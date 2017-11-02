16:12 02 ноября

Российские Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления ИГ* в Сирии

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.

Второго ноября, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГИЛ* на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль
— говорится в сообщении.

Российские Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления ИГ* в Сирии



Отмечается, что целями поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

Дальние бомбардировщики взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось самолетами Су-30СМ с аэродрома Хмеймим
— добавили в Минобороны.

Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, после успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещенная в России.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Partyzan Сегодня, 15:53
    Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, после успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
    это вчерашняя новость или свежая?
    Partyzan
    1. 210окв Сегодня, 15:57
      Судя по дате в статье-свежая.А так,кто его знает..
      Цитата: Partyzan
      Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, после успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
      это вчерашняя новость или свежая?
      210окв
      1. Logall Сегодня, 16:08
        Наисвежайшие новости! Ещё бородатое мясо остыть не успело!
        В нете смотрел, правда видео нет ещё...
        Logall
    2. Alexey-74 Сегодня, 16:01
      Свежая!!! Это еще один вылет.
      Alexey-74
  2. Железякин Сегодня, 15:54
    Жги напалмом бородатых!!! Прилетаем, побеждаем, улетаем!
    Железякин
    1. Джедай Сегодня, 16:01
      Цитата: Железякин
      Жги напалмом бородатых!!!

      Хозяевам тоже не мешало бы "горячий" привет передать...
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 16:03
        Дайте время, и на нашей улице КАМАЗ с пряниками перевернется!
        Железякин
        1. Джедай Сегодня, 16:07
          Лучше с коньяком. lol
          Джедай
          1. Железякин Сегодня, 16:08
            Дык побъетсяж весь. Нужно закза предварительно разместить, чтоб в пластик разлили)))
            Железякин
  3. Владыка Ситх Сегодня, 15:56
    Цитата: Partyzan
    это вчерашняя новость или свежая?

    Второго ноября, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГИЛ* на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль.
    Владыка Ситх
  4. лесовозник Сегодня, 15:59
    По киеву когда отрабатыать начнут?
    лесовозник
  5. italianec Сегодня, 15:59
    всё бомбят и бомбят.. сколько ж их там этих складов.
    italianec
  6. Alexey-74 Сегодня, 16:02
    Думаю наши под конец операции еще не раз долбанут высокоточным оружием и испытают что нибудь.
    Alexey-74
  7. Холуай Сегодня, 16:04
    Что то бомб визуально не много он несёт...
    Холуай
  8. Геркулесыч Сегодня, 16:11
    Ну, да только вот стартуя из России самолеты летят с полупустыми бомболюками, ибо топливо для возврата домой съедает вес полезной нагрузки. Поэтому нам до зарезу нужны Иранские или Иорданские военные аэродромы! !!
    Геркулесыч
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