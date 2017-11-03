РФ внесла в ООН свой проект резолюции о расследовании химатак в Сирии
Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.
По словам источника, Москва предложила направить экспертов в Хан-Шейхун «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Другая группа экспертов должна провести расследование на авиабазе Шайрат и «собрать пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе».
То есть, специалисты специальной мониторинговой миссии (СМР) должны «собрать и проанализировать дополнительную информацию и свидетельства, которые не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов».
Американцы подготовили свой проект резолюции.
Документ предлагает продлить работу экспертов на 2 года. В проекте говорится, что «никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие». При этом подчеркивается, что «Сирийская Арабская республика не должна использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».
Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции о продлении мандата миссии, однако Россия заблокировала документ.
По словам источника, Москва предложила направить экспертов в Хан-Шейхун «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Другая группа экспертов должна провести расследование на авиабазе Шайрат и «собрать пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе».
То есть, специалисты специальной мониторинговой миссии (СМР) должны «собрать и проанализировать дополнительную информацию и свидетельства, которые не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов».
Американцы подготовили свой проект резолюции.
Документ предлагает продлить работу экспертов на 2 года. В проекте говорится, что «никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие». При этом подчеркивается, что «Сирийская Арабская республика не должна использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».
Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции о продлении мандата миссии, однако Россия заблокировала документ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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