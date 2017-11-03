Бондарев: США стремятся затянуть войну в Сирии

Очередная «умеренная оппозиция» в Эт-Танфе – попытка американцев затянуть войну

История пестрит такими примерами. Кто победил во Второй мировой? Советский Союз. А кто «выиграл»? Выиграли, как бы удивительно ни звучало, Соединённые Штаты. Ведь именно они вышли в прибыль, подсадив на свою – надо сказать, негосударственную – валюту весь мир. Сегодня доллар решает, какими будут нефтяные котировки, доллар решает, какие страны будут богатеть, а какие нищать. Причём «зелёная» эмиссия ФРС давно превысила абсолютную стоимость всех материальных благ, какие производят США, весь их реальный сектор экономики. Как сбыть очередную партию недообеспеченных долларов? Алгоритм обкатан: разжечь военный конфликт, а если вдруг он начал затухать – начать подогревать его всеми средствами. Открываются возможности не только для укрепления доллара, но и для продажи огромных «арсеналов» американских вооружений и военной техники, предназначенных, строго говоря, отнюдь не для обороны, а именно для атак и нападений.

Конечно, приоритетно сейчас – спасти людей, а потом уже выявлять и наказывать виновных. Но виновные должны быть наказаны!

Россия намерена поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что, создавая лагерь умеренной оппозиции в Эт-Танфе, США пытаются затянуть вооруженный конфликт в Сирии.– подчеркнул Виктор Бондарев.Сенатор отметил, что Штаты привыкли зарабатывать на войнах.- заявил парламентарийПри этом Виктор Бондарев добавил, что России в сложившейся ситуации следует всемерно содействовать урегулированию ситуации в Сирии, в частности на территории Эт-Танфа, где в палаточном лагере «Эр-Рукбан» страдают мирные жители – без медицинской помощи, лекарств, продовольствия.- добавил сенатор