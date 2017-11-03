Объем инвестиций в подготовку производства Ил-276 урезан в 10 раз

Основная проблема – это непредусмотренное бюджетное финансирование опытно-конструкторских работ по созданию среднего транспортного самолета Ил-276 на 2018-2020 годы. Общий объем инвестиций в подготовку производства на 2021-2022 годы проектом госпрограммы урезан в 10 раз,

Объем инвестиций в подготовку производства транспортного самолета Ил-276 на 2021-2022 годы сокращен в 10 раз, сообщает Взгляд со ссылкой на главу комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева.сказал Гутенев на выездном заседании комиссии в Ульяновске.Сообщается, что «Ил-276, ранее известный как Ил-214, МТС (многоцелевой транспортный самолет) и СВТС (средний военно-транспортный самолет), разрабатывается "Авиационным комплексом Ильюшина", должен был заменить Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России и ВВС Индии». Изначально разрабатывался совместно с Индией, но в 2015 году индийская сторона вышла из проекта. «Ильюшин» продолжил разработку самолета в инициативном порядке.Гутенев указал также на другую проблему: фактическая стоимость производства самолета Ил-76МД-90А значительно выше контрактной стоимости. По его словам, правительство рекомендовало военному ведомству пересмотреть условия контракта на поставку этого самолета и привести в соответствие цену.Глава комиссии добавил, что «в противном случае "Авиастар-СП" может испытывать серьезные экономические проблемы».По его мнению, в части обеспечения «ритмичности производства самолетов военно-транспортной авиации» необходимо согласовать выпуск этих самолетов с возможностями предприятий-изготовителей» и скорректировать госпрограмму вооружения.Гутенев отметил, что в корректировке нуждаются как гособоронзаказ, так и отдельные статьи расходов федерального бюджета в плане финансирования обновления военно-транспортной авиации.