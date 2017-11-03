МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках рассорить Белград с Москвой

посол Украины в Сербии Александр Александрович





Хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой

Принимая во внимание неоднократные призывы Министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических сношениях, я хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения