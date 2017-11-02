В ВВО началась поставка современных пожарных танков

Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров — возможность использования ее непосредственно в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы). СПМ хорошо бронирован, обладает высокой проходимостью и несет в своем резервуаре до 25 кубометров воды или специального средства для пожаротушения

На арсеналы Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях, поступила первая партия специальных пожарных машин (СПМ) на базе основных боевых танков Т-72 и Т-80, сообщает пресс-служба ВВОСпециальные пожарные машины выпускает АО «Омский завод транспортного машиностроения». Машина имеет массу около 60 тонн и запас хода более 250 километров. Экипаж пожарного танка из трех человек, с помощью установленного на машине оборудования, способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров.- отметили в ВВО.