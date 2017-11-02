16:14 02 ноября

В ВВО началась поставка современных пожарных танков

На арсеналы Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях, поступила первая партия специальных пожарных машин (СПМ) на базе основных боевых танков Т-72 и Т-80, сообщает пресс-служба ВВО

В ВВО началась поставка современных пожарных танков


Специальные пожарные машины выпускает АО «Омский завод транспортного машиностроения». Машина имеет массу около 60 тонн и запас хода более 250 километров. Экипаж пожарного танка из трех человек, с помощью установленного на машине оборудования, способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров.


Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров — возможность использования ее непосредственно в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы). СПМ хорошо бронирован, обладает высокой проходимостью и несет в своем резервуаре до 25 кубометров воды или специального средства для пожаротушения
- отметили в ВВО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:09
    Лучше бы делали их на шасси т55, а т72 и т80 модернизирвали, и отдали в части.
    Геркулесыч
    1. фигвам Сегодня, 14:16
      Вот на базе Т-80.
      фигвам
      1. Джедай Сегодня, 14:23
        Я извиняюсь, я не танкист, но знаю что и у Т-72, и у Т-80 шесть опорных катков. На Вашем фото их семь, а на фото к статье - 5. Это что - первое шасси удлинили, а второе - укоротили?
        Джедай
        1. svp67 Сегодня, 14:48
          Цитата: Джедай
          На Вашем фото их семь, а на фото к статье - 5. Это что - первое шасси удлинили, а второе - укоротили?

          На первом - машина на базе Т-55\54, а тут на спецбазе, с использованием элементов ходовой части Т-80
          svp67
          1. Джедай Сегодня, 14:50
            Спасибо за пояснения. hi Получается что верхнее фото не соответствует содержанию статьи.
            Джедай
            1. svp67 Сегодня, 15:12
              Цитата: Джедай
              Получается что верхнее фото не соответствует содержанию статьи.

              Получается...
              svp67
      2. Смог Сегодня, 14:23
        Цитата: фигвам
        Вот на базе Т-80.

        Тактико-технические характеристики СПМ
        Базовое шасси: с использованием узлов и агрегатов танков типа Т-72 и Т-80
        Экипаж, чел.: 3
        Кабина: трехместная, бронированная
        Полная масса изделия, не более, т: не более 60

        Защита экипажа и оборудования в отделении управления: от разлетающихся осколков при наземном подрыве 152 мм ОФС на удалении 5 метров от СПМ

        Объем воды и огнегасящих веществ, м3: 25
        Дальность подачи воды и огнегасящих веществ из лафетного ствола, м: не менее 100
        Производительность (максимальная) при подаче воды и огнегасящих веществ из лафетного ствола, л/с: 100
        Система орошения: для снижения температуры ходовой части, отделения управления, МТО

        Максимальная скорость по шоссе при полной массе, км/ч: 40
        Запас хода по шоссе, км: не менее 250
        Смог
    2. svp67 Сегодня, 14:46
      Цитата: Геркулесыч
      Лучше бы делали их на шасси т55, а т72 и т80 модернизирвали, и отдали в части

      На фото к статье как раз на базе Т-54/55
      svp67
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:20
        Вот на базе именно этих танков дальше и делать! ! good
        Геркулесыч
  2. Piramidon Сегодня, 14:09
    При тушении арсеналов - нужная машина. А то ведь пока всё не выгорит и не взорвется, никто и близко к очагу пожара не подходит. Интересно, а бак у него тоже бронированный?
    Piramidon
    1. Анатоль Клим Сегодня, 15:24
      Цитата: Piramidon
      При тушении арсеналов - нужная машина.

      Если уж загорелось хранилище с б/п или штабель на открытой площадке, то тушить уже поздно, убегай сам и спасай личный состав, да жилой городок эвакуируй. Основные пожары представляющие опасность -это горящий лес рядом с базой. У меня была вот такая лесопожарная машина на базе БМП, прекрасно справлялись, выручала не раз.
      Анатоль Клим
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:14
    60 ТОНН! Это полная нагрузка или для испытаний?Куда-ж он пройдёт?В тайге-утонет.В песке-застрянет.Куда такая масса?И всего 25 кубов воды!К складам боеприпасов обычно идёт убитая грунтовка.Хороший пепелац. recourse
    ВЕРЕСК
    1. Лопатов Сегодня, 14:21
      Цитата: ВЕРЕСК
      В тайге-утонет.В песке-застрянет

      На складах и арсеналах нет ни того, ни другого.

      Цитата: ВЕРЕСК
      К складам боеприпасов обычно идёт убитая грунтовка.

      Э... Даже не знаю, что сказать. К складам, для которых предназначен этот танк обычно идёт железнодорожная ветка.
      А "убитая грунтовка"- явный подрыв боеготовности, так как не позволит "поднять" те объёмы боеприпасов, которые на этих складах хранятся.
      Лопатов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:38
        А "убитая грунтовка"- явный подрыв боеготовности. У нас есть такие.МТЛБ с трудом проходит.
        ВЕРЕСК
    2. Piramidon Сегодня, 14:29
      Цитата: ВЕРЕСК
      60 ТОНН! Это полная нагрузка или для испытаний?

      Скорее всего - это вес вместе с с полным баком. Сам танк - 41 - 42 тонны, минус башня + бак, + вода.
      Piramidon
    3. Piramidon Сегодня, 14:34
      Цитата: ВЕРЕСК
      И всего 25 кубов воды!

      А что, в пожарных автоцистернах больше помещается?
      Piramidon
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:42
        У нас в МАНах воды 60 кубов.Как в аэропортах.Машины пожарные имеют 40-60 кубов огнегосящего материала.На базе БАЗа.
        ВЕРЕСК
        1. Piramidon Сегодня, 14:52
          Цитата: ВЕРЕСК
          У нас в МАНах воды 60 кубов.Как в аэропортах.Машины пожарные имеют 40-60 кубов огнегосящего материала.На базе БАЗа.

          Автоцистерна АЦ 3,2-40/4 на шасси КАМАЗ 43253 имеет объем всего 3,2 куба. А 60 кубов - это вот такая бочка. Где ей на складе развернуться. Это не аэропорт.
          Piramidon
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
            ПМС-60 на базе БАЗа тащит 60 тонн.Вполне себе машинка.Есть и пушка и 6 рукавов с брандспойтами.У Вас фото-60-х годов.Сейчас всё аккуратней и шикарнее.Лень искать фото.Я с работы,тудыть её в кочерыжку.На выходных предоставлю.С нашего аэропорта "Емельяново".Я просто устал.Извините. hi
            ВЕРЕСК
            1. Лопатов Сегодня, 15:17
              Цитата: ВЕРЕСК
              ПМС-60 на базе БАЗа тащит 60 тонн.Вполне себе машинка

              И как она на себя на Вашей любимой "убитой грунтовке" поведёт? 8)))
              Вы посчитайте. сколько это всё весить будет. С учётом брони. Тут не БАЗ, а МЗКТ шасси необходимо.
              Лопатов
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:23
                Вопрос не ко мне.Машина для бетона аэропортов.У нас ездила только по дорогам,упакованными бетонными плитами.Я на ней за клюквой не ездил.Тонет в болоте,зараза!
                ВЕРЕСК
            2. Piramidon Сегодня, 15:31
              Вот такая аэродромная бандура АА-60(7310)-160.01 берет 12 кубов.



              А ПМС-60 я что то нигде не нашел.
              Piramidon
          2. Лопатов Сегодня, 15:26
            Или вот такая:

            Как раз 60 кубов
            Лопатов
  4. Симон Сегодня, 14:20
    Цитата: Геркулесыч
    Лучше бы делали их на шасси т55, а т72 и т80 модернизирвали, и отдали в части.

    Вспомнил дружок! Т-55 уже давно на переплавку отправили. fool
    Симон
    1. NKT Сегодня, 14:34
      The military balance за 2016 дает цифру (на хранении) 2800
      NKT
    2. Alexey RA Сегодня, 15:21
      Цитата: Симон
      Вспомнил дружок! Т-55 уже давно на переплавку отправили.

      С учётом того, что в 2008 Т-55 ещё стояли на вооружении в 18 пулад, вряд ли их всех утилизировали.
      Alexey RA
  5. Livonetc Сегодня, 14:21
    А вот беспилотный вариант для тушения как раз складов боеприпасов был бы совсем кстати.
    Livonetc
  6. Стройбат запаса Сегодня, 14:22
    А на фото разве шасси не Т-55? Это, как я понимаю, старый танк, а фото нового еще не дали.
    Стройбат запаса
  7. Симон Сегодня, 14:25
    Цитата: ВЕРЕСК
    60 ТОНН! Это полная нагрузка или для испытаний?Куда-ж он пройдёт?В тайге-утонет.В песке-застрянет.Куда такая масса?И всего 25 кубов воды!К складам боеприпасов обычно идёт убитая грунтовка.Хороший пепелац. recourse

    Наши танки грязи не боятся! tongue Пожарные танки, конечно будут облегченные, лишний металл будет снят. wink
    Симон
  8. Идущий Сегодня, 14:27
    Симпатичный , пора таких роботов выпускать.
    Идущий
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