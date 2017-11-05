21:20 05 ноября

ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из РСЗО «Град»

Украинские силовики обстреляли из РСЗО «Град»район аэропорта Донецка и близлежащее село Яковлевка. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из РСЗО «Град»


Сегодня, около 17 часов, в нарушение Минских договоренностей украинские силовики со своих позиций в районе населенного пункта Авдеевка применили запрещенное вооружение — реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Было выпущено 120 ракет с направления Авдеевки, из них 40 в направлении донецкого аэропорта и 80 – в направлении н.п. Яковлевка Ясиноватского района ДНР
– сказали в командовании.


Там уточнили, что обстрел вели военнослужащие из недавно прибывшего по ротации батальона технических групп 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

В командовании добавили, что информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 40

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  1. Геркулесыч Сегодня, 18:40
    Нагнетают, не терпится попытаться полностью покончить с Республиками !! am Только вот наши добровольцы этого не допустят -нельзя чтобы укроина приблизилась к нашим границам! !!
    Геркулесыч
    1. Владыка Ситх Сегодня, 18:43
      10 минут назад начали сильно долбить, дрожат стены и все внутри с полок сыпется.
      Владыка Ситх
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:47
        Сергей hi -это они так начали "отмечать "7 ноября! sad И кто-то может еще говорить о том что все можно разрушить мирно, с помощью минских соглосовищ? ??? fool
        Геркулесыч
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:52
          Это вот сейчас что пишут жители Донецка

          Владимир Гром
          старомихайловка бой
          Владимир Гром
          арт дуэль погнала
          аж дом дрожит
          Ольга Райлян ответила Владимиру
          Владимир, центр может слышать? А то шумновато.
          Владимир Гром ответил Ольге
          Ольга, не в курсе но тут свето ппретстовление
          Юлиан Акушко ответил Владимиру
          Владимир, в районе Старомихайловки?
          Ольга Сухова
          Я так понимаю сейчас мы ответку слушаем??
          Станислав Обищенко
          Центр - арту слышно прилично
          Владимир Гром ответил Ольге
          Ольга, и + и -
          Сталин Акбар
          Сейчас со стороны Опытного били по Донецку. Несколько выстрелов чем-то тяжёлым. Примерно Киевский район.
          Владыка Ситх
          1. assa67 Сегодня, 19:26
            Цитата: Николай Фёдоров
            Где эти слепые и глухие из ОБСЕ?!

            Цитата: Владыка Ситх
            Это вот сейчас что пишут жители Донецка

            Владимир Гром
            старомихайловка бой
            Владимир Гром
            арт дуэль погнала
            аж дом дрожит
            Ольга Райлян ответила Владимиру
            Владимир, центр может слышать? А то шумновато.
            Владимир Гром ответил Ольге
            Ольга, не в курсе но тут свето ппретстовление
            Юлиан Акушко ответил Владимиру
            Владимир, в районе Старомихайловки?
            Ольга Сухова
            Я так понимаю сейчас мы ответку слушаем??
            Станислав Обищенко
            Центр - арту слышно прилично
            Владимир Гром ответил Ольге
            Ольга, и + и -
            Сталин Акбар
            Сейчас со стороны Опытного били по Донецку. Несколько выстрелов чем-то тяжёлым. Примерно Киевский район.

            эти "белые каски"такие же как в Сирии..может за исключением сербов.....как три обезьянки: не вижу,не слышу,не скажу
            assa67
            1. XXXIII Сегодня, 20:39
              Цитата: assa67
              эти "белые каски"такие же как в Сирии..может за исключением сербов.....как три обезьянки: не вижу,не слышу,не скажу
              Кстати они предупреждали...
              СММ ОБСЕ заявила о неминуемой эскалации конфликта в Донбассе27.окт.20017......https://topwar.ru/12828
              0-smm-obse-zayavila-o-neminuemoy-eskalacii-konfli
              kta-v-donbasse.html
              надеюсь Днр были готовы ответку засунуть как следует...... angry
              XXXIII
      2. LiSiCyn Сегодня, 18:52
        Владыка hi , что там про ликвидированую укровскую ДРГ, слышно ? Просветите...
        LiSiCyn
        1. Владыка Ситх Сегодня, 19:12
          Вранье, также, как и про раздолбанную колонну.
          Владыка Ситх
      3. Вадим237 Сегодня, 19:12
        Вы там держитесь - эти орки скоро и ОТРК подтянут к обстрелам.
        Вадим237
      4. тол100в Сегодня, 20:23
        Цитата: Владыка Ситх
        с полок сыпется.

        А ведь дождутся, что сыпаться начнет у них: И с потолка, и из гузна!
        тол100в
      5. avt Сегодня, 21:17
        Цитата: Владыка Ситх
        10 минут назад начали сильно долбить, дрожат стены и все внутри с полок сыпется.

        Нагадят ВСУки , чтобы стрелки козломайдана перевести на ЛДНР , но маловероятно что вперёд пойдут .А так бы ЛДНР к зиме ТЭЦ в Славянске и Счастье не помешали бы и газораспределительная луганская тоже. Давеча Марунич дал раскладку по углю - 50% от нужного и расходуют больше чем подвозят , а ещё только осень ! Опять же газ из хранилищ подымают и это при падении производства химии и металлургии.
        avt
    2. Primoos Сегодня, 19:00
      Бордовые береты отметились. Десантом этих ушлепков называть нельзя. Это каратели. Убийцы и садисты.
      Primoos
  2. Андрей К Сегодня, 18:40
    ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из РСЗО «Град»

    Твою же дивизию...
    Я всё понимаю - "Минск", Париж - Берлин, ОБСЕ и всё остальное...
    Когда своих людей беречь научимся, ну не имётся бандерлогам - так не пора ли отправить их на встречу к Бандере, в ад!!!
    Андрей К
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:42
      "Смерчами и Торнадо "их нужно оттуда смести! !! sad
      Геркулесыч
      1. Андрей К Сегодня, 18:49
        Цитата: Геркулесыч
        "Смерчами и Торнадо "их нужно оттуда смести! !! sad

        Ребята вроде как гостинец укрохунте преподнесли:
        ...Колонна украинской бронетехники, пытавшаяся скрытно подойти к линии фронта с целью атаки, уничтожена защитниками ЛДНР, сообщает в своем блоге донецкий военкор Марина Харькова...

        ...к линии фронта пыталась пройти колонна из 57 машин, включающая грузовики с живой силой, БМП, топливозаправщиками, танками. На марше эта колонна была обнаружена и ...
        Андрей К
        1. Смог Сегодня, 19:40
          Цитата: Владыка Ситх
          LiSiCyn Сегодня, 18:52 ↑
          Владыка , что там про ликвидированую укровскую ДРГ, слышно ? Просветите...
          LiSiCyn
          2 Владыка Ситх Сегодня, 19:12 ↑
          Вранье, также, как и про раздолбанную колонну.
          Ответить Цитировать Жалоба
          Смог
          1. Андрей К Сегодня, 19:47
            Смог
            Цитата: Владыка Ситх
            LiSiCyn Сегодня, 18:52 ↑
            Владыка , что там про ликвидированую укровскую ДРГ, слышно ? Просветите...
            LiSiCyn
            2 Владыка Ситх Сегодня, 19:12 ↑
            Вранье, также, как и про раздолбанную колонну.
            Ответить Цитировать Жалоба

            Сам на месте не был, поэтому и комментарий мой звучит так, как и написал:
            Ребята вроде как гостинец укрохунте преподнесли

            Информация размещена в статье в "Военных материалах" с последующей ссылкой на x-true.info:
            http://x-true.info/62314-ogromnaya-kolonna-ukrain
            skoy-bronetehniki-razgromlena-armiey-ldnr.html
            Андрей К
            1. Смог Сегодня, 19:51
              Я ничего против не имею. Просто Владыка чуть позже Вашего свой пост выложил. soldier
              Смог
              1. Андрей К Сегодня, 20:04
                Цитата: Смог
                Я ничего против не имею. Просто Владыка чуть позже Вашего свой пост выложил. soldier

                Ну и ладушки.
                В любом случае, хунтята на люлей уже заработали, пора бы уже и ввалить soldier
                Андрей К
                1. Смог Сегодня, 20:07
                  Там заварушка идет по полной. Отвечают наши или нет не понятно.См ниже.
                  Смог
                  1. Андрей К Сегодня, 20:13
                    Спасибо за информацию yes
                    Андрей К
              2. Смог Сегодня, 20:05
                Свежее от Рус. Весны
                05.11.2017 - 19:54

                Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.

                Обстановка резко обострилась. Противник продолжает обстрелы жилых районов города Донецка, пос. Спартак, Жабичево, Яковлевка, Веселое. Карателями применяется тяжелая артиллерия и минометы различных калибров.

                Зафиксированы попадания в жилой сектор на территории Киевского района и района Донецкого аэропорта. По н.п. Спартак противник применил артиллерию 152 мм, выпустив более 20 снарядов.

                По данным от местных жителей н.п. Авдеевка, на северо-западной окраине города выявлено 6 единиц самоходных артиллерийских установок, которые ведут огонь по территории ДНР.
                Смог
                1. Смог Сегодня, 20:32
                  «Сегодня на западе Донецка подорвались трое детей 2007 года рождения, — отметил собеседник агентства.

                  Администрация Петровского района Донецка подтвердила инцидент с подрывом детей на боеприпасе. Как сообщил в беседе с корр. ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский, один школьник погиб, еще двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

                  «У нас беда. Пострадали учащиеся школы № 105. Трагедия произошла на стадионе школы № 110. Один мальчишка погиб, ему 12 ноября было бы 10 лет. Еще двое с тяжелыми ранениями направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу», — сказал Жуковский.

                  Он добавил, что инцидент произошел, после того как «один из детей в районе стадиона увидел неизвестный предмет и кинул в него кирпич». Этим предметом оказался неразорвавшийся снаряд.
                  Смог
      2. тол100в Сегодня, 20:29
        Цитата: Геркулесыч
        "Смерчами и Торнадо "их нужно оттуда смести! !!

        Это применять нельзя. Им подойдет осина и чеснок, но только в массовой подаче по площади всей Украдины!
        тол100в
  3. poquello Сегодня, 18:40
    ! двигать их надо за пределы возможностей града
    poquello
    1. pvv113 Сегодня, 18:43
      Лучше за пределы этого света wink
      pvv113
      1. poquello Сегодня, 18:45
        Цитата: pvv113
        Лучше за пределы этого света wink

        лучше, но пока и на дальность града тоже хорошо
        poquello
        1. pvv113 Сегодня, 18:47
          Согласен, но в конечном варианте нужна окончательная зачистка
          pvv113
  4. LiSiCyn Сегодня, 18:45
    На днях, вроде ДРГ укровскую, ликвидировали... 4-х, стрелковым.. Вроде, раз уже заходили , удачно, думали и второй раз прокатит... Работали, по ним в упор, из стрелковки... Может, за этих, бесятся?
    LiSiCyn
  5. Стабилиози Сегодня, 18:47
    На складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка возник пожар, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
    Стабилиози
  6. Волька Сегодня, 18:48
    а как насчет ответки...
    Волька
  7. Николай Фёдоров Сегодня, 18:51
    Прочитав новость, некоторое время тупо матерился. Где эти слепые и глухие из ОБСЕ?! Я понимаю, что они - кадровые натовские офицеры с задачей ведения разведки и непосредственной помощи ДРГ ВСУ. Я понимаю, что наш Генштаб знает это прекрасно. Но всё-таки доколе мы будем называть врагов партнёрами?!
    Я понимаю, что мы вынужденно девять лет называли японцев партнёрами, соседями. Положили наших мужиков переполненными кладбищами вдоль границы, но японцев врагами не называли. Терпели, терпели, терпели... Пока не вломили им в 45-м.
    Понимаю, что и сейчас командованию необходимо верить и терпеть, терпеть, терпеть... Но как же хочется вломить уже!
    Николай Фёдоров
  8. anjey Сегодня, 18:56
    свежих "идейных" тварей нагнали...
    anjey
  9. изя топ Сегодня, 18:58
    волкер приказал?или сам потрошок?
    изя топ
    1. dsk Сегодня, 19:05
      После визита Порошенко 11 саудовских принцев арестовали за коррупцию.
      dsk
  10. Livonetc Сегодня, 19:07
    А "кибервойска" куевские отвлекающие внимание акции в Москве устроили.
    Опять эвакуации.
    Большой театр, ГУМ, Метрополь, торговые центры.
    Livonetc
  11. DPN Сегодня, 19:44
    Ребята отдохнули ,накопили силёнок ,если Порошенко не превратится в горбачёва , молодёжь ему этого не простит ,значит хреновые пришли времена.
    DPN
  12. Идущий Сегодня, 20:25
    Там уточнили, что обстрел вели военнослужащие из недавно прибывшего по ротации батальона технических групп 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.


    Все надо фиксировать и будет суд.
    Идущий
  13. ватник Сегодня, 20:53
    А что ДНР ответить нельзя? Минский договор не позволяет?
    Тут по всей видимости ситуация в том что в Сирии мы успешно "смяли" террористов и теперь в отместку США и Израиль решили вновь "зажечь" Донбасс.
    ватник
  14. изя топ Сегодня, 21:04
    На Донецкой фильтровальной станции поврежден хлоропровод.
    Резервный хлоропровод Донецкой фильтровальной станции (ДФС) поврежден в результате обстрела. Сохраняется высокая вероятность попадания снарядов в основной хлоропровод, сообщает пресс-служба ДФС.
    "5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими", – сказано в сообщении.
    Пресс-служба отмечает, что станция продолжает свою работу.
    Мониторинговая миссия ОБСЕ также осудила обстрел Донецкой фильтровальной станции.
    "Мы подчеркиваем, что повреждение только одной из девятисоткилограммовых емкостей высокотоксичного газообразного хлора для очистки воды, хранящихся на объекте, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров, включая обслуживающий персонал станции, и серьезно нарушить поставку воды для почти 350 000 человек по обе стороны от линии соприкосновения", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.
    изя топ
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