Советские орудия Д-30 продолжают исправно служить сирийской армии
Одним из самых применяемых в Сирии орудий продолжает оставаться советская 122-мм Д-30. Эту гаубицу в настоящее время можно встретить на всех сирийских фронтах, сообщает Вестник Мордовии.
Судя по материалам появляющимся в сети, Д-30 очень часто стреляет прямой наводкой по различным целям, в том числе и бронированным. Для этого может использоваться 14-килограммовый кумулятивный снаряд.
«"Тридцатка" отличается высокой точностью, по этой характеристике она может дать фору и более современным системам. Также Д-30 по-прежнему является лучшим орудием для установки на импровизированные самоходки. Так, в конце прошлого месяца в отражении контратаки боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в районе насосной станции Т-2 принимала участие САУ с данной гаубицей на базе трехосного вездехода "Рено"», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что в следующем году Д-30 исполнится ровно 55 лет с момента принятия ее на вооружение.
Для артиллерии это не возраст: «В настоящее время в Сирии продолжают успешно сражаться пушки и гаубицы, созданные еще до Великой Отечественной войны. Поэтому с большой уверенностью можно сказать, что творение советского конструктора Федора Петрова еще долгие годы останется в боевом строю», завершает автор.
Судя по материалам появляющимся в сети, Д-30 очень часто стреляет прямой наводкой по различным целям, в том числе и бронированным. Для этого может использоваться 14-килограммовый кумулятивный снаряд.
«"Тридцатка" отличается высокой точностью, по этой характеристике она может дать фору и более современным системам. Также Д-30 по-прежнему является лучшим орудием для установки на импровизированные самоходки. Так, в конце прошлого месяца в отражении контратаки боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в районе насосной станции Т-2 принимала участие САУ с данной гаубицей на базе трехосного вездехода "Рено"», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что в следующем году Д-30 исполнится ровно 55 лет с момента принятия ее на вооружение.
Для артиллерии это не возраст: «В настоящее время в Сирии продолжают успешно сражаться пушки и гаубицы, созданные еще до Великой Отечественной войны. Поэтому с большой уверенностью можно сказать, что творение советского конструктора Федора Петрова еще долгие годы останется в боевом строю», завершает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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