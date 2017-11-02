22:16 02 ноября

Испанский суд арестовал правительства Каталонии, Пучдемон в розыске

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, сообщает El Pais.

Только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости каталонским парламентом, сможет оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.

Испанский суд арестовал правительства Каталонии, Пучдемон в розыске



Кроме того, прокуратура запросила суд в качестве предварительной меры пресечения поместить под арест без права выхода под залог бывших членов женералитета Каталонии, которые явились для дачи показаний в суд, кроме Санти Вила.

Также Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые не явились в четверг для дачи показаний. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения. Для дачи показаний в четверг в Мадрид не явились Карлес Пучдемон и еще четверо бывших членов регионального правительства, которые находятся сейчас в Бельгии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 53

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  1. Вадим237 Сегодня, 19:44
    Ну вот и конец независимости. А начиналось это всё с надеждой.
    Вадим237
    1. Siegen Сегодня, 20:01
      Проблема независимости в том, что она — всего лишь лозунг. Никто всерьез не обсуждал и не размышлял о том, что будет с Каталонией в отрыве от Испании и Европейского союза. Независимость — это продукт страстей, а не аргументированный проект.
      Siegen
      1. Logall Сегодня, 20:14
        Всех арестовали и ничего! А у нас бы криков было, что они политические, что не демократично...
        А в Испании демократично! Хотя самые, что ни на есть, политзаключенные!
        Logall
        1. Pirogov Сегодня, 20:29
          Цитата: Logall
          Всех арестовали и ничего! А у нас бы криков было, что они политические, что не демократично...
          А в Испании демократично! Хотя самые, что ни на есть, политзаключенные!

          Запад установил правила игры ,поэтому они их и трактуют как им угодно .А чтобы не делали мы всё равно мы будем варварами.
          Pirogov
          1. XXXIII Сегодня, 21:42
            Цитата: Pirogov
            А чтобы не делали мы всё равно мы будем варварами.
            Да народ против лжи псевдо демократии, а власти на руку всякие манипуляции - санкции, скучно жить..... negative
            XXXIII
        2. poquello Сегодня, 20:29
          Цитата: Logall
          Всех арестовали и ничего! А у нас бы криков было, что они политические, что не демократично...
          А в Испании демократично! Хотя самые, что ни на есть, политзаключенные!

          эвона как волюшку то народную об угол, накличут беды испанские власти, и чего они продвинутые Пиночета судили? - сами такие же
          poquello
        3. Макаров Сегодня, 21:07
          у вас разный статус в глазах "развитых стран"
          Макаров
    2. Банщик-М Сегодня, 20:04
      Это только начало ,как и в Шотландии..Уверен , скоро и в США такие референдумы начнутся.!
      Колонии Англии , не без помощи Российской империи и СССР разваливались..
      Пролетарии всех стран соединяйтесь ! Этот лозунг , как никогда актуален .. soldier
      Банщик-М
    3. 210окв Сегодня, 20:30
      Да ладно Вам!Там априори было ясно что все это политические игрища и большой "пук"в итоге..
      Цитата: Вадим237
      Ну вот и конец независимости. А начиналось это всё с надеждой.
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:49
        210окв
        .. и большой "пук"в итоге..
        Это точно.Одно будет в утеху всем.Если этот Пучдемон в московском аэропорту вдруг нарисуется wassat Вот когда веселье будет.
        Наблюдатель2014
    4. Зяблицев Сегодня, 21:21
      Да вся Европа одни лохопеды! Пучдемон со своими клоунами народ подставили а сами в кусты...Пусть на нарах парятся обиженные демократией - затеял революцию-иди до конца, даже если погибнешь, зато уважаемым мужиком...А в Европе даже "революционеры" сплошные пи..,геи! laughing
      И этим говном они Россию пугают - клоуны! Я теперь в два раза больше за, что ты бы их арабы с утра до вечера имели по полной!
      Зяблицев
    5. To be or not to be Сегодня, 21:26
      «Покемо́н» не прошел
      "Над всей Испанией безоблачное небо!"
      Европейская демократия показала свой оскал!
      To be or not to be
  2. ДэнСабака Сегодня, 19:45
    и правильно.... ибо нефиг.... давно пора всем понять, что демократия - это не власть демоса (народа), а власть демократов.....
    ДэнСабака
    1. Подрезчик Сегодня, 19:56
      Пучдемон-красавец! Замутил бучу на родине, обнадежил народ--и кинул его!!! А теперь..."я в Европе, меня тр...ть нельзя!" Лишний раз показывает истинное лицо европейских либерастов...По другому-не назовешь... yes По либерастному-красавец, по русскому--у...бок! yes
      Подрезчик
  3. Идущий Сегодня, 19:48
    Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате.


    И основное обвинение будет именно по растрате.
    Идущий
    1. iliitchitch Сегодня, 20:01
      Цитата: Идущий
      И основное обвинение будет именно по растрате.

      И домогательства до какой-нибудь лахудры . А путчдимоныч техничный поп гапон , свинтил . Чё воду мутил-то , декадент ?
      iliitchitch
      1. Идущий Сегодня, 20:09
        И домогательства до какой-нибудь лахудры


        А это "святое" , проверенное и безотказно работающее.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 21:10
          Цитата: Идущий
          И домогательства до какой-нибудь лахудры


          А это "святое" , проверенное и безотказно работающее.

          Что растрата, что домогательства до лахудры или лахудера - всё это имеется у спецслужб практически на любого политика, аки приснопамятный скелет в шкафу.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 21:13
            Так поэтому они и разбежались по всей Европе , поближе к своим партнерам. laughing
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 21:16
              Вот смеху-то будет, если партнёры окажутся такими же "надёжными" как США и сдадут при первой же возможности. yes
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 21:18
                Вы знаете , даже не сомневаюсь , кинут , растопчут и попляшут на костях.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 21:31
                  Типичное поведение шакалов, которое хорошо характеризует современный цивилизованный Запад.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 21:39
                    Падальщики живут долго и этим все сказано.
                    Идущий
          2. Подрезчик Сегодня, 21:20
            Цитата: Джедай
            Цитата: Идущий
            И домогательства до какой-нибудь лахудры


            А это "святое" , проверенное и безотказно работающее.

            Что растрата, что домогательства до лахудры или лахудера - всё это имеется у спецслужб практически на любого политика, аки приснопамятный скелет в шкафу.

            Ты мне Макс, народ на "растраты не подбивай"... hi Уважаю тебя, но порядок должен быть. Хотя, что ты там говорил... feel На счет халявы, ничего????? laughing
            Подрезчик
            1. Джедай Сегодня, 21:29
              Саша, я никого ни на что не подбиваю. hi Я и сам за порядок, тем более что мы с тобой вроде бы одинаково понимаем это слово. wink soldier
              Цитата: Подрезчик
              Хотя, что ты там говорил... feel

              А с этого места поподробнее : что и когда я говорил?
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 21:43
                Не знаю как вы господина-товарищи, но я бы туда маслица бы подлил! Что-то по-тихому всё угомонилось... hi
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 21:54
                  Саш, а не имеет ли место либо грандиозный пшик, либо затишье перед бурей? wink
                  Джедай
                  1. Logall Сегодня, 22:03
                    Пшик в муку!
                    Дымка осела, а ничего и не было...
                    Logall
    2. papas-57 Сегодня, 21:00
      ''И основное обвинение будет именно по растрате''. У всех политиков есть в биографии тёмные пятна. Почти о всех грехах знают спецслужбы. Поэтому прижучить компроматом могут любого политика. Что и делается по мере надобности.
      papas-57
  4. Livonetc Сегодня, 19:53
    Потому как
    "Либо грудь в крестах
    Либо голова в кустах."
    А они прокукарекали и в кусты.
    Их место "возле параши".
    Livonetc
  5. st25310 Сегодня, 19:55
    Пучдемон - это демон путча, получается?
    st25310
  6. Евродав Сегодня, 19:58
    Цитата: Подрезчик
    Пучдемон-красавец! Замутил бучу на родине, обнадежил народ--и кинул его!!! А теперь..."я в Европе, меня тр...ть нельзя!" Лишний раз показывает истинное лицо европейских либерастов...По другому-не назовешь... yes

    Ну так на то и Пуч, который Демон)))
    Евродав
  7. Попович Сегодня, 20:11
    сказавши А , надо говорить и Б !

    это как если, возвратясь ночью домой, ты по ошибке выпил вместо воды проявитель, выпей и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца....
    Попович
    1. den3080 Сегодня, 20:51
      как-то мой дед полез в холодильник с бодуна, взял винную бутылку тёмного стекла заткнутую пробкой из газеты и маханул... подсолнечного масла из горла, бабушка купила масла намедни))
      лет 40 с лишним уже минуло, а я до сих пор помню эффект wassat и смех и грех
      den3080
  8. japs Сегодня, 20:15
    Все соответствует реальному поведению толерантно-либерального гея -- громко орать о правах, призывать все прогрессивное человечество на защиту законных прав, чести и достоинства, а когда взникает большая доля вероятного "огребания" люля-кебабов в больших дозах, взять и свинтить в сторону, мол "меня здесь не стояло", меня не правильно поняли...

    Если серьезно, то чего ждать от сытых каталонцев, желающих пощекотать себе и людям нервы, получить свою долю "хайпа"... Получили и разошлись довольные по домам.
    japs
  9. APASUS Сегодня, 20:21
    Вот и закончились все сказки про права и свободы в Европе ,которая так усердно пытается учить весь "неразумный" мир !
    А изнанка совсем не говорит о свободе ...........
    APASUS
  10. Геркулесыч Сегодня, 20:21
    Ерунда, Бельгия их скоро выдаст ,им не нужно ссориться с Мадридом.
    Геркулесыч
    1. Fkjydjckfrgh Сегодня, 21:41
      Да конечно! Вся эта возня с независимостью - кто-то возжелал каталонских "рынков сбыта". И не факт, что ножки не из Бельгии растут. Всё старо как мир, ищите - кому выгодно. И да, всё ещё не закончилось, сейчас начнут давить на "риски в связи с..", и бензину подливать.
      Fkjydjckfrgh
  11. seregatara1969 Сегодня, 20:28
    пуч демон нахимичил
    seregatara1969
  12. weksha50 Сегодня, 20:30
    Демократия - в действии... recourse
    weksha50
  13. Бывший комбат Сегодня, 20:32
    Сцыкунам побоявшимся идти сразу и до конца теперь не позавидуешь. Если хочешь независимости должен знать, что надо дейсьвовать, а не слпли жевать неделями. А вообще гейропа еще не готова к глобальной радикализации. Евреям еще придется повторить кризис 2008 года, может тогда к власти придут радикалы. Зачем это евреям? Чтоб затеять очередную мировую под номером 3. Первые две им удалось организовать великолепно.
    Бывший комбат
  14. рюрикович Сегодня, 20:38
    Ха good Теперь можно смело посылать в эротическое путешествие любого западного европейского(и не очень) "учителя демократии" yes Кто только заикнётся про разные там права и обязанности,законы и стандарты. angry
    Лично меня уже тошнит от демократии в любом её проявлении negative
    рюрикович
  15. GUSAR Сегодня, 20:45
    Народ растравили, а потом свалили, молодцы!
    GUSAR
  16. andrej-shironov Сегодня, 21:01
    Всё было предсказуемо. Те кто верил в демократию-лохи. Элита сливается в первые же часы, когда грядут последствия. Аналогии с Россией очевидны.
    andrej-shironov
  17. Горменгаст Сегодня, 21:03
    Пучдемон арестован, а Навальный - нет. Такой, понимаешь, тоталитаризм. laughing
    Горменгаст
    1. andrej-shironov Сегодня, 21:32
      Навальный? А-ха-ха! Как бы Путина не арестовали! :-) Хотя согласен,его не за что, он против хозяев не восстал.
      andrej-shironov
  18. Макаров Сегодня, 21:06
    Вот куда он теперь смоется (в итоге) вот тот и заказывал "банкет"...классика жанра...
    Макаров
  19. Sige Сегодня, 21:20
    Это вам не какое-нибудь косово, и даже не чечня.
    Здесь вам никто не позволит самоопределяться.
    Sige
  20. Fkjydjckfrgh Сегодня, 21:26
    В заголовок "членов" добавте. Двусмысленно как то получилось у меня.
    Fkjydjckfrgh
  21. Evgenijus Сегодня, 21:32
    Да, Европа ... Времена диктатур наступают, типа 33-й год прошлого века в известной стране. А в другой, также малоизвестной в мире и очень маленькой стране на берегу известного моря (да вы знаете, где на пляжах можно янтарь найти), книги сжигают за правду в них. Публично, и ни кого не боятся. А народ со страха по кухням прячется ...
    Evgenijus
  22. Ryszard Ewiak Сегодня, 21:51
    Мадрид делает одну ошибку за другой и добавляет масла в огонь. Это также еще одна проблема для Европейского Союза. Итак, куда мы направляемся? Библия говорит: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно». (Даниил 11:29а) Возвращение России в этом контексте также означает распад Европейского Союза и НАТО.
    Ryszard Ewiak
  23. voyaka uh Сегодня, 22:10
    Пучдемон оказался смелым человеком. Немного таких, кто под угрозой тюрьмы все-таки выполняет волю своих избирателей.
    voyaka uh
  24. Ромей Сегодня, 22:11
    Если рассматривать события в Каталонии как некую национальную революцию, то здесь вполне применимы слова Ленина, что всякая революция чего то стоит, только лишь в случае если умеет защищаться. Поскольку, там никто защищаться, судя по всему не собирается, то и мусолить эту тему только флудить.
    Ромей
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