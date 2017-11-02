ТОФ получил новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок»

Он стал уже четвертым кораблем данного проекта, который получил Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения

На полуострове Камчатка соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России пополнилось новым противодиверсионным катером проекта 21980 «Грачонок», сообщает пресс-служба Восточного военного округа- говорится в сообщении.Как отметили в Минобороны, катер предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.Тактико-технические характеристики катера «Грачонок»: водоизмещение – 138 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, максимальная скорость – 23 узла, дальность плавания 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.