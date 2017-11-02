16:11 02 ноября

Генассамблея ООН в очередной раз призвала США прекратить блокаду Кубы

Генассамблея (ГА) ООН в 26-й раз призвала прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, осуществляемую Соединенными Штатами на протяжении более 50 лет, передает ТАСС.



Соответствующую резолюцию поддержало 191 государство, в том числе Россия, в то время как США и Израиль проголосовали против документа.


В принятом документе Генассамблея с сожалением констатировала, что «экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы все еще действует и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа и кубинских граждан, проживающих в других странах».

Страны-члены ГА также выразили обеспокоенность «применением государствами законов и положений», таких как действующий в США с 1996 года закон Хелмса-Бертона, который ввел санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Резолюция «настоятельно призывает государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки в соответствии с их юридической процедурой».

Резолюция с призывом прекратить блокаду Кубы принимается на каждой сессии Генеральной Ассамблеи, начиная с 1992 года. В 2016 году Вашингтон, начавший процесс нормализации отношений с Гаваной, воздержался при рассмотрении проекта резолюции.

В связи с этим постпред США при ООН Никки Хейли принесла публичные извинения жителям Кубы за высказывания своей предшественницы Саманты Пауэр, заявившей год назад, что «будущее острова лежит в руках кубинского народа».

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день, будущее Кубы находится не в ваших руках. Оно – в руках ваших диктаторов,
заявила Хейли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Железякин Сегодня, 14:51
    191-ое мертво-рожденное детя. Болт США, лежащий на подобных резолюциях, все рос и рос!
    Железякин
    1. Идущий Сегодня, 14:54
      Забавные они ребята , но бюджет осваивают очень справно.
      Идущий
      1. Железякин Сегодня, 14:57
        Что странно, основные вливания в бюджет ООН идут именно со стороны США! Ситуация, собака кусает руку которая ее кормит...
        Железякин
        1. Идущий Сегодня, 15:02
          Знаете есть такое выражение - "Человек кусающий руку , которая его кормит , обычно лижет сапог , который его пинает" , они удивительным образом это соединили.
          Идущий
      2. Logall Сегодня, 14:57
        США и Израиль проголосовали против документа.

        Израилю то какое дело?
        И пусть мне теперь Докажут , что Израиль не вассал США!
        Logall
        1. Esoteric Сегодня, 15:03
          Цитата: Logall
          Израилю то какое дело?
          И пусть мне теперь Докажут , что Израиль не вассал США!

          По резолюции о санкциях КНДР, предложеной США, Россия проголосовала "ЗА". Что-то вы не мечете икру о "васализме" РФ... belay lol
          Esoteric
          1. Logall Сегодня, 15:19
            КНДР находится непосредственно близко к нашим границам! Зачем нам ядерный Сосед? Это угроза!
            Чем угрожает ''остров Свободы'' Израилью?
            Ну мечите...
            Logall
        2. NIKNN Сегодня, 15:36
          Цитата: Logall
          Израилю то какое дело?
          И пусть мне теперь Докажут , что Израиль не вассал США!

          Вот ия сразу отметил. Вроде кубинцы не арабы request и вековой вражды не было, и не угрожают голанам. Странный ход. what
          NIKNN
    2. starogil Сегодня, 15:26
      ООН надо убирать из США и перевести или в Азию, или в Африку.
      starogil
      1. NIKNN Сегодня, 15:37
        Цитата: starogil
        ООН надо убирать из США и перевести или в Азию, или в Африку.

        В Новосибирск. Хотя зачем ООН нам, пусть догниет на помойке штатовской.
        NIKNN
        1. Воронок Сегодня, 16:05
          Лучше в Крым , или в Донецк
          Воронок
          1. NIKNN Сегодня, 16:08
            Цитата: Воронок
            в Донецк

            На линию соприкосновения...
            NIKNN
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:52
    ООН как-бы хотят "модернизировать".Только- в чью пользу.А Куба-пока всё нормально.Год-два,последуют непонятки.
    ВЕРЕСК
  3. Смог Сегодня, 14:52
    Да чихало и чихает САШ на это ООН , вместе с его Генассамблеей, когда оно им не выгодно.
    Смог
    1. Джедай Сегодня, 14:58
      Все эти призывы Генассамблеи ООН - показуха, дабы поменьше по углам шептались о их продажности и подчинённости США, не более.
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 15:05
        Ага, демонстрация бурной деятельности
        Железякин
        1. Джедай Сегодня, 15:09
          Цитата: Железякин
          демонстрация бурной деятельности

          Я бы даже сказал "имитация". yes
          Джедай
          1. Железякин Сегодня, 15:15
            Имитация имитации ;)
            Железякин
            1. Джедай Сегодня, 15:18
              Казуистика прелестнейшая.
              Джедай
      2. Смог Сегодня, 15:07
        Цитата: Джедай
        призывы Генассамблеи ООН - показуха,

        Все резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер. Зато с работой, ну ведь приняли же....
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 15:10
          Трындеть - не мешки ворочать.
          Джедай
        2. vovanpain Сегодня, 15:34
          Цитата: Смог
          Все резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер

          Костик hi good Браво good Из всей ленты комментов твой лучший. good ИМЕННО рекомендательный,на эти резолюции Генассамблеи ООН ложат болт и США и Израиль и Россия и Китай,да кто только не ложит. laughing Там главное прокукарекать,а там хоть не рассветай. drinks Всем Здарова Друзья! drinks hi
          vovanpain
          1. Смог Сегодня, 15:44
            Цитата: vovanpain
            Из всей ленты

            Здравь будь боярин drinks laughing drinks soldier
            Прекращай в краску вгонять.
            Все эти Генааасамблеи, что ООН, что ПАСЯ, это сборище любителей поболтать.Ну должны же они за что то денюжку получать? Вот и отрабатывают, непосильным трудом, не покладая рук, ой, языка, и в поте не знаю чего. своего .....
            И вообще, а что такое эта самая ассамблея7-
            Ассамблеи (франц. assemblée, «собрание») — прообраз дворянского бала, празднование, введённое Петром Первым в культурную жизнь русского общества в декабре 1718 года.

            Идея ассамблей была заимствована Петром из форм проведения досуга, виденных им в Европе. Они проводились во все времена года, летом — на открытом воздухе. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы.

            Пьянка да и все..... laughing drinks
            Смог
        3. Partyzan Сегодня, 15:46
          Цитата: Смог
          Зато с работой, ну ведь приняли же....

          работа - это святое laughing привет Костя hi
          Partyzan
          1. Смог Сегодня, 15:54
            Цитата: Partyzan
            работа - это святое

            Привет , славяне! drinks soldier
            Свято- это ДАаааааааа.Если работе мешает вино, брось ее на хрен работу такую
            И вообще-

            Это я про ассамблеистов laughing
            Смог
    2. Esoteric Сегодня, 15:06
      Цитата: Смог
      Да чихало и чихает САШ на это ООН , вместе с его Генассамблеей, когда оно им не выгодно.

      Меня больше всего интересуют не сопли США, в которых вся трибуна ООН, а то, каким способом они блокируют Кубу. Нет прохода к Острову или желающих пройти? belay
      Esoteric
      1. Смог Сегодня, 15:13
        Цитата: Esoteric
        Меня больше всего интересуют не сопли США, в которых вся трибуна ООН

        У представителей США в ООН насморк? Или они плакали от стыда?
        Смог
        1. Железякин Сегодня, 15:17
          Скорее после долгого припадка истерического смеха
          Железякин
          1. Смог Сегодня, 15:46
            Цитата: Железякин
            после долгого припадка истерического смеха

            А вот и не правда Ваша! Им наверное опять кубинские цикады гул в мозгах устроили lol
            Смог
  4. askort154 Сегодня, 14:53
    Израильтяне...Ау? Что вы имеете против Кубы ?..... stop . Понимаю, вопрос риторический. Это же не обсуждение достоинств F -35. tongue
    askort154
    1. Смог Сегодня, 15:08
      Цитата: askort154
      Это же не обсуждение достоинств F -35.

      И даже не того что он ржавеет на лету.... lol
      Смог
  5. Евродав Сегодня, 14:56
    А сионисты чего там примазались? Своих амерских коллег поддерживают?
    Евродав
  6. Смог Сегодня, 15:04
    Цитата: Logall
    Израиль ..... вассал США!

    Вместо Вашего НЕ поставил многоточие и понял, что это аксиома!
    Смог
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Вообще то мы и сами как бы с головой, можем просто развивать отношения с Кубой! !А на все запреты сша, нужно не оброщать никакого внимания!
    Геркулесыч
  8. Sergey53 Сегодня, 15:53
    Каждый год принимают а США хоть- бы хны. На всех плевать хотели. Всегда играют в долгую. А наши иногда то влево то в право. Выдержки надо побольше, и на других меньше оглядываться.
    Sergey53
Картина дня