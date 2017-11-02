Испанский суд арестовал правительства Каталонии, Пучдемон в розыске

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, сообщает El Pais.Только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости каталонским парламентом, сможет оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.Кроме того, прокуратура запросила суд в качестве предварительной меры пресечения поместить под арест без права выхода под залог бывших членов женералитета Каталонии, которые явились для дачи показаний в суд, кроме Санти Вила.Также Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые не явились в четверг для дачи показаний. Об этом сообщила газета La Vanguardia.Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения. Для дачи показаний в четверг в Мадрид не явились Карлес Пучдемон и еще четверо бывших членов регионального правительства, которые находятся сейчас в Бельгии.