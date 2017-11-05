13:49 05 ноября

Министр обороны поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Сегодня Минобороны РФ поздравило военнослужащих и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником.



Пятого ноября 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии, ставшее прообразом современного центрального органа военной разведки России.


«На протяжении всей своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности нашего государства. В годы суровых испытаний и в мирное время она своевременно обеспечивает руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений», – говорится в приказе министра обороны Сергея Шойгу.



На современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений. В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество,
отметил министр.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо Отечества!», – говорится в документе.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 28

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    Дежурные по сайту, в разделе "Аналитика" об этом уже есть статья.
    rotmistr60
    1. RASKAT Сегодня, 11:30
      Всех причастных с праздником. drinks
      Всего самого самого. soldier
      RASKAT
      1. Татьяна Сегодня, 11:34
        С праздником бойцы и командиры, и все причастные к разведке! love

        Татьяна
        1. Siegen Сегодня, 11:45


          С праздником, коллеги 6-го управления ГРУ Генштаба МО СССР
          Siegen
          1. Siegen Сегодня, 11:48

            am радиотехнические части ОсНаз
            Siegen
            1. Siegen Сегодня, 11:50


              Летучие мыши
              Siegen
      2. Андрей К Сегодня, 12:37
        Ты ползёшь, разведчик, к славе,
        Ты зажал зубами нож,
        Я б тебя сейчас поздравил,
        Только хрен тебя найдешь!
        Ты не виден в маскхалате,
        Ты прикинулся кустом...
        Поразведывал - и хватит!
        Выйди, выпьем грамм по сто!
        Взят тобой «язык» отважно...
        Оказался заливной...
        Так, разведчик, будет с каждым,
        Кто пойдёт на нас войной! laughing

        С нашим праздником братишки!!! (р/р 433 МСП, 27 МСД, Приднестровье) soldier
        Андрей К
    2. Злой543 Сегодня, 11:33
      Цитата: rotmistr60
      Дежурные по сайту, в разделе "Аналитика" об этом уже есть статья.

      Не видел..
      А парней с праздником, и в особенности тех кто служил в 16 бригаде специального назначения, 137 ОРБ,рр 166 бригады, смоленской роте спецназа призыв 95-96.
      Злой543
      1. Монос Сегодня, 12:08
        Ребята, с Праздником! Не расстраивайте родных, возвращайтесь ВСЕГДА!
        Монос
    3. Банщик-М Сегодня, 11:36
      Цитата: rotmistr60
      Дежурные по сайту, в разделе "Аналитика" об этом уже есть статья.

      Пусть аналитики там умничают..А у нас здесь , все просто и конкретно!
      С праздником мужики и храни Вас Бог и обязательно ваших близких ! drinks

      Эх блин...
      Банщик-М
    4. Владыка Ситх Сегодня, 11:38
      С праздником всех причастных! Всегда возвращайтесь домой живыми и здоровыми. good
      Владыка Ситх
  2. Монархист Сегодня, 11:24
    Цитата: rotmistr60
    Дежурные по сайту, в разделе "Аналитика" об этом уже есть статья.

    А они действуют по принципу: чем больше тем лучше. Вернее всего им не хватает материала
    Монархист
  3. NIKNN Сегодня, 11:25
    Искренние поздравления! Удачи во всем!
    NIKNN
  4. pvv113 Сегодня, 11:46
    Всех, причастных к разведке, с Праздником!
    pvv113
    1. Partyzan Сегодня, 11:57
      Привет Володя, наша
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 12:01
        Доброго дня, Володя! Я сам не разведчик, но отношусь к ним с уважением!
        Разведчиков всех родов и видов ВС с Праздником!
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 12:03
          Цитата: pvv113
          Разведчиков всех родов и видов ВС с Праздником!

          спасибо hi
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 12:07
            Удачи и всех благ! soldier
            pvv113
      2. Злой543 Сегодня, 13:00
        Цитата: Partyzan
        Привет Володя, наша

        В этом клипе отрывки с разведкой 166 бригады, знак "v "показывает командир 1го взвода.
        Злой543
  5. Sergey53 Сегодня, 11:51
    Приходилось встретиться с ними в 1978. Впечатление оставили самое "захватывающие". Без лишних слов. С праздником МУЖИКИ.
    Sergey53
  6. andrej-shironov Сегодня, 12:18
    Ребята! От всей души с праздником!!!
    andrej-shironov
  7. razved Сегодня, 12:19
    Всех действующих, тех, кто уже на отдыхе, кто желает стать, с Профессиональным Праздником. Всегда возвращайтесь домой живыми и здоровыми!!!
    razved
  8. Курочкин Сегодня, 12:20
    Ура военной Разведке !!!! Молодцы ребята !!!!
    Курочкин
  9. XXXIII Сегодня, 12:34
    Поздравляю Разведка.... drinks
    XXXIII
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:35
    С праздником товарищи военные разведчики ....пускай у лучших солдат и агентов разведок мира трясутся губы от страха при упоминании ГРУ...
    MOSKVITYANIN
  11. Летучая Мышь Сегодня, 12:35
    ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ
    Летучая Мышь
  12. Yoshi Сегодня, 13:37
    Разведчики, а кто-нибудь толком знает откуда взялось осназ и чем оно отличается от спецназ?
    Вопрос без подколок. Мы тут уже час зависаем и разрулиться не можем... Мнений куча, а ясности нет.
    Yoshi
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:45
      Поумничить решили, тут музыку про войсковую разведку выкладывают...., гы
      Все наверное наслышаны о знаменитом спецназе ГРУ, но в обществе менее известен такой вид подразделений ГРУ ГШ МО РФ как ОСНАЗ. Что это за подразделения? Расшифровывается термин просто — подразделения ОСобого НАЗначения, выполняют они задачи радиоперехвата и радиотехнической разведки.

      https://ammoussr.ru/history/osnaz-gru/
      MOSKVITYANIN
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