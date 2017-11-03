17:20 03 ноября

Объем инвестиций в подготовку производства Ил-276 урезан в 10 раз

Объем инвестиций в подготовку производства транспортного самолета Ил-276 на 2021-2022 годы сокращен в 10 раз, сообщает Взгляд со ссылкой на главу комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева.

Объем инвестиций в подготовку производства Ил-276 урезан в 10 раз


Основная проблема – это непредусмотренное бюджетное финансирование опытно-конструкторских работ по созданию среднего транспортного самолета Ил-276 на 2018-2020 годы. Общий объем инвестиций в подготовку производства на 2021-2022 годы проектом госпрограммы урезан в 10 раз,
сказал Гутенев на выездном заседании комиссии в Ульяновске.


Сообщается, что «Ил-276, ранее известный как Ил-214, МТС (многоцелевой транспортный самолет) и СВТС (средний военно-транспортный самолет), разрабатывается "Авиационным комплексом Ильюшина", должен был заменить Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России и ВВС Индии». Изначально разрабатывался совместно с Индией, но в 2015 году индийская сторона вышла из проекта. «Ильюшин» продолжил разработку самолета в инициативном порядке.

Гутенев указал также на другую проблему: фактическая стоимость производства самолета Ил-76МД-90А значительно выше контрактной стоимости. По его словам, правительство рекомендовало военному ведомству пересмотреть условия контракта на поставку этого самолета и привести в соответствие цену.

Глава комиссии добавил, что «в противном случае "Авиастар-СП" может испытывать серьезные экономические проблемы».

По его мнению, в части обеспечения «ритмичности производства самолетов военно-транспортной авиации» необходимо согласовать выпуск этих самолетов с возможностями предприятий-изготовителей» и скорректировать госпрограмму вооружения.

Гутенев отметил, что в корректировке нуждаются как гособоронзаказ, так и отдельные статьи расходов федерального бюджета в плане финансирования обновления военно-транспортной авиации.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 16

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  1. павлентий Сегодня, 15:23
    Вот и полетали... я не пойму, а почему не продолжить выпуск Ил-76, в чем тут сложность?
    павлентий
    1. maxim947 Сегодня, 15:26
      ИЛ-76 это самолет другой категории, в статье указано на замену каких бортов должен пойти 276, это в первую очередь АН-12
      Продавец хочет по-дороже, покупатель по-дешевле, а со-стороны бесполезно гадать у кого правда. Но самолеты нужны.
      maxim947
      1. Stas157 Сегодня, 15:31
        Объем инвестиций в подготовку производства Ил-276 урезан в 10 раз

        А, как же загашник у Путина - Роснефтегаз? Существование этой прокладки между бюджетом и Роснефтью, он кажется объяснял необходимостью поддержки авиационных проектов? Вот и взял бы денег оттуда! А, там мноого.
        фактическая стоимость производства самолета Ил-76МД-90А значительно выше контрактной стоимости. .... «в противном случае "Авиастар-СП" может испытывать серьезные экономические проблемы».

        Так вот почему Авиастар не выпустил в этом году ни одного самолета! Убыточно. Хотя мне казалось за Ил-476 и так много берут(в районе 65 млн.долл. по памяти).
        Stas157
        1. maxim947 Сегодня, 15:37
          Сейчас идет производство опытной партии, а это другие цены и проблема там вроде как с движками. Что касается стоимости серийного производства, здесь да, вопрос, причем большой. Как бы финансовую комиссию туда не направили)))
          maxim947
          1. Stas157 Сегодня, 15:45
            Цитата: maxim947
            Сейчас идет производство опытной партии, а это другие цены

            Партия в 39 самолетов? Так вроде как посчитать должны были? Получается один Ил-476 стоит как два Ту-204. Что то там со сметой мудрят!
            Stas157
            1. maxim947 Сегодня, 15:50
              Первые борта по-любому опытные с соответствующей литерой и они справедливо дороже, вопрос только в их количестве. Но, согласен, что речь идет о серийных изделиях, аванс получен, и получается что денег не хватат. Кто ошибся?))) вот приедут специальные люди с калькуляторами и разберутся.
              maxim947
          2. Scoun Сегодня, 15:59
            Цитата: maxim947
            Сейчас идет производство опытной партии, а это другие цены и проблема там вроде как с движками. Что касается стоимости серийного производства, здесь да, вопрос, причем большой. Как бы финансовую комиссию туда не направили)))

            Да на днях статья была про ПД-14 в котором мало пока прорывного и на МС-21 пойдут в основном движки американские pw1000 и судя по всему коммерческая часть начинает палки в колёса ставить.
            Без поддержки государства, развивать отечественное авиастроение будет очень и очень сложно и тем более конкурировать в гражданской сфере.
            https://topwar.ru/128634-transportnyy-samolet-il-
            276-poluchit-dvigatel-pd-14.html#comment-id-75081
            32
            Scoun
    2. 79807420129 Сегодня, 15:29
      Цитата: павлентий
      чем тут сложность?

      В отсутствии Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Палыча request Одни хотят подороже продать,другие подешевле купить,базар одним словом. negative
      79807420129
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:11
        тем более странно что вопрос напрямую относится к безопасности,и в пору вспомнить незабвенное "торг здесь не уместен!!!",а в итоге барыжные торги на фоне олимпияд и чемпионатов(самое то что сейчас надо) no
        Ратник с пулеметом
  2. Комментарий был удален.
  3. VadimSt Сегодня, 15:32
    Плохо, когда правая рука, не знает, что делает левая! Или, у отдельных членов правительства, обе руки левые.
    VadimSt
    1. Seaflame Сегодня, 16:11
      Левая или правая... но точно растут не из того места(
      Seaflame
  4. igorra Сегодня, 15:38
    Пока правительство и либеральная часть элиты не уйдёт, сама или попросят, не важно, самолёты мы будем делать в час по чайной ложке. Гайдар хоть и сдох, но его призыв летать на Боингах и Аэрбасах засел в головах вышеозначенной элиты, так что выбить его может, только труд на свежем воздухе, где нибудь в солнечном Магадане, на благо Родины (первый раз в жизни). Ещё бы отправлять их на старых раздолбанных Тушках.
    igorra
  5. assa67 Сегодня, 15:57
    это не есть хорошо negative ...антошки давно выработали свой ресурс,да и устарели морально.....сидит где-то вредитель и подгаживает
    assa67
  6. Altona Сегодня, 16:24
    Цитата: Stas157
    А, как же загашник у Путина - Роснефтегаз? Существование этой прокладки между бюджетом и Роснефтью, он кажется объяснял необходимостью поддержки авиационных проектов? Вот и взял бы денег оттуда! А, там мноого.

    ---------------------------
    Вообще, у нас 106 миллиардов американских фантиков в виде гособлигаций США,то есть 6 триллионов рублей работают на процветание США. А если назвать вещи своими именами, то Кудрин, Силуанов, Дворкович, Набиуллина прямо работают против России и при каждом удобном случае визжат о "нехватке денег", но при этом находят миллиарды на "санацию" банков, на помощь "экспериментальным" театрам и прочую такую ерунду. Но господа,до сих пор доверяющие Путину и Медведеву могут не беспокоится. Никакие их поступки не разубедят вас в их "патриотизме".
    Altona
  7. serriy Сегодня, 16:27
    Вот млин! "Друзьям" "помощь" России неиссякает. А на себя стране денег не хватает.
    Да ещё вор на вору и вором погоняет.
    Да ЗАДОЛБАЛИ!!! На свалку ЭТО "НАШЕ" ПРАВИТЕЛЬСТВО! negative
    serriy
  8. APASUS Сегодня, 16:54
    Вот сразу все ответы на вопрос о модернизации,импортозамещения и вливание средств в промышленность.
    APASUS
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