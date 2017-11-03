Трамп выразил желание встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине,

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, передает РИА Новости По мнению Трампа, встреча с российским лидером помогла бы ему в разрешении некоторых международных проблем.сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.Саммит руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Дананге (Вьетнам) с 6-го по 11 ноября.Недавно советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах лидеров стран на саммите АТЭС пока нет.Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в июле на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии.