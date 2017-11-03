Пхеньян назвал фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек
Новость японского телеканала о гибели в Северной Корее 200 человек из-за проведенных ядерных испытаний является «дезинформацией». Сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) об этом опубликовано на сайте издания KCNA Watch.
Новость японского телеканала ЦТАК объяснило бесплодными попытками «американских и японских реакционеров» оклеветать КНДР и выяснить подробности ядерной программы Пхеньяна.
Новость о гибели людей появилась на сайте Asahi TV 31 октября. Утверждалось, что 10 сентября из-за смещения горных пород обрушились конструкции строящегося тоннеля, из-за чего 200 человек оказались в подземной ловушке. По версии японского издания, причиной смещения горных пород стали проведенные 3 сентября в КНДР ядерные испытания. О том, что на горных склонах в районе Пхунгери были зафиксированы многочисленные оползни и обрушения после шестого для Пхеньяна ядерного испытания, также сообщал портал 38 North, посвященный КНДР. Издание также отмечало появление крупной транспортной техники (тягача или прицепа) в районе происшествия 8 сентября.
Северная Корея объявила о проведенных испытаниях боеголовки с термоядерным зарядом 3 сентября. Эта бомба предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.
В то время как КНДР предпринимает меры, для того чтобы защитить себя от американской враждебной политики, японские реакционеры, не видя границ, срочно делают громогласные заявления о якобы имеющихся угрозах— говорится в заявлении.
Новость японского телеканала ЦТАК объяснило бесплодными попытками «американских и японских реакционеров» оклеветать КНДР и выяснить подробности ядерной программы Пхеньяна.
Новость о гибели людей появилась на сайте Asahi TV 31 октября. Утверждалось, что 10 сентября из-за смещения горных пород обрушились конструкции строящегося тоннеля, из-за чего 200 человек оказались в подземной ловушке. По версии японского издания, причиной смещения горных пород стали проведенные 3 сентября в КНДР ядерные испытания. О том, что на горных склонах в районе Пхунгери были зафиксированы многочисленные оползни и обрушения после шестого для Пхеньяна ядерного испытания, также сообщал портал 38 North, посвященный КНДР. Издание также отмечало появление крупной транспортной техники (тягача или прицепа) в районе происшествия 8 сентября.
Северная Корея объявила о проведенных испытаниях боеголовки с термоядерным зарядом 3 сентября. Эта бомба предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти