Министр обороны поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

На современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений. В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество,

Сегодня Минобороны РФ поздравило военнослужащих и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником.Пятого ноября 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии, ставшее прообразом современного центрального органа военной разведки России.«На протяжении всей своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности нашего государства. В годы суровых испытаний и в мирное время она своевременно обеспечивает руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений», – говорится в приказе министра обороны Сергея Шойгу.отметил министр.«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо Отечества!», – говорится в документе.