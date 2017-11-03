Подразделения РХБЗ в Приамурье получили дымовые машины ТДА-2К

Машины исполнены на базе армейского автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-4310 и предназначены для аэрозольной маскировки любых войсковых объектов и техники нейтральными аэрозолями, а также для дезинсекции местности специальными составами

Несколько единиц современных дымовых машин ТДА-2К поступили на вооружение подразделений воинской части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.— говорится в сообщении.Аппаратура за одну заправку способна устанавливать непросматриваемую аэрозольную завесу длиною более километра на протяжении 10 часов. Машина способна "прятать" как стационарные объекты, так и маскировать движение техники на марше, передвигаясь в составе колонн.