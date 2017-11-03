17:24 03 ноября

США создадут аналог российского «абсолютного убийцы»

Пентагон реализует двухлетнюю программу по разработке новой ракеты класса «воздух-воздух», которая способна перехватывать цели на больших расстояниях, сообщает FlightGlobal. Оружие станет аналогом «абсолютного убийцы» — российской ракеты K-77M, предназначенной для оснащения истребителей пятого поколения Су-57.

США создадут аналог российского «абсолютного убийцы»


Целью создания LREW (long-range engagement weapon) заявлено «поддержание господства в воздухе». Оружие должно прийти на смену всепогодной управляемой ракете класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), принятой на вооружение еще в 1980-х годах.


Последняя модификация AIM-120 AMRAAM имеет дальность 160 километров и оснащена GPS-навигацией, но уступает «абсолютному убийце» и китайским аналогам (ракетам PL-12D и PL-21).

Проектный анализ и инженерное обоснование LREW были завершены в 2016 году, теперь Пентагон определяется с окончательным дизайном новой ракеты, отмечает Popular Mechanics. Предполагается, что в носовой части LREW будет установлен радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой, также будет увеличена дальность ракеты, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: indiandefencereview.com
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Комментарии 21

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  1. изя топ Сегодня, 16:47
    чтоб у вас денег не хватило lol
    изя топ
    1. 210окв Сегодня, 16:49
      Лишь бы у нас хватило.
      Цитата: изя топ
      чтоб у вас денег не хватило lol
      210окв
    2. 79807420129 Сегодня, 16:50
      Цитата: изя топ
      чтоб у вас денег не хватило lol

      Денег у них не хватит,печатный станок врубят,да попутно своих вассалов ограбят. request
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 16:58
        Влад hi
        Я вот на что внимание обратил
        Пентагон определяется с окончательным дизайном

        Я просто думал, что в ракете главное не дизайн, а аэродинамические характеристики...
        Понты? Или просто дуролом заявление делал...
        Logall
        1. Mavrikiy Сегодня, 17:17
          Цитата: Logall
          Влад hi
          Я вот на что внимание обратил
          Пентагон определяется с окончательным дизайном

          Я просто думал, что в ракете главное не дизайн, а аэродинамические характеристики...
          Понты? Или просто дуролом заявление делал...

          Почему дуролом, Главный дизайнер. К стати, главное финансирование тоже туда. Интелектуальная (читай культурная) собственность.
          А наши ребята, за ту же зарплату, уже пятикратно выходят вперед....
          Mavrikiy
        2. GIN Сегодня, 17:17
          Неправильно понимаешь дизайн слово использовано правильно
          GIN
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:59
        Предполагается, что в носовой части LREW будет установлен радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой,

        Двигатель ставьте в носовой части, двигатель!!! wassat
        СРЦ П-15
        1. Tusv Сегодня, 17:17
          Цитата: СРЦ П-15
          Двигатель ставьте в носовой части, двигатель!!!

          Не. Бантик сбоку повязать. Один фиг 33 км проигрывает, можно и без двигла повисеть для красоты bully
          Tusv
    3. poquello Сегодня, 17:00
      Цитата: изя топ
      чтоб у вас денег не хватило lol

      чтоб их у них всегда не хватало, а ракету пусть делают, почитал - радует
      poquello
    4. Банщик-М Сегодня, 17:05
      Цитата: изя топ
      чтоб у вас денег не хватило lol

      Зря деньги потратят, станок их жалко перегреться может..
      В этот раз США на гонке вооружений погорят .. soldier
      Банщик-М
      1. Гардамир Сегодня, 17:23
        станок их жалко перегреться может.
        не перегреется. Набиуллина на что?
        Гардамир
    5. Primoos Сегодня, 17:09
      С некоторых пор матрасники в роли догоняющих. Причем даже долларовый допинг перестал им помогать. На лицо истощение творческих возможностей. Это начало конца.
      Primoos
  2. vorobey Сегодня, 16:48
    теперь Пентагон определяется с окончательным дизайном новой ракеты

    покрасте ее розовой краской... а еще ленты и перфорация на стабилизаторах превзойдут по дизайну и абсолютного убийцу и китайские аналоги..
    vorobey
  3. assa67 Сегодня, 16:49
    где-то сперли документацию,или старые разработки у майданутых одолжили
    assa67
  4. Siegen Сегодня, 16:51
    оснащена GPS-навигацией

    При конфликте в первую очередь "ослепляют" спутниковую группировку противника.
    И куда же ракета полетит без GPS-навигации?
    Siegen
    1. Гильятон Сегодня, 16:54
      Да, отстали в этом плане полосатые! wassat
      Гильятон
    2. Серый брат Сегодня, 17:01
      Цитата: Siegen
      И куда же ракета полетит без GPS-навигации?

      Видимо прямо, по инерциалке.
      Серый брат
    3. изя топ Сегодня, 17:16
      Цитата: Siegen
      И куда же ракета полетит без GPS-навигации?

      сперва по параболе,потом по инерции yes
      изя топ
  5. Идущий Сегодня, 17:13
    Последняя модификация AIM-120 AMRAAM имеет дальность 160 километров и оснащена GPS-навигацией, но уступает «абсолютному убийце» и китайским аналогам (ракетам PL-12D и PL-21).


    Чует моя душа опять прибедняются и пытаются усыпить.
    Идущий
    1. aws4 Сегодня, 17:20
      да так и есть... у них отличные ракеты
      aws4
      1. Идущий Сегодня, 17:22
        Ну и денег ещё вытрясти побольше.
        Идущий
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