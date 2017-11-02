19:21 02 ноября

На Украине начнут производить боеприпасы по стандартам НАТО с 2019 года

Украина во второй половине 2019 года начнет производить боеприпасы по стандартам НАТО, заявил замглавы министерства экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко в интервью интернет-изданию Delo.ua

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. На сегодня Украина почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен.

На Украине начнут производить боеприпасы по стандартам НАТО с 2019 года



По словам Бровченко, на сегодня в рамках реализации программы по запуску производства боеприпасов на Украине минэкономики провело процедуру закупки линии по производству корпусов снарядов и гильз калибром 100-155 миллиметров.

Мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО — 155 миллиметров. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО
— сказал замминистра.

Он сообщил, что вероятнее всего производственная линия будет размещена в государственной акционерной холдинговой компании "Артем", которая занимается производством авиационных ракет и базируется в Киеве. Бровченко сообщил, что это предприятие уже выделило 1,4 миллиарда гривен (52 миллиона долларов) на закупку и создание производства боеприпасов на фондах Минобороны. Он добавил, что, кроме этого, на фондах Минобороны Украины планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм.

По информации Бровченко, производство собственных боеприпасов Украина сможет начать во второй половине 2019 года.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Кабинет министров Украины принял государственную программу по производству боеприпасов. Также сообщалось, что в Украине может появиться собственный патронный завод.

Использованы фотографии: https://comments.ua/
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Комментарии 30

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  1. Vladimir71 Сегодня, 16:21
    Ну такими темпами уничтожения складов с боеприпасами возможно и раньше на натовские стандарты переходить) А преще застрелиться теми что остались о лохлах ни один правозащитник вой не подымет...
    Vladimir71
    1. Scoun Сегодня, 16:27
      Цитата: Vladimir71
      Ну такими темпами уничтожения складов с боеприпасами возможно и раньше на натовские стандарты переходить)

      Они такие тормоза, что когда перейдут на стандарты нато то с удивлением узнают что страны нато перешли 7.62х51 вслед за Израилем. wassat
      Scoun
      1. NIKNN Сегодня, 16:42
        Цитата: Scoun
        перешли 7.62х51 вслед за Израилем

        Радостная новость. При условии выпуска на украине патронов НАТО, предвижу некоторое снижение эффективности вооружения того же НАТО... Я понимаю, что не для себя же украина делать будет, а на поставки в основном...
        NIKNN
        1. Идущий Сегодня, 16:50
          Все таки с головой они совсем не дружат , но это их проблемы.
          Идущий
      2. Siegen Сегодня, 18:11
        когда перейдут на стандарты нато то с удивлением узнают что страны нато

        К тому времени страны NATO исчезнут... hi
        Siegen
        1. Siegen Сегодня, 18:13
          Войдет ли Россия в НАТО?
          Если надо, войдем и в НАТО!
          Войдем по самые Нидерланды am
          Siegen
    2. Piramidon Сегодня, 17:05
      Пусть взрывают свои склады и переходят на стандарты НАТО . Меньше Луганску и Донецку достанется. А в НАТе кастрюлеголовое воинство и нахрен никому не нужно.
      Piramidon
  2. Банщик-М Сегодня, 16:21
    На сегодня Украина почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен.

    Украина уже ничего не производит..Все развалили и разграбили.
    Банщик-М
    1. Шура пермский Сегодня, 16:23
      а стрелять то этими боеприпасами из чего будут??? они представляют уровень нагрузки на экономику?? менять миллионы стволов,изготовить миллиарды патронов... ну ну... проще ядерную триаду обновить,чем сменить калибр стволов на всю армию...
      Шура пермский
      1. x.andvlad Сегодня, 16:50
        Действия этих руководятелов напоминают действия то ли детей, то ли безумцев, у которых цель уничтожить все до основания, то что связано с СССР и Россией.
        Промышленность страны представляет собой уже кучу металлолома.
        Видимо, в "революционном угаре" им не до подсчетов того, сколько же они угробили, и сколько понадобится сил и времени, что бы выбраться из той клоаки, в которую сами себя загнали.

        Государственное предприятие Николаевский судостроительный завод, входящее в состав концерна Укроборонпром, прекратило работу, сообщает пресс-служба концерна.

        Официальной причиной остановки работы в концерне назвали отсутствие решения правительства Украины по ракетному крейсеру проекта 1164. Предприятие три года за свой счет пыталось содержать недостроенный крейсер.

        "На сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн гривен. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещение затрат предприятия на содержание крейсера", – сказано в сообщении.

        Прекращение содержание крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул, отмечают в Укроборонпроме.

        А ведь когда то нормальный судостроительный завод был.
        Патрончики оне собрались клепать. Ну-ну. С них пожалуй "озолотиться" можно. fool
        x.andvlad
        1. alkor Сегодня, 17:24
          Это, товарищи, наверное единственный в мире крейсер, который не подняв флага, угробил экономику завода, и в итоге разрушил его. Не каждый крейсер своей стрельбой смог завод уничтожить.
          alkor
  3. BerBer Сегодня, 16:21
    А зачем им эти боеприпасы? У них же оружия соответствующего калибра нет. Наверно опять откаты.
    BerBer
  4. 210окв Сегодня, 16:22
    Ну,оружия по стандартам НАТО там наверное видимо не видимо.А советское?По старой традиции-стырить и продать.Де..точнее хитропопость так и прёт.
    210окв
  5. изя топ Сегодня, 16:23
    в 2019 скакуасы начнут ядерное оружие делать.будут пилить трубу и отливать ядра fellow
    изя топ
  6. Mavrikiy Сегодня, 16:38
    Вот я и говорю, зачем России завод по производству НАТОвских патронов? Или опять в Кремле не спят, а думку пытают.
    Mavrikiy
  7. Монархист Сегодня, 16:46
    Цитата: Банщик-М
    На сегодня Украина почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен.

    Украина уже ничего не производит..Все развалили и разграбили.

    Шум и вонь постоянно производят
    Монархист
  8. Монархист Сегодня, 16:54
    Цитата: BerBer
    А зачем им эти боеприпасы? У них же оружия соответствующего калибра нет. Наверно опять откаты.

    1) они мечтают о вступлении в НАТО вот показать приверженность.
    2) откат дело святое. У Педро шоколад и бронескорлупки,а Полтораку, Бровченко и нижестоящим,что шиш с маслом? Вот их и"подкормят". У них власть"вменяемая"
    Монархист
  9. фа2998 Сегодня, 17:02
    54 млн. для патронного завода довольно скромная сумма.А какова мощность? Если армию думают перевооружать, и снабжать, нужно хорошие мощности.И еще.Думают одновременно производить 5,45 мм. (советский калибр) и все остальное- сборная солянка получается hi
    фа2998
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:06
    Как с какого -нибудь боку, да возле нато постоять! !! wassat
    Геркулесыч
  11. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:07
    А, где они пушки будут брать под натовские калибры, у них же все стволы советского производства.
    Борис Томаров_2
  12. Sergey53 Сегодня, 17:20
    Боеприпасы калибр натовский. А оружие чьё? К нашему уже никак. В 1976 в ГСВГ провели перевооружение. Старую технику вывезли в Союз. Привезли новую. Но боеприпасы не нашего калибра.И так в течении месяца.
    Sergey53
  13. Dzafdet Сегодня, 17:23
    Вот неумные люди! А оружие к ним есть НАТОвское? Из чего стрелять будете в стране 404? laughing tongue wassat drinks
    Dzafdet
  14. Topotun Сегодня, 17:24
    Что же за мания такая - переход на НАТОвские стандарты... Одних боеприпасов мало, необходимо ведь и из чего их применять. Т.е. оружие тоже надо производить. А вот тут уже серьезный облом, в такое производство надо столько вложить.... Или просто покупать готовое. Следовательно полный переход на НАТОвские стандарты всех ВС выльется в серьезные деньги. А главное зачем?
    Topotun
    1. Siegen Сегодня, 19:07
      Что же за мания такая - переход на НАТОвские стандарты...

      Сперва патроны и снаряды поменяют на натовские стандарты,
      потом министра обороны - на женщину,
      потом командный состав - трансгендеры.
      Совсем не думают о будущем...
      Вот Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии.
      Если человек поменял пол, то он легко поменяет и армию... belay
      Siegen
  15. Не либероид Русский Сегодня, 17:53
    боеприпасы натовского калибра... а стрелялки то есть для них ? они ведь тоже не копейки стоят... хотя, заберут у пенсионеров, бюджетников и социалку урежут в ноль
    Не либероид Русский
  16. рус-5819 Сегодня, 18:23
    Мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО — 155 миллиметров. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО

    То есть укробандитское отродье планирует и дальше засыпать Донбасс снарядами?
    рус-5819
  17. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:38
    А куда они эти 155-мм снаряды в 2019 году будут заряжать?! Украине что и линию по производству артиллерии тоже поставят или старые самоходки отдадут?!
    Судя по тому, какого качества все что делает украинский ВПК, все эти действия очередная зрада для киевской хунты...
    Ratmir_Ryazan
  18. Волька Сегодня, 18:41
    где 2019 г., а где свидомая сегодня с ее армией
    Волька
  19. Siegen Сегодня, 18:55
    На борьбу с коррупцией выделяют не деньги, а патроны!
    Причём НАТОвского стандарта sad request
    Siegen
  20. Попович Сегодня, 19:13
    Украина во второй половине 2019 года начнет ...

    ...2019год - Украина ? это что?
    Попович
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