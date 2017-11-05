17:56 05 ноября

Опрос: Трамп оказался самым непопулярным президентом США за последние 70 лет

Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам 9-ти месяцев на посту оказался самым низким среди всех американских президентов за последние 70 лет, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.

Опрос: Трамп оказался самым непопулярным президентом США за последние 70 лет


Работу Трампа на президентском посту одобряют лишь 37 процентов американцев, не согласны с его политикой 59 процентов опрошенных.


Газета отмечает, что предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51 процента (Джимми Картер) до 89 процентов (Джордж Буш-младший) граждан США.

Около двух третей респондентов полагают, что за время пребывания на посту действующий глава государства «ничего не сделал» или «сделал мало».

Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее.

Американские граждане также упрекают президента-республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55 %).

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября при участии одной тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 63

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  1. Тралл Сегодня, 13:56
    На проводивших опрос повлияла Россия! Ну или Куба с Ираном... smile
    Тралл
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:59
      Облажался лохматый .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 14:25
        Облажался?У него наверное самые высокие рейтинги после Рузвельта и Кеннеди..Облажался-это к тем,кто в по..(руине)
        Цитата: Spartanez300
        Облажался лохматый .
        210окв
        1. maxim947 Сегодня, 15:00
          Вот что могут сделать мериканские сми с "случайным" президентом не своего клана, живьем съедают.
          maxim947
        2. NIKNN Сегодня, 15:04
          Цитата: 210окв
          Облажался?

          Ну обещания пока не выполнил.. request
          NIKNN
      2. Mavrikiy Сегодня, 14:31
        Цитата: Spartanez300
        Облажался лохматый .

        Ну ОБЛАЖАЛИСЬ Вы.... Куда спешим впереди паровоза, или наскипедарили знатно? А Кремль что сказал. Молчит? Так и тоже, подумай, за умного сойдешь, может быть.
        Опрос: Трамп оказался самым непопулярным президентом США за последние 70 лет

        Допустим появится опрос, что у ВВП рейтинг под плинтусом. Это истина в последней инстанции будет? Нет! Давайте к холодильничку, холодненькой... и на голову тоже.
        Mavrikiy
    2. pjastolov Сегодня, 14:03
      Цитата: Тралл
      На проводивших опрос повлияла

      его эрудированность, как не странно, он оказался эрудированнее 59% американцев, а кто ж любит того кто умнее тебя - это же не обамка laughing
      pjastolov
      1. poquello Сегодня, 14:08
        Цитата: pjastolov
        Цитата: Тралл
        На проводивших опрос повлияла

        его эрудированность, как не странно, он оказался эрудированнее 59% американцев, а кто ж любит того кто умнее тебя - это же не обамка laughing

        этт заговор или сговор, не пошёл в лоб на систему - теперь пусть шишки собирает
        poquello
        1. pjastolov Сегодня, 14:17
          Цитата: poquello
          теперь пусть шишки собирает

          эти что ль?
          pjastolov
          1. poquello Сегодня, 14:35
            Цитата: pjastolov
            Цитата: poquello
            теперь пусть шишки собирает

            эти что ль?

            нет эти
            poquello
            1. pjastolov Сегодня, 14:37
              Цитата: poquello
              нет эти

              злой вы - это ж больно laughing
              pjastolov
              1. NIKNN Сегодня, 15:08
                Мыжик то так нормальный , бабы должны в восторге быть

                и по моему с рейтингом тут мухлюют...
                NIKNN
        2. Mavrikiy Сегодня, 14:33
          Цитата: poquello
          Цитата: pjastolov
          [

          этт заговор или сговор, не пошёл в лоб на систему - теперь пусть шишки собирает
          Mavrikiy
      2. Ил-18 Сегодня, 14:11
        Это чё, его в Ростов за эрудированность? Надо России вмешаться правильно: чтобы за коррупцию. wassat
        Ил-18
        1. pjastolov Сегодня, 14:35
          Цитата: Ил-18
          Это чё, его в Ростов за эрудированность?

          а Ростов причем? recourse
          pjastolov
    3. Офицер запаса Сегодня, 14:04
      Очередной журналистский опрос среди какой-то туманной одной тысячи граждан США. "Ничего не сделал", "сделал мало"... Мало чего? Экономика в загоне или ни одной серьезной войны так и не развязал?
      А Васька слушает, да ест.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
        Лёша , привет ! hi Я удивляюсь как ещё не провели опрос на тему "Как Трамп стал президентом ?" . Результаты были бы известны заранее . wink
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:30
          Паша, привет! hi drinks С праздником тебя! Хоть ты и не в России живёшь, но делаете общее дело. С Днём Военного разведчика тебя!!!
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
            Спасибо , дружище ! Привет ! hi drinks Как тебе этот доморощенный рейтинг ? wink
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:40
              Цитата: bouncyhunter
              Как тебе этот доморощенный рейтинг ?

              По этому рейтингу Трампу впору давать кличку "заплинтусный". yes
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:42
                Как-то ты мягко выразился . "Канализационный житель" - это звучит ! wassat
                bouncyhunter
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:47
                  Цитата: bouncyhunter
                  Как-то ты мягко выразился . "Канализационный житель" - это звучит !

                  "Канализационный житель"- надеюсь это не тот, который откачивает нужники? А то слишком уж звучит эта профессия - золотарь! laughing
                  СРЦ П-15
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:56
                    Ну как тебе сказать ... Обезьян Трампу оставил после себя нехилые Авгиевы Конюшни . Так что вот ... wink
                    bouncyhunter
          2. pjastolov Сегодня, 14:39
            5 ноября в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День военной разведки.
            Рожденная в огненном 1918 году, военная разведка прошла поистине легендарный девяностодевятилетний путь. На протяжении всего этого пути военная разведка вносила достойный вклад в обеспечение жизненно важных интересов Отечества и укрепление обороноспособности страны.
            pjastolov
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:42
              Цитата: pjastolov
              5 ноября в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День военной разведки.

              Что ещё раз подтверждает наши союзнические братские отношения!
              СРЦ П-15
            2. bouncyhunter Сегодня, 14:46
              Володя ,ну ты меня понял ? wink drinks drinks drinks
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 14:49
                Цитата: bouncyhunter
                Володя ,ну ты меня понял ?

                я уже и принял drinks drinks drinks drinks
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:54
                  Аналогично , братка ! Давай-ка усугубим - за нас ! drinks drinks drinks
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 14:58
                    Цитата: bouncyhunter
                    Аналогично , братка ! Давай-ка усугубим - за нас ! drinks drinks drinks

                    или вместе? drinks
                    pjastolov
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:02
                      Это намёк звякнуть тебе ? wink
                      bouncyhunter
                      1. pjastolov Сегодня, 15:05
                        Цитата: bouncyhunter
                        Это намёк звякнуть тебе ? wink

                        это толстое предупреждение laughing
                        pjastolov
        2. Лелёк Сегодня, 14:42
          Цитата: bouncyhunter
          Результаты были бы известны заранее .


          hi , Павел. Гораздо актуальней провести опрос "а как полуумная Биллари стала кандидатом в президенты?" и "где деньги спонсоров, Зин?".
          Лелёк
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
            Лев , категорически приветствую ! hi А матрасов эти вопросы не волнуют . Главное - "русские идут!" (паника и неразбериха) . lol
            bouncyhunter
    4. штольц Сегодня, 14:43
      Понятно, что все эти опросы и их результаты ничего не решают и ничье мнение не отражают, но Трамп разочаровал по всем вопросам. Может действительно Хилари была бы лучше?
      штольц
      1. Лелёк Сегодня, 14:54
        Цитата: штольц
        Может действительно Хилари была бы лучше?


        Лучше, в чём? Помните её рожу, когда ей сообщили о расправе над Каддафи? А её заявление о "стирании России с лица земли"? Нет уж, Лучшим президентом в США был бы вождь "Белое перо", но увы. yes
        Лелёк
      2. Банщик-М Сегодня, 15:04
        Цитата: штольц
        Может действительно Хилари была бы лучше?

        Финансовым воротилам , хеллори была бы удобней по всем параметрам...

        Хотя Трамп особо ни чем не отличается ! Пусть даже если , он и "агент Кремля.." laughing wink
        Банщик-М
        1. vasilev Сегодня, 15:17
          Везде,на всех фотках у неё пасть раскрытая.Наверно как в частушке-зубы вставила,рот не закрывается.
          vasilev
          1. Банщик-М Сегодня, 15:47
            Цитата: vasilev
            Везде,на всех фотках у неё пасть раскрытая.Наверно как в частушке-зубы вставила,рот не закрывается.

            Израиль , так любит ..

            Фу блин...
            Банщик-М
          2. Esoteric Сегодня, 16:26
            Цитата: vasilev
            Везде,на всех фотках у неё пасть раскрытая.Наверно как в частушке-зубы вставила,рот не закрывается.

            Есть фильм "Никки, дьявол - младший", где в аду Гитлеру ежедневно вставляют в задний проход ананас... yes Этой будут вставлять ананас в пасть... belay Ежедневно... belay Возможно, гитлеровский... lol
            Esoteric
  2. Горменгаст Сегодня, 14:05
    Любопытно, что Трамп "ничего не делает" потому, что доказывает свою легитимность; ни на что иное у него времени нет.

    Также любопытно, что в лучших демократических традициях, подчиненные Трампа не выполняют его указаний. Вообще никаких. Даже извращенцы оспаривают его указы в суде. laughing Осталось дождаться, чтобы террористы засудили Трампа.
    Горменгаст
    1. poquello Сегодня, 14:12
      Цитата: Горменгаст
      Любопытно, что Трамп "ничего не делает" потому, что доказывает свою легитимность; ни на что иное у него времени нет.

      Также любопытно, что в лучших демократических традициях, подчиненные Трампа не выполняют его указаний. Вообще никаких. Даже извращенцы оспаривают его указы в суде. laughing Осталось дождаться, чтобы террористы засудили Трампа.

      с Додоном пусть созвонится, они типа коллеги
      poquello
      1. Горменгаст Сегодня, 14:18
        Додон вообще недееспособный. laughing

        Это самая передовая демократическая технология. laughing

        Если президент не глобалист или, боже упаси!, не признает Путина антихристом, то он невменяемый. laughing
        Горменгаст
  3. XXXIII Сегодня, 14:07
    Опрос: Трамп оказался самым непопулярным президентом США за последние 70 лет
    У нас проводили инфа 147% сенат накажет всех причастных к опросу...... laughing
    XXXIII
  4. п-к Опарышев Сегодня, 14:08
    Мериканские в неожиданности,что их Америку уже пинают все,кому не лень.И считают,что такое из за косяков Трампомпончика.Понятно все обиды на него.
    п-к Опарышев
  5. изя топ Сегодня, 14:13
    опять хакеры балуются? no
    изя топ
  6. Громобой Сегодня, 14:13
    Ерунда,простой американец,работяга боготворит Трампа.
    А этот опрос подстроили враги,которым не улыбнулось выиграть выборы.Вообщем "Клинтонша и Ко " волну гонят и напраслину наводят на американское достояние bully
    Громобой
  7. HAM Сегодня, 14:14
    Опять опрос проводил "Левада-центр",не иначе.
    HAM
  8. Deck Сегодня, 14:14
    Не там опрос проводили. У нас за него тосты с шампанским поднимают. Самый популярный американский президент!
    Deck
    1. резервист Сегодня, 14:43
      Не там опрос проводили

      Когда Трампа спросили, сможет ли он управлять самой могущественной страной в мире,
      он ответил, что не собирается быть президентом Украины belay
      резервист
  9. 32363 Сегодня, 14:19
    как вам такой видос
    32363
    1. Горменгаст Сегодня, 14:42
      Это лучшая шутка, что я слышал: ельцинская Россия - "великая держава".

      Что вообще якобы президент России делает в Конгрессе США? belay

      "Сотни миллиардов долларов" Ельцина остались в США. Ельцин уничтожил Россию за счет россиян. Именно ограбленные миллионы оплатили его эксперименты. am
      Горменгаст
    2. DEZINTO Сегодня, 14:43
      Как нам....отстойный видос...как нам....
      Ужасно что страна с его глаовй были в таком положении дел.

      А это Вы к чему? Подколочка какая-то? язвочка? Поржать?
      DEZINTO
      1. Esoteric Сегодня, 15:48
        Цитата: DEZINTO
        Как нам....отстойный видос...как нам....
        Ужасно что страна с его глаовй были в таком положении дел.
        А это Вы к чему? Подколочка какая-то? язвочка? Поржать?

        Это вам не поржать, поржать - овёс в магазине. Это о том, как всё начиналось и чему желания пересмотра у нынешних властей не имеется. Это о том, что свинья не родит скакуна, и удел её валяться в грязи...
        Esoteric
      2. 32363 Сегодня, 15:52
        Цитата: DEZINTO
        Как нам....отстойный видос...как нам....
        Ужасно что страна с его глаовй были в таком положении дел.

        А это Вы к чему? Подколочка какая-то? язвочка? Поржать?

        да нет, не поржать, а чтоб показать иуду, сам в шоке от его "боже благослови америку".
        вот эта древнеегипетская фреска наглядно показывает то как нами управляют и Трамп там только пешка.
        32363
    3. Esoteric Сегодня, 15:44
      Цитата: 32363
      как вам такой видос

      За одно то, что он там наговорил, он должен был висеть на рее...Реформист "сельдереев". А добрые почитатели ему посмертный домик открыли...Выступали на открытии со словами благодарности. И кто-то здесь, на форуме, после всего этого станет мне объяснять, что мы на верном пути? Что наш "ведун" самый солнцеликий? Да не верю я вам, глазам своим верю...
      Esoteric
  10. Vard Сегодня, 14:22
    СМИ это оружие массового поражения... большинство людей до сих пор верит тому что там пишут и говорят... Не получилось с Трампом агентом кремля... будут давить на что-то другое...
    Vard
  11. Идущий Сегодня, 14:32
    Американские граждане также упрекают президента-республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55 %).


    А пусть приведут пример кто исполнил и вообще нам на это все...
    Идущий
  12. japs Сегодня, 14:34
    Опрос проводили в Лимпопо?
    japs
  13. APASUS Сегодня, 14:53
    А было ли когда в истории США такое давление на вновь избранного президента ? В американских политических правилах не критиковать президента первых 100 дней после избрания ,для формирования команды,выработки курса .Но только не в этот раз.
    Не думаю что Трамп какой то стратег ,он такой же средний как и все и были гораздо глупее,но его затравили из-за того что по всем планам должна быть президентом Хилари. А подножки ему стали подставлять еще при Обаме,так что этот рейтинг отражает не его действие или бездействие,а внутренний бардак при передачи власти.
    APASUS
  14. Евродав Сегодня, 15:00
    Деградация русофобов налицо! И не только у матрасии... Заметили, где русофобия, там у руля страны какое то НЕЧТО?
    Евродав
  15. ПРАВОкатор Сегодня, 15:08
    Общественное мнение и опросы контролируют n-количество магнатов.А реальный выбор делают выборщики.Они контролируют американскую политику. Поэтому статья фейковая))))
    ПРАВОкатор
  16. loginovich Сегодня, 16:05
    Трамп оказался самым непопулярным президентом США за последние 70 лет
    Вывод следующий :нечего идти в президенты без своего теле канала. Вальцман оказался практичней владелец заводов и пароходов и самого правдивого канала и никому и в голову не приходит его с кем-то сравнивать.Сплошная благодарность за "без виз"
    loginovich
  17. лысова Сегодня, 17:05
    Вообще то " задел ", для ослабления штатов, был совершён до него и даже не чернокожим. Американцам этого не понять. А на счёт остальных государств - процент будет гораздо ниже десятки.
    лысова
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