, в то время. Поэтому никаких противодействий и не было. И эта клоунада продолжается до сих пор. Герои, мать вашу.
    Egorovich
    1. резервист Сегодня, 14:52
      Как объяснить соседям, что лифт и так наш и метить его мочой не надо? laughing no
      резервист
  6. alex51217 Сегодня, 14:17
    Цитата: Воронок
    Дима привет! Да куда он денется, Владимир Владимирович! Общак то вообще не вариант, это смех сквозь слезы, айфона не поддержат, а больше... Все, вариантов нет. Так что только ВВП
    alex51217
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:23
    Так и хорошо, что полуостров сумел -с Божей помощью -уплыть! !! good
    Геркулесыч
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