15:05 03 ноября

Подразделения РХБЗ в Приамурье получили дымовые машины ТДА-2К

Несколько единиц современных дымовых машин ТДА-2К поступили на вооружение подразделений воинской части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

Подразделения РХБЗ в Приамурье получили дымовые машины ТДА-2К


Машины исполнены на базе армейского автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-4310 и предназначены для аэрозольной маскировки любых войсковых объектов и техники нейтральными аэрозолями, а также для дезинсекции местности специальными составами
— говорится в сообщении.


Аппаратура за одну заправку способна устанавливать непросматриваемую аэрозольную завесу длиною более километра на протяжении 10 часов. Машина способна "прятать" как стационарные объекты, так и маскировать движение техники на марше, передвигаясь в составе колонн.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. san4es Сегодня, 12:51
    ...Вдохнуть и не дышать bully
    san4es
  2. assa67 Сегодня, 12:55
    и для дезинфекции.....совсем китайцы приамурье загадили?.....или тигров прятать? laughing
    assa67
  3. Идущий Сегодня, 13:01
    Аппаратура за одну заправку способна устанавливать непросматриваемую аэрозольную завесу длиною более километра на протяжении 10 часов.


    Впечатляет , но как учитывать ветер?
    Идущий
    1. san4es Сегодня, 13:04
      Цитата: Идущий
      ...Впечатляет , но как учитывать ветер?

      ...Против ветра не дымить.
      san4es
      1. Идущий Сегодня, 13:10
        А если он сам поменяет направление?
        Идущий
        1. Серый брат Сегодня, 14:34
          Цитата: Идущий
          А если он сам поменяет направление?

          С такой производительностью это несущественно. Переедут на другое место и всё, ветер же своё направление на противоположное не поменяет, обычно несколько машин используется и они полосу дают с запасом, там неважно куда дым понесёт.
          Серый брат
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