16:24 04 ноября

Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиаудар по объектам террористов "Исламского государства*" (ИГ*, организация запрещена в РФ) в Сирии, в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор


4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз- Зор
- сказали в ведомстве.


Как уточнили в Минобороны, целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*.

Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*. Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов
— отметили в ведомстве.

Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

"Исламское государство*" (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 16:15
    Не пора ли там где Заштатники пробомбить и "откалибровать"?
    210окв
  2. pvv113 Сегодня, 16:18
    Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ

    Надеюсь, НАТОвские советники не успели свалить
    pvv113
  3. ВохаАхов Сегодня, 16:19
    Зачастили что-то.
    ВохаАхов
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