09:45 03 ноября

Антикоррупционное бюро Украины заинтересовалось порошенковской «Кузней»

Соломенский районный суд Киева предоставил сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к документам завода, принадлежащего структурам предпринимателя и президента страны Петра Порошенко, передает РИА Новости сообщение издания Liga.net.



Завод фигурирует в деле о закупке пограничной службой Украины бронемашин «Тритон» за государственные средства по завышенным ценам.


Согласно информации, бронемашины были «приобретены в 2015 году у завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит Петру Порошенко и депутату Рады Игорю Кононенко».

В решении суда отмечается, что из-за ряда нарушений «за счет бюджета была приобретена несовершенная техника, неспособная выполнять поставленные задачи в полном объеме». Закупленные машины фактически не использовались по назначению, и весь прошлый год простояли без дела.

Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил сотрудникам доступ к «технической и конструкторской документации» завода.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. ded100 Сегодня, 09:28
    Молодец петька дербанит по полной не стесняется! wassat
    ded100
    1. Джедай Сегодня, 09:34
      Додербанился - теперь и с этой стороны под него "копают". Петруччо, тикай пока не поздно! lol
      Джедай
      1. NIKNN Сегодня, 09:39
        Цитата: Джедай
        Додербанился - теперь и с этой стороны под него "копают". Петруччо, тикай пока не поздно! lol

        Все думали что ЦРУ в СБУ сидит, ан нет вот где у них штаб то... ,Сын Авакова, тут..., кто там на очереди?... smile
        NIKNN
        1. dik-nsk Сегодня, 09:42
          да, похоже решили чистку сделать и поставить новых гауляйтеров, а то Петюня и его команда дискредитировала себя на нет, народ уже не скачет должным образом, нужна имитация борьбы с коррупцией, чтоб хлопцы дальше прыгали за "морковкой" свободы и демократии))
          dik-nsk
        2. роман66 Сегодня, 09:44
          да всее! laughing кто ж там без греха? request
          роман66
    2. 79807420129 Сегодня, 09:39
      Итак серия вторая,по шапке Авакову дали,что бы сидел и не рыпался,подбираются к главсвину. fellow
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 09:44
        Влад, привет! hi drinks Марлезонский балет продолжается. lol
        Джедай
  2. Livonetc Сегодня, 09:31
    Это Волкер что ли действовать начал?
    Проводят предпродажную подготовку краины?
    Livonetc
  3. pvv113 Сегодня, 09:42
    Грызня в банке с пауками наращивает обороты
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 09:45
      Угу, а впереди - 7 ноября. Будем посмотреть что Мишико упорет. wink
      Джедай
  4. Yoshi Сегодня, 09:43
    Там просто:
    Есть военприёмка. Если контракт шёл мимо их, тогда точно мутка. Если черех них, то в рассчётных документах они всё смотрели и не пропустили бы. Здесь только вариант, через завышение мат затрат, типа закупки за границей (концы в воду) или у поставщиков (тогда проблемы у них).

    Думаю, что это шорох. Не больше...
    Yoshi
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