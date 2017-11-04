США заявили о почти полном освобождении Ирака от ИГ*
Ирак "почти полностью" освобожден от группировки "Исламское государство"*, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.
Иракские военные в пятницу вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ*. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Освобождение района Эль-Каим и ключевого перехода на границе с Сирией является важной вехой в проводимой кампании против ИГ*. Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака— говорится в заявлении коалиции.
Угроза (ИГ*) еще сохраняется, и предстоит проделать большую работу, но мы будем и дальше стоять плечом к плечу с иракским правительством и силами безопасности, чтобы гарантировать полный разгром ИГ*—заявил представитель коалиции генерал-майор Роберт Уайт.
Иракские военные в пятницу вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ*. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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