Антикоррупционное бюро Украины заинтересовалось порошенковской «Кузней»
Соломенский районный суд Киева предоставил сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к документам завода, принадлежащего структурам предпринимателя и президента страны Петра Порошенко, передает РИА Новости сообщение издания Liga.net.
Завод фигурирует в деле о закупке пограничной службой Украины бронемашин «Тритон» за государственные средства по завышенным ценам.
Согласно информации, бронемашины были «приобретены в 2015 году у завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит Петру Порошенко и депутату Рады Игорю Кононенко».
В решении суда отмечается, что из-за ряда нарушений «за счет бюджета была приобретена несовершенная техника, неспособная выполнять поставленные задачи в полном объеме». Закупленные машины фактически не использовались по назначению, и весь прошлый год простояли без дела.
Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил сотрудникам доступ к «технической и конструкторской документации» завода.
Завод фигурирует в деле о закупке пограничной службой Украины бронемашин «Тритон» за государственные средства по завышенным ценам.
Согласно информации, бронемашины были «приобретены в 2015 году у завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит Петру Порошенко и депутату Рады Игорю Кононенко».
В решении суда отмечается, что из-за ряда нарушений «за счет бюджета была приобретена несовершенная техника, неспособная выполнять поставленные задачи в полном объеме». Закупленные машины фактически не использовались по назначению, и весь прошлый год простояли без дела.
Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил сотрудникам доступ к «технической и конструкторской документации» завода.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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