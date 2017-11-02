Российские Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления ИГ* в Сирии

Второго ноября, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГИЛ* на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль

Дальние бомбардировщики взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось самолетами Су-30СМ с аэродрома Хмеймим

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.— говорится в сообщении.Отмечается, что целями поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.— добавили в Минобороны.Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, после успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещенная в России.