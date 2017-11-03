Власти США отклонили все запросы РФ на посещение дачного комплекса в штате Нью-Йорк
Россия около 20 раз запрашивали у властей США разрешение на доступ к дачному комплексу постоянного представительства России в Нью-Йорке, закрытому в 2016 году, однако все эти обращения были отклонены без объяснения причин, передает ТАСС заявление старшего советника постпредства РФ при ООН Максима Мусихина.
Об этом он сообщил на заседании 6-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Мусихин напомнил, что в конце декабря 2016 года «произошел фактический захват дачного комплекса» в населенном пункте Аппер Бруквилл в штате Нью-Йорк, «право собственности на который с 1953 года принадлежало СССР, а в 1994 году было перерегистрировано на Россию».
По словам дипломата, властями США «был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта – с письменного согласия офиса по делам иностранных миссий Госдепартамента».
Советник подчеркнул, что в текущих условиях «США несут всю полноту ответственности за ущерб», который может быть нанесен российской собственности.
Он отметил, что несоблюдение Соединенными Штатами обязательств в отношении российской дипмиссии «создает серьезные трудности в обеспечении ее функционирования».
Об этом он сообщил на заседании 6-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Мусихин напомнил, что в конце декабря 2016 года «произошел фактический захват дачного комплекса» в населенном пункте Аппер Бруквилл в штате Нью-Йорк, «право собственности на который с 1953 года принадлежало СССР, а в 1994 году было перерегистрировано на Россию».
Этот объект – часть помещений постоянного представительства России при ООН, он использовался в качестве таковых исключительно в служебных целях, в том числе в качестве резиденции для персонала постпредства,пояснил он.
По словам дипломата, властями США «был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта – с письменного согласия офиса по делам иностранных миссий Госдепартамента».
Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий. Каждый раз Госдепартамент отвечал отказом без объяснения причин или указания, когда такое посещение могло бы быть осуществлено. То есть нас фактически лишили любой возможности доступа к собственному имуществу,рассказал он.
Советник подчеркнул, что в текущих условиях «США несут всю полноту ответственности за ущерб», который может быть нанесен российской собственности.
Он отметил, что несоблюдение Соединенными Штатами обязательств в отношении российской дипмиссии «создает серьезные трудности в обеспечении ее функционирования».
Речь идет о неприкрытом произволе и дискриминационном подходе, которые обусловлены общей линией на сознательное ухудшение отношений с Россией, злоупотреблении положением страны пребывания ООН в целях ее реализации,констатировал Мусихин.
Использованы фотографии: http://nashenasledie.livejournal.com
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