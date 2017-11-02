Генассамблея ООН в очередной раз призвала США прекратить блокаду Кубы

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день, будущее Кубы находится не в ваших руках. Оно – в руках ваших диктаторов,

Генассамблея (ГА) ООН в 26-й раз призвала прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, осуществляемую Соединенными Штатами на протяжении более 50 лет, передает ТАСС Соответствующую резолюцию поддержало 191 государство, в том числе Россия, в то время как США и Израиль проголосовали против документа.В принятом документе Генассамблея с сожалением констатировала, что «экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы все еще действует и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа и кубинских граждан, проживающих в других странах».Страны-члены ГА также выразили обеспокоенность «применением государствами законов и положений», таких как действующий в США с 1996 года закон Хелмса-Бертона, который ввел санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Резолюция «настоятельно призывает государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки в соответствии с их юридической процедурой».Резолюция с призывом прекратить блокаду Кубы принимается на каждой сессии Генеральной Ассамблеи, начиная с 1992 года. В 2016 году Вашингтон, начавший процесс нормализации отношений с Гаваной, воздержался при рассмотрении проекта резолюции.В связи с этим постпред США при ООН Никки Хейли принесла публичные извинения жителям Кубы за высказывания своей предшественницы Саманты Пауэр, заявившей год назад, что «будущее острова лежит в руках кубинского народа».заявила Хейли.