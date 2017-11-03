12:32 03 ноября

Власти США отклонили все запросы РФ на посещение дачного комплекса в штате Нью-Йорк

Россия около 20 раз запрашивали у властей США разрешение на доступ к дачному комплексу постоянного представительства России в Нью-Йорке, закрытому в 2016 году, однако все эти обращения были отклонены без объяснения причин, передает ТАСС заявление старшего советника постпредства РФ при ООН Максима Мусихина.

Власти США отклонили все запросы РФ на посещение дачного комплекса в штате Нью-Йорк


Об этом он сообщил на заседании 6-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН.


Мусихин напомнил, что в конце декабря 2016 года «произошел фактический захват дачного комплекса» в населенном пункте Аппер Бруквилл в штате Нью-Йорк, «право собственности на который с 1953 года принадлежало СССР, а в 1994 году было перерегистрировано на Россию».

Этот объект – часть помещений постоянного представительства России при ООН, он использовался в качестве таковых исключительно в служебных целях, в том числе в качестве резиденции для персонала постпредства,
пояснил он.

По словам дипломата, властями США «был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта – с письменного согласия офиса по делам иностранных миссий Госдепартамента».

Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий. Каждый раз Госдепартамент отвечал отказом без объяснения причин или указания, когда такое посещение могло бы быть осуществлено. То есть нас фактически лишили любой возможности доступа к собственному имуществу,
рассказал он.

Советник подчеркнул, что в текущих условиях «США несут всю полноту ответственности за ущерб», который может быть нанесен российской собственности.

Он отметил, что несоблюдение Соединенными Штатами обязательств в отношении российской дипмиссии «создает серьезные трудности в обеспечении ее функционирования».

Речь идет о неприкрытом произволе и дискриминационном подходе, которые обусловлены общей линией на сознательное ухудшение отношений с Россией, злоупотреблении положением страны пребывания ООН в целях ее реализации,
констатировал Мусихин.

Использованы фотографии: http://nashenasledie.livejournal.com
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Комментарии 7

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:04
    лишать их тоже собственности у нас... а лучше запретить макдаки и кока колу))) так быстрее одумаются...
    Шура пермский
    1. Primoos Сегодня, 12:16
      Мелочные гадости. В этом вся исключительная амэрица. Ненависть зашкаливает, но страха больше, вот и остается трусливо подлянить по мелочам.
      Primoos
    2. Esoteric Сегодня, 12:21
      Цитата: Шура пермский
      а лучше запретить макдаки и кока колу

      Можно запретить "макдаки" и "кока-колу" для личного употребления. Как показывает дипломатическая практика и внешняя политика, Россия просто не в состоянии взять и вот так просто распрощаться с США и долларом. Слишком много связано с этим... what ...у этих... what ...короче, там наверху... recourse
      Esoteric
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:09
    Американцам хоть кол на лбу теши. Они, почувствовав свою безнаказанность, дальше будут действовать еще наглее и циничнее. Думаю, что наш МИД наконец понял, что полгода молчания и бездействия по отношению к американцам было огромной ошибкой.
    rotmistr60
    1. Partyzan Сегодня, 12:15
      а понял ли? вот в чем вопрос request
      Partyzan
  3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:18
    Советник подчеркнул, что в текущих условиях «США несут всю полноту ответственности за ущерб», который может быть нанесен российской собственности.

    Собственность - это еще не самое страшное. Репутация - вот, что гораздо больнее и обиднее.
    Vasya_Piterskiy
  4. Holsten Сегодня, 12:21
    Сколько можно покорно глотать унижения от матрасников . Лучший ответ - максимально жёсткий , иначе не поймут . Или у России иностранный МИД ?
    Holsten
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