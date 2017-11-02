16:12 02 ноября

ТОФ получил новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок»

На полуострове Камчатка соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России пополнилось новым противодиверсионным катером проекта 21980 «Грачонок», сообщает пресс-служба Восточного военного округа

ТОФ получил новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок»


Он стал уже четвертым кораблем данного проекта, который получил Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения
- говорится в сообщении.


Как отметили в Минобороны, катер предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Тактико-технические характеристики катера «Грачонок»: водоизмещение – 138 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, максимальная скорость – 23 узла, дальность плавания 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Воронок Сегодня, 13:46
    Вот тихоокеанцам "везет"- то атомоход, то граченок. Ну хоть что-то, с надеждой на лучшее и верой в будущее.
    Воронок
  2. Bronevick Сегодня, 13:53
    Как говорится на безрыбье и рак рыба
    Bronevick
  3. ВохаАхов Сегодня, 14:05
    Цитата: Воронок
    Вот тихоокеанцам "везет"- то атомоход, то граченок. Ну хоть что-то, с надеждой на лучшее и верой в будущее.

    Им вообще в этом году везет- им ещё и корвет проекта 20380 перепал.
    ВохаАхов
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:20
      Ну да, перепал -на базаре купили, один , больше в продаже не было! ! lol
      Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:18
    Новость из разряда "дворнику Михалычу выдали новую метлу "! am
    Геркулесыч
  5. Александр War Сегодня, 14:48
    Нужные катера,вопрос ,почему не поставили дистанционный модуль 14,5мм как на Рапторе?
    Александр War
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