10:52 04 ноября

США заявили о почти полном освобождении Ирака от ИГ*

Ирак "почти полностью" освобожден от группировки "Исламское государство"*, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.

Освобождение района Эль-Каим и ключевого перехода на границе с Сирией является важной вехой в проводимой кампании против ИГ*. Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака
— говорится в заявлении коалиции.

США заявили о почти полном освобождении Ирака от ИГ*



Угроза (ИГ*) еще сохраняется, и предстоит проделать большую работу, но мы будем и дальше стоять плечом к плечу с иракским правительством и силами безопасности, чтобы гарантировать полный разгром ИГ*
—заявил представитель коалиции генерал-майор Роберт Уайт.

Иракские военные в пятницу вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ*. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула, передает РИА Новости

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. Банщик-М Сегодня, 10:13
    Я чуть пивом не поперхнулся прочитав статью ..Ну наглецы!
    Банщик-М
    1. Джедай Сегодня, 10:14
      Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака

      А что же ни слова о том, куда делись бармалеи с освобождённых территорий? wink
      Джедай
      1. NIKNN Сегодня, 10:18
        Победители Блин...
        NIKNN
        1. Джедай Сегодня, 10:23
          Цитата: NIKNN
          Победители Блин...

          Тогда уж - победятелы. wassat
          Джедай
          1. фигвам Сегодня, 10:41
            Цитата: Джедай

            А что же ни слова о том, куда делись бармалеи с освобождённых территорий? wink

            Аккуратненько вывезли в Сирию.
            фигвам
        2. SOF Сегодня, 10:47
          ...эпическая фотка laughing
          Из разряда : за секунду до..
          SOF
      2. Partyzan Сегодня, 10:19
        Цитата: Джедай
        Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака

        А что же ни слова о том, куда делись бармалеи с освобождённых территорий? wink

        Макс hi Виталь hi читать надо хрошо - здесь ключевое слово почти laughing drinks
        Partyzan
        1. Джедай Сегодня, 10:22
          Привет, Володя! hi
          Цитата: Partyzan
          ключевое слово почти

          Так это они что - на крохотном пятачке всех бармалеев штабелями уложили, что ли? lol
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 10:26
            Цитата: Джедай
            Так это они что - на крохотном пятачке всех бармалеев штабелями уложили, что ли?

            да нет - они просто по домам разошлись
            Partyzan
            1. Джедай Сегодня, 10:29
              Отдохнуть перед отправкой в Сирию? yes
              Джедай
              1. Partyzan Сегодня, 10:33
                А хто ж его знает - сначала мобилизация, теперь демобилизация, а когда призовут, тьфу, чуть не сказал в "партизаны", ну типа, как там у них - шахиды, чтоль? вот как-то так laughing drinks
                Partyzan
                1. Джедай Сегодня, 10:37
                  Володя, лучшего слова чем "бармалеи" не найти. wink drinks
                  Джедай
                  1. Partyzan Сегодня, 10:49
                    Цитата: Джедай
                    Володя, лучшего слова чем "бармалеи" не найти. wink drinks

                    может и так laughing
                    Partyzan
      3. pvv113 Сегодня, 10:23
        У меня создалось мнение, что янки с басмачами в Ираке не воюют, а планомерно отправляют в Сирию
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:25
          А я в этом так и вовсе уверен. wink
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 10:29
            Не в Сирию, А в Афганистан переправляют...
            Правительство Афганистана постоянно жалуется на вооруженных людей в населенных пунктах, которые переправляются воздушным путем...
            Всем известно, что небо над афганистаном полностью контролируется США...
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 10:36
              Саш, в Афгане они бармалеев доукомплектовывают и формируют новые подразделения. А потом - обратно.
              Джедай
      4. Банщик-М Сегодня, 10:24
        Цитата: Джедай
        А что же ни слова о том, куда делись бармалеи с освобождённых территорий?

        Этого никто не знает в СМИ ...ИСПАРИЛИСЬ ! Не было их видать хе хе

        Аллах Акбар прилетел из России!
        Банщик-М
        1. Джедай Сегодня, 10:26
          Воистину Акбар! bully
          Джедай
      5. Pirogov Сегодня, 10:29
        Цитата: Джедай
        А что же ни слова о том, куда делись бармалеи с освобождённых территорий?

        Так в Сирию и Ливию перевезли .
        Pirogov
      6. Комментарий был удален.
  2. ded100 Сегодня, 10:14
    Сначала разбомбили Садама повесили годы кровавой междуусобицы а теперь освободили молодца!! wassat
    ded100
    1. NIKNN Сегодня, 10:20
      Не мстить не будем, пока предупредим...
      NIKNN
  3. DEZINTO Сегодня, 10:17
    Всех в Сирию перевезли?
    DEZINTO
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    при поддержке глобальной коалиции освободили

    А как звучит? "Глобальной коалиции", зачитаешься. А написать нужно было так: иракские силы к своему удивлению что-то освободили от боевиков, которые пользовались глобальной поддержкой коалиции.
    rotmistr60
  5. Egorovich Сегодня, 10:24
    Ко всем чужим победам матрасники старательно вписывают себя. Если бы не Россия в Сирии, что бы было в Ираке одному богу было бы известно. "Победители", мать вашу.
    Egorovich
  6. Livonetc Сегодня, 10:46
    американцы давно были террористами беременны.
    То там, то потом в другом месте разродятся.
    Livonetc
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:46
    "ПОЧТИ"-это самое важное в этом сообщении. Не хочу быть злорадным, только чудится мне, что США ещё не раз столкнутся с последствиями своей неумной политики на БВ, причём у себя дома!
    Горный стрелок
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