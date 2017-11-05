Опрос: Трамп оказался самым непопулярным президентом США за последние 70 лет
Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам 9-ти месяцев на посту оказался самым низким среди всех американских президентов за последние 70 лет, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.
Работу Трампа на президентском посту одобряют лишь 37 процентов американцев, не согласны с его политикой 59 процентов опрошенных.
Газета отмечает, что предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51 процента (Джимми Картер) до 89 процентов (Джордж Буш-младший) граждан США.
Около двух третей респондентов полагают, что за время пребывания на посту действующий глава государства «ничего не сделал» или «сделал мало».
Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее.
Американские граждане также упрекают президента-республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55 %).
Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября при участии одной тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.
Работу Трампа на президентском посту одобряют лишь 37 процентов американцев, не согласны с его политикой 59 процентов опрошенных.
Газета отмечает, что предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51 процента (Джимми Картер) до 89 процентов (Джордж Буш-младший) граждан США.
Около двух третей респондентов полагают, что за время пребывания на посту действующий глава государства «ничего не сделал» или «сделал мало».
Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее.
Американские граждане также упрекают президента-республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55 %).
Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября при участии одной тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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