США заявили о почти полном освобождении Ирака от ИГ*

Освобождение района Эль-Каим и ключевого перехода на границе с Сирией является важной вехой в проводимой кампании против ИГ*. Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака

Угроза (ИГ*) еще сохраняется, и предстоит проделать большую работу, но мы будем и дальше стоять плечом к плечу с иракским правительством и силами безопасности, чтобы гарантировать полный разгром ИГ*