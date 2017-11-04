Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз- Зор

Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*. Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиаудар по объектам террористов "Исламского государства*" (ИГ*, организация запрещена в РФ) в Сирии, в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.- сказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*.— отметили в ведомстве.Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования."Исламское государство*" (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России