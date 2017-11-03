06:38 03 ноября

МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках рассорить Белград с Москвой

В пресс-релизе, который распространило внешнеполитическое ведомство Сербии, государственный секретарь МИДа Ивица Тончев заявил о том, что украинский посол в Белграде Александр Александрович, «похоже, забыл, что основная задача дипломатов заключается в улучшении двусторонних отношений».

Тончев напомнил о серии скандальных интервью Александровича, в которых он заявил, что Сербия не имеет независимой внешней политики и является инструментом в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и "уничтожается Европа".

МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках рассорить Белград с Москвой

посол Украины в Сербии Александр Александрович


Представитель МИД Сербии отметил, что Александрович без каких-либо обоснований обвиняет сербов в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении государственного переворота в Черногории и поддержке сепаратизма в Боснии и Герцеговине.

Хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой
— заявил Тончев.

Дипломат отвечая на заявления Александровича о предполагаемом участии сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, напомнил об украинцах, которые принимали участие в войнах на территории бывшей Югославии.

По мнению Тончева, тот факт, что Сербия ведет последовательную внешнюю политику, которая дает серьезные результаты, толкает отдельных послов к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.

Принимая во внимание неоднократные призывы Министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических сношениях, я хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения
— заключил Тончев, передает РИА Новости

Использованы фотографии: пресс-служба посольства Украины в Сербии
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Комментарии 10

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  1. Teberii Сегодня, 05:31
    Со своим уставом в чужой монастырь залез.Отправить его домой,пока ещё ненатворил дел.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 05:41
      А сами то хахалы разве имеют СВОЮ внешнюю политику.В своем глазу бревно...
      210окв
    2. Смог Сегодня, 05:48
      Цитата: Teberii
      Отправить его домой,пока ещё ненатворил де


      Лидер Сербской радикальной партии и бывший вице-премьер правительства Сербии Воислав Шешель призвал изгнать из страны посла Украины Александра Александровича за оскорбления в адрес сербского народа, передаёт Danas.

      «Необходимо быстро выгнать его с территории Сербии. Пришло время показать другим послам, что то, как они ведут себя по Сербии, не может длиться вечно», — заявил Шешель.
      Смог
      1. Подрезчик Сегодня, 06:23
        Немного в шоке...Первый раз вижу человека, который сидя в гостях, нещадно поливает грязью хозяев. Хамит в открытую. А-а-а, забыл! Этот "дипломат" из Украины... fool
        Подрезчик
        1. Смог Сегодня, 06:38
          Цитата: Подрезчик
          .Первый раз вижу человека, который сидя в гостях, нещадно поливает грязью хозяев.

          Александр! Это не человек, это украинец. Великий и ужасный. .
          Смог
  2. Чёрный Сегодня, 05:36
    У украинцев есть дилемма - 1 Ехать В Польшу, и отвечать на вопрос чей Львов. И 2 Ехать в РФ и получать зарплату купюрой с изображением Севастополя!! laughing
    Чёрный
  3. изя топ Сегодня, 05:37
    выдали селюкам дипломатические корочки по окончании могилянской бурсы,вот и результат request хотя...что требовать от послов,если ими командуют разные дещицы и климкины what
    изя топ
  4. Ванёк Сегодня, 05:38
    Товарищ Ивица Тончев. Всё, что происходит в(на) украине, "на верху" я имею в виду. Это всё вот отсюда, "Словарь психиатрических терминов: Термины, используемые в психиатрических диагнозах"

    ... а то и словаря не хватит... hi
    Ванёк
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:07
    Радует, что в Сербии остались нормальные, адекватные люди, огорчает что их там мало! !! crying hi
    Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:25
    Украинские горе-дипломаты копируют американцев. Привыкли, что американский посол им диктует, что делать. Удивляюсь еще терпению сербов. Таких "нравоучителей" нужно пинком под зад за вмешательство во внутренние дела страны.
    rotmistr60
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