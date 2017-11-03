09:50 03 ноября

Трамп выразил желание встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, передает РИА Новости.



По мнению Трампа, встреча с российским лидером помогла бы ему в разрешении некоторых международных проблем.


Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине,
сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Саммит руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Дананге (Вьетнам) с 6-го по 11 ноября.

Недавно советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах лидеров стран на саммите АТЭС пока нет.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в июле на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Чёрный Сегодня, 08:09
    Пусть обратиться с прошением в Администрацию Президента РФ laughing
    Чёрный
    1. maxim947 Сегодня, 08:56
      Напишу рифмой)))

      Он встретится с российским президентом
      Он скажет "Я запущу процесс!"
      "Я все исправлю, пользуясь моментом!"
      Но в горле встанет костью известный всем конгресс
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 09:02
        Пусть Трамп ждет Путина около туалета, если не боится, конечно smile
        Тралл
    2. 79807420129 Сегодня, 09:26
      У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно.

      А толку what Ну встретились в Германии,посидели,посвистели и теперь,уже не Байден глава Украины,а Волкер. laughing
      79807420129
      1. NIKNN Сегодня, 09:44
        Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине,
        Торгаш он и есть торгаш. Хочет украиной поторговать... Не думаю, что мы Сирию на украину будем разменивать, тем более, что знаем результат. Уже верить им ни как не можно..., все блеф. Так, что смотрите хохлы, для чего вы хозяевам нужны. Разменная монета не более, мелочевка на сдачу... laughing
        NIKNN
  2. Юрий Николаевич Сегодня, 08:11
    У Пети Порошенко очередной запой случится))))
    Юрий Николаевич
    1. Чёрный Сегодня, 08:12
      Цитата: Юрий Николаевич
      У Пети Порошенко очередной запой случится))))

      Да он и с предыдущего ещё не выходил... laughing
      Чёрный
      1. XXXIII Сегодня, 09:32
        Цитата: Чёрный
        Да он и с предыдущего ещё не выходил...
        Петя в полной боевой готовности всегда.... laughing
        XXXIII
    2. dorz Сегодня, 08:28
      100% хочет просить российское гражданство.
      dorz
    3. pvv113 Сегодня, 09:11
      А он разве выходил? belay
      pvv113
    4. 30 вис Сегодня, 09:41
      Что значит Порошенко в сравнении Трампом и Путиным .. ?Так , суетливый слуга . Подать- принести , отнести вещи , стоять с рулончиком туалетной бумаги возле ватер клозета .. Ничтожный политический мальчик по вызову .
      30 вис
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:15
    Трамп выразил желание встретиться с Путиным на саммите АТЭС
    Трамп бы помалкивал больше.А то сейчас начнётся."Трамп собрался предавать Америку !!Аааааа."
    Наблюдатель2014
    1. svp67 Сегодня, 08:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      Трамп бы помалкивал больше.А то сейчас начнётся."Трамп собрался предавать Америку !!Аааааа."

      А ОНО ПРЕКРАЩАЛОСЬ?
      У них там "новая волна". Их "разведсообщество" определило круг лиц из руководства России, ответственных за взлом серверов Демпартии США. К слову документы с "доказательствами" уже в американском суде и ждут вердикта, кого же из наших осудят и на сколько. Боюсь, что после этого не о какой встречи и речи не может быть...
      svp67
      1. Джедай Сегодня, 08:36
        Цитата: svp67
        Боюсь, что после этого не о какой встречи и речи не может быть...

        Вполне возможно. Как в своё время для срыва встречи Эйзенхауэра и Хрущёва использовали Пауэрса.
        Джедай
  4. Masya Masya Сегодня, 08:26
    Трам что-то ещё решает в штатах на данный момент времени?

    Нет нужды, переливать из пустого в порожнее...
    Masya Masya
  5. изя топ Сегодня, 08:31
    то есть мы должны что то для янкесов сделать,а в ответ получить ушат дерьма what интересная позиция good
    и вообще,напомните додику,что его черномазый предшественник нас изолентой обмотал и порвал в клочья request
    изя топ
  6. ando_bor Сегодня, 08:34
    Да, Трампу не позавидуешь. На крючке у Путина, назначал он его или нет, но сейчас Россия открещивается от вмешательства в американские дела, а стоит ему показать свою недоговороспособность, можно будет и подыграть его противникам, - какая тогда будет разница?
    ando_bor
  7. Livonetc Сегодня, 08:34
    Здравствуй Путин!
    Друг родной, помоги!
    Знаешь ты, что мы с тобой.
    Не враги.
    Ведь по сути если взять.
    Мы родня!
    Ты же выбрал в президенты меня!
    Livonetc
  8. 210окв Сегодня, 08:42
    Цитата: Чёрный
    Пусть обратиться с прошением в Администрацию Президента РФ laughing

    В очередь сукины дети!..И не толкаться!
    210окв
  9. vladimirvn Сегодня, 08:58
    Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе
    vladimirvn
  10. Alexey-74 Сегодня, 09:00
    Ну что же похвально Дональд! Куда теперь без России и без ВВП?!
    Alexey-74
  11. XXXIII Сегодня, 09:42
    Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине,
    Украину отмыть,обучить, дать денег......КНДР отпустить, накормить, одеть.....Сирию освободить, дать по шее союзникам, подмести все дворы веником.....потом и поговорим об делах....... yes hi
    XXXIII
  12. mayday Сегодня, 09:42
    Наконец-то хлебнет родного борща, да пюрешечки навернет с котлетками.. Как же душа истосковалась по родному языку, по родному командиру..)
    mayday
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