19:34 03 ноября

Бондарев: США стремятся затянуть войну в Сирии

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что, создавая лагерь умеренной оппозиции в Эт-Танфе, США пытаются затянуть вооруженный конфликт в Сирии.

Очередная «умеренная оппозиция» в Эт-Танфе – попытка американцев затянуть войну
– подчеркнул Виктор Бондарев.

Бондарев: США стремятся затянуть войну в Сирии



Сенатор отметил, что Штаты привыкли зарабатывать на войнах.
История пестрит такими примерами. Кто победил во Второй мировой? Советский Союз. А кто «выиграл»? Выиграли, как бы удивительно ни звучало, Соединённые Штаты. Ведь именно они вышли в прибыль, подсадив на свою – надо сказать, негосударственную – валюту весь мир. Сегодня доллар решает, какими будут нефтяные котировки, доллар решает, какие страны будут богатеть, а какие нищать. Причём «зелёная» эмиссия ФРС давно превысила абсолютную стоимость всех материальных благ, какие производят США, весь их реальный сектор экономики. Как сбыть очередную партию недообеспеченных долларов? Алгоритм обкатан: разжечь военный конфликт, а если вдруг он начал затухать – начать подогревать его всеми средствами. Открываются возможности не только для укрепления доллара, но и для продажи огромных «арсеналов» американских вооружений и военной техники, предназначенных, строго говоря, отнюдь не для обороны, а именно для атак и нападений.
- заявил парламентарий

При этом Виктор Бондарев добавил, что России в сложившейся ситуации следует всемерно содействовать урегулированию ситуации в Сирии, в частности на территории Эт-Танфа, где в палаточном лагере «Эр-Рукбан» страдают мирные жители – без медицинской помощи, лекарств, продовольствия.

Конечно, приоритетно сейчас – спасти людей, а потом уже выявлять и наказывать виновных. Но виновные должны быть наказаны!
Россия намерена поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.
- добавил сенатор


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Комментарии 8

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  1. pjastolov Сегодня, 19:16
    Россия намерена поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.
    хорошо бы чтобы слова не разошлись с делом hi
    pjastolov
    1. Банщик-М Сегодня, 19:32
      Цитата: pjastolov
      Россия намерена поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.
      хорошо бы чтобы слова не разошлись с делом hi

      хе хе ...ООН это курятник во главе Петуха США и Израиля!
      Нам бы на Американский континент рвануть..(Куба это уже старо ) ..Есть там некоторые и нас ждут!
      Банщик-М
      1. pjastolov Сегодня, 19:33
        Цитата: Банщик-М
        Нам бы на Американский континент рвануть

        можно и рвануть
        pjastolov
  2. KAV Сегодня, 19:17
    Ну, хоть стали прямо говорить, без вуалей. А то все "партнеры"... Хватит. Надо больше правды говорить про этих мерзавцев!
    KAV
  3. Mavrikiy Сегодня, 19:18
    Что то этот импозантный мужчина зачастил на наш сайт. Пора его от сюда попросить.
    Чиновники не интересны. Сморозить с умным видом хрень нароват. А дело? Дело люди делают.
    Mavrikiy
  4. Волька Сегодня, 19:24
    янки в Сирии вне закона, значит в расход, чтоб не путались под ногами и не мешали строить и восстанавливать страну
    Волька
  5. Egorovich Сегодня, 19:27
    С территории Сирии(Эт-Танфа) матрасников нужно выгонять принудительно, предупредив их за 2-3 часа до прилета "Калибров". Кто не спрятался... .
    Egorovich
  6. assa67 Сегодня, 19:34
    Цитата: pjastolov
    Россия намерена поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.
    хорошо бы чтобы слова не разошлись с делом hi

    да любую нашу резолюцию мерикосы и иже с ними заблокируют.первый раз что ли?мы их тролим-они нас....а Бондарев прав про новую умеренную оппозицию-переодетые игиловцы,проще говоря
    assa67
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