09:43 03 ноября

Пхеньян назвал фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек

Новость японского телеканала о гибели в Северной Корее 200 человек из-за проведенных ядерных испытаний является «дезинформацией». Сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) об этом опубликовано на сайте издания KCNA Watch.

В то время как КНДР предпринимает меры, для того чтобы защитить себя от американской враждебной политики, японские реакционеры, не видя границ, срочно делают громогласные заявления о якобы имеющихся угрозах
— говорится в заявлении.

Пхеньян назвал фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек



Новость японского телеканала ЦТАК объяснило бесплодными попытками «американских и японских реакционеров» оклеветать КНДР и выяснить подробности ядерной программы Пхеньяна.

Новость о гибели людей появилась на сайте Asahi TV 31 октября. Утверждалось, что 10 сентября из-за смещения горных пород обрушились конструкции строящегося тоннеля, из-за чего 200 человек оказались в подземной ловушке. По версии японского издания, причиной смещения горных пород стали проведенные 3 сентября в КНДР ядерные испытания. О том, что на горных склонах в районе Пхунгери были зафиксированы многочисленные оползни и обрушения после шестого для Пхеньяна ядерного испытания, также сообщал портал 38 North, посвященный КНДР. Издание также отмечало появление крупной транспортной техники (тягача или прицепа) в районе происшествия 8 ​сентября.

Северная Корея объявила о проведенных испытаниях боеголовки с термоядерным зарядом 3 сентября. Эта бомба предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
    Пхеньян назвал фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек
    Ой сенсацию японцы состряпали.Молчу сколько про Россию всякой белиберды печатают.
    Японцы пусть вон или нашу или бывшую нашу чуду природы "правозащитницу" Васильеву попросят.Она им и не такие фейки состряпает
    Японцам ответ! bully
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 08:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      Она им и не такие фейки состряпает

      ...а лучше Зорьку Шкиряка...он им и состряпать поможет и последствия на Фукусиме ликвидирует и сепаров выявит wassat
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 08:08
        Как и предполагалось - "вброс" от япов. Остался нераскрытым один вопрос : по собственному почину или по команде Хозяина?
        Джедай
        1. Серый брат Сегодня, 08:35
          Цитата: Джедай
          : по собственному почину или по команде Хозяина?

          Привычка у них такая, от таких новостей рейтинги растут и не нужно отвечать за клевету.
          Серый брат
        2. pvv113 Сегодня, 08:58
          Наверняка хозяйская указивка на провокацию
          Привет, Макс!
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 09:02
            Доброе утро, Володя! hi Похоже на то, но ведь японцы могли и проявить инициативу, дабы доказать преданность Хозяину. Да, собственно говоря, не важно откуда ноги растут, факт того что фейкомёты работают и информационная война идёт полным ходом - налицо. yes
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 09:05
              Может и инициатива. Но провокацией прет за версту
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 09:12
                Если к новости хотя бы косвенно имеет отношение США или их интересы - всегда следует ждать провокации. wink
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 09:14
                  Самое гадкое в этой истории, что штаты с шавками не пытаются загасить конфликт, а раздувают его всеми силами
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 09:19
                    Южная Корея и Япония рады бы всё решить мирно. Но Хозяину мир в этом регионе не нужен. Как не нужен мир и в других местах, окромя самих США. Деньги решают всё! am
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 09:25
                      Цитата: Джедай
                      Южная Корея и Япония рады бы всё решить мирно

                      На счет радости не уверен, но война им точно не нужна. А вот штатам мнение вассалов не интересно
                      pvv113
  2. XII легион Сегодня, 08:32
    А еще наверно фальшивой была когда-то казнь Ыном родного дяди - на власть якобы покушался. Смотрел круглолицый даун как его дядю собаки рвали.
    Вот и дай в руки такой обезьяне гранату в виде ракет
    XII легион
    1. Серый брат Сегодня, 08:36
      Цитата: XII легион
      Смотрел круглолицый даун как его дядю собаки рвали.

      Да, нет же, он же его из зенитки расстрелял и потом из огнемёта ещё. А потом всё что осталось зарядили в миномёт и выстрелили в сторону США.
      Серый брат
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:47
        Цитата: Серый брат
        Да, нет же, он же его из зенитки расстрелял и потом из огнемёта ещё. А потом всё что осталось зарядили в миномёт и выстрелили в сторону США.

        так Кощей Бессмертный,скушно проводил свой Выходной...
        Дедкастарый
  3. Евродав Сегодня, 08:48
    Цитата: XII легион
    А еще наверно фальшивой была когда-то казнь Ыном родного дяди - на власть якобы покушался. Смотрел круглолицый даун как его дядю собаки рвали.
    Вот и дай в руки такой обезьяне гранату в виде ракет

    Чего мелешь? Показывали потом дядю- жив здоров! Так кто даун и обезьяна? Ын или тот, кто всякую фигню переписывает? Жертва пропаганды...
    Евродав
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