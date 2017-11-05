ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из РСЗО «Град»
Украинские силовики обстреляли из РСЗО «Град»район аэропорта Донецка и близлежащее село Яковлевка. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.
Там уточнили, что обстрел вели военнослужащие из недавно прибывшего по ротации батальона технических групп 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
В командовании добавили, что информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется
Сегодня, около 17 часов, в нарушение Минских договоренностей украинские силовики со своих позиций в районе населенного пункта Авдеевка применили запрещенное вооружение — реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Было выпущено 120 ракет с направления Авдеевки, из них 40 в направлении донецкого аэропорта и 80 – в направлении н.п. Яковлевка Ясиноватского района ДНР– сказали в командовании.
Там уточнили, что обстрел вели военнослужащие из недавно прибывшего по ротации батальона технических групп 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
В командовании добавили, что информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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