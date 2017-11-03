МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках рассорить Белград с Москвой
В пресс-релизе, который распространило внешнеполитическое ведомство Сербии, государственный секретарь МИДа Ивица Тончев заявил о том, что украинский посол в Белграде Александр Александрович, «похоже, забыл, что основная задача дипломатов заключается в улучшении двусторонних отношений».
Тончев напомнил о серии скандальных интервью Александровича, в которых он заявил, что Сербия не имеет независимой внешней политики и является инструментом в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и "уничтожается Европа".
Представитель МИД Сербии отметил, что Александрович без каких-либо обоснований обвиняет сербов в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении государственного переворота в Черногории и поддержке сепаратизма в Боснии и Герцеговине.
Дипломат отвечая на заявления Александровича о предполагаемом участии сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, напомнил об украинцах, которые принимали участие в войнах на территории бывшей Югославии.
По мнению Тончева, тот факт, что Сербия ведет последовательную внешнюю политику, которая дает серьезные результаты, толкает отдельных послов к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.
Тончев напомнил о серии скандальных интервью Александровича, в которых он заявил, что Сербия не имеет независимой внешней политики и является инструментом в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и "уничтожается Европа".
посол Украины в Сербии Александр Александрович
Представитель МИД Сербии отметил, что Александрович без каких-либо обоснований обвиняет сербов в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении государственного переворота в Черногории и поддержке сепаратизма в Боснии и Герцеговине.
Хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой— заявил Тончев.
Дипломат отвечая на заявления Александровича о предполагаемом участии сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, напомнил об украинцах, которые принимали участие в войнах на территории бывшей Югославии.
По мнению Тончева, тот факт, что Сербия ведет последовательную внешнюю политику, которая дает серьезные результаты, толкает отдельных послов к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.
Принимая во внимание неоднократные призывы Министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических сношениях, я хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения— заключил Тончев, передает РИА Новости
Использованы фотографии: пресс-служба посольства Украины в Сербии
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