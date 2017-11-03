14:58 03 ноября

Советские орудия Д-30 продолжают исправно служить сирийской армии

Одним из самых применяемых в Сирии орудий продолжает оставаться советская 122-мм Д-30. Эту гаубицу в настоящее время можно встретить на всех сирийских фронтах, сообщает Вестник Мордовии.

Советские орудия Д-30 продолжают исправно служить сирийской армии


Судя по материалам появляющимся в сети, Д-30 очень часто стреляет прямой наводкой по различным целям, в том числе и бронированным. Для этого может использоваться 14-килограммовый кумулятивный снаряд.




«"Тридцатка" отличается высокой точностью, по этой характеристике она может дать фору и более современным системам. Также Д-30 по-прежнему является лучшим орудием для установки на импровизированные самоходки. Так, в конце прошлого месяца в отражении контратаки боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в районе насосной станции Т-2 принимала участие САУ с данной гаубицей на базе трехосного вездехода "Рено"», – пишет автор материала Лев Романов.



Он отмечает, что в следующем году Д-30 исполнится ровно 55 лет с момента принятия ее на вооружение.

Для артиллерии это не возраст: «В настоящее время в Сирии продолжают успешно сражаться пушки и гаубицы, созданные еще до Великой Отечественной войны. Поэтому с большой уверенностью можно сказать, что творение советского конструктора Федора Петрова еще долгие годы останется в боевом строю», завершает автор.


Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 6

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  1. Андрей К Сегодня, 13:52
    ...Д-30 продолжают исправно служить...

    Д-30, это вообще легенда yes
    Как приняли на вооружение в 1963 году, так и служит исправно.
    Д-30 выпускалась в Египте, Ираке, Китае и Югославии. В России выпуск этого орудия прекратился в 1994 году.
    Состоит на вооружении более чем 50 стран мира...
    Работяга, заслужившая уважение...
    Андрей К
  2. jjj Сегодня, 13:52
    Одно из хорошо повоевавших орудий. И в пыли, и в грязи бьет безотказно
    jjj
  3. ydjin Сегодня, 13:58
    Д-30, в умелых руках грозное оружие! Сделано в СССР это брэнд проверенный временем!
    ydjin
    1. Ci Cago Сегодня, 14:08
      Цитата: ydjin
      Д-30, в умелых руках грозное оружие! Сделано в СССР это брэнд проверенный временем!



      Каменный топор-тоже
      Ci Cago
  4. Topotun Сегодня, 14:28
    А чего же не служить? Отличная система, хоть и устаревшая малость. Но вполне серьезная машинка.
    Topotun
  5. Карен Сегодня, 14:47
    Это про него говорят - Снайпер?
    Карен
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