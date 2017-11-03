09:45 03 ноября

РФ внесла в ООН свой проект резолюции о расследовании химатак в Сирии

Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.

РФ внесла в ООН свой проект резолюции о расследовании химатак в Сирии


По словам источника, Москва предложила направить экспертов в Хан-Шейхун «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Другая группа экспертов должна провести расследование на авиабазе Шайрат и «собрать пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе».


То есть, специалисты специальной мониторинговой миссии (СМР) должны «собрать и проанализировать дополнительную информацию и свидетельства, которые не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов».

Американцы подготовили свой проект резолюции.

Документ предлагает продлить работу экспертов на 2 года. В проекте говорится, что «никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие». При этом подчеркивается, что «Сирийская Арабская республика не должна использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».

Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции о продлении мандата миссии, однако Россия заблокировала документ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 08:39
    Дипломатия..Мать ее..Приходится общаться со слепоглухонемыми.
    210окв
    1. BerBer Сегодня, 08:43
      Это кажется, что они глухие, слепые и тупые. У них есть цель и тут используются все средства (очень грязные). Просто "гнут свою линию".
      BerBer
      1. 210окв Сегодня, 08:49
        Это понятно что есть своя линия,просто они полностью игнорируют наши предложения..
        Цитата: BerBer
        Это кажется, что они глухие, слепые и тупые. У них есть цель и тут используются все средства (очень грязные). Просто "гнут свою линию".
        210окв
        1. Logall Сегодня, 09:00
          Цитата: 210окв
          игнорируют наши предложения..

          Это не игнор, но саботаж!
          Дмитрий hi
          Logall
      2. NIKNN Сегодня, 09:03
        Цитата: BerBer
        Просто "гнут свою линию".

        Все правильно. У них цель напихать туда как можно больше организаций и миссий специально обученых, хоть миссия по контролю за использованием носовых платков, но своя некомерческая... Гнать их всех от туда вместе с хозяевами. Если им дать слабину, они через свою ООН протянут мандат на разрешение использования, на територии Сирии ХО исключительно Игиловцами... angry
        NIKNN
      3. Hard Rock Сегодня, 09:27
        Поправлю - это им кажется, что все кругом тупые, и слепо - глухонемые.
        Hard Rock
    2. Венд Сегодня, 08:44
      Цитата: 210окв
      Дипломатия..Мать ее..Приходится общаться со слепоглухонемыми.

      Такие правила игры. Ну теперь ждем наложения вето от США и холуев.
      Венд
    3. Джедай Сегодня, 08:45
      Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии

      Американцы подготовили свой проект резолюции.

      Начали мериться проектами резолюции? Значит, будут и взаимные блокировки. А срок действия мандата истекает 17 ноября. Кому выгодно?
      Джедай
      1. Смог Сегодня, 08:49
        Наши заблокируют резолюцию САШ, они заблокируют нашу.. А Китай будет сидеть на ветке и смотреть как бодаются крокодилы. Ибо в обеих случаях воздержится.Вот и вся дипломатия, в современном ее понимании.
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 08:52
          hi Это понятно, что начнётся бодалово. Тут вся интрига в том, кому выгодно затягивание принятия резолюции по продлению мандата? wink
          Джедай
          1. Смог Сегодня, 09:01
            Не знаю почему, но так кажется что САШ выгоднее.Если выяснится что хим.оружие применяли ярые бармалеи (в чем я ни секунды не сомневаюсь), а что еще более не приятно выяснится что применяли бармалеи умеренные, то будет весьма не приятная ситуевина для САШ. Я конечно понимаю что Фашингтон давно уже ложит на международное мнение большой болт с левой резьбой. Но неприятный для них осадочек у их "союзников" останется. ИМХО. soldier
            Смог
            1. Джедай Сегодня, 09:05
              Вот и я того же мнения. У США уже есть на руках "липовый" отчёт, который их устраивает. И всякие "независимые" эксперты могут испортить им малину. Потому и в их проекте резолюции химоружие намертво привязано к САР. yes
              Джедай
          2. Logall Сегодня, 09:03
            Макс hi
            Нам выгодно, чтобы подтвердить отсутствие химоружия, янки наоборот... А вообще они там нафиг не нужны! По сути вещей...
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 09:08
              Саша hi Именно поэтому США будут всячески блокировать любые резолюции кроме своей. Я выше написал :
              Цитата: Джедай
              У США уже есть на руках "липовый" отчёт, который их устраивает. И всякие "независимые" эксперты могут испортить им малину. Потому и в их проекте резолюции химоружие намертво привязано к САР.
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 09:14
                Цитата: Джедай
                У США уже есть на руках "липовый" отчёт,

                Это для тебя он ''липовый'', а для сателлитов гегемонии и остального вассалитета, самый, что ни на есть, настоящий. И сомнений не вызывает!
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 09:23
                  Не поверишь, но мне глубоко фиолетово мнение сателлитов и вассалитета по этому вопросу. Меня интересует чья позиция в данном вопросе победит. И я очень надеюсь что именно российская. soldier
                  Джедай
  2. svp67 Сегодня, 08:42
    Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии
    Что то мне подсказывает, что даже если наш проект будет слово в слово повторять ранее внесенный проект США, который Россия заблокировала, то и его сейчас заблокирует США, в качестве "зеркальных мер". Но в том то и дело, что наш проект не повторяет американский, а значить и шанс наложения "вето" очень велик. И если уж честно, без работы наших представителей в группах контроля, снова все ограничится просмотром интернета и сбором там доказательств.
    svp67
  3. Masya Masya Сегодня, 08:43
    Вето за вето...
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 08:54
      Марина! love soldier
      Цитата: Masya Masya
      Вето за вето...

      Точно
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 09:20
        Константин, приветик! love

        Такими темпами, мы скоро все будем и слепыми, и беззубыми... crying
        Masya Masya
  4. изя топ Сегодня, 08:50
    если Россия,то заблокируют request
    изя топ
  5. pvv113 Сегодня, 09:04
    Москва предложила направить экспертов в Хан-Шейхун «для проведения полномасштабного расследования

    Зачем куда-то выезжать, если всю информацию можно получить из Лондона по интернету у "сирийской обсерватории" wassat
    pvv113
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