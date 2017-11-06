Почему глава МИД Польши развернулся перед входом в музей Львова

Сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог национального музея "Тюрьма на Лонцкого" и почтить память погибших, репрессированных, преследуемых в этой тюрьме украинцев, поляков, евреев, словаков, чехов и других. Он развернулся с порога и ушёл! Для него важнее оказалась организация политического шоу, как память о тех, кто жизнью заплатил за свободу.

Очередное доказательство напряжённости в украинско-польских отношениях проявило себя накануне во Львове. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, осуществляющий визит на Украину, отказался от приглашения посетить музей «Тюрьма на Лонцкого». Официальное название объекта звучит следующим образом: Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".Витольд Ващиковский и другие польские представители заявили о том, что посещать музей не станут, так как в его экспозиции пропагандируются «ложные посылы о том, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину».Ващиковский ограничился возложением цветов к памятнику «жертвам преступлений коммунизма» во Львове. И когда перед главой польского МИД открылись двери музея, он демонстративно развернулся и проследовал в обратном направлении.Директор львовского музея Руслан Забилый пишет в соцсети:На этом фоне во Львове прошёл марш так называемой «Галицкой армии». Около ста человек, как сообщает УНИАН , прошли по центру города, скандируя «Слава сечевым стрелкам!»Из сообщения украинских СМИ: «Галицкая армия помогла 99 лет назад провозгласить Западно-Украинскую народную республику».Если события 1918 года во Львове считают героическими, то почему же провозглашение Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году называют «неприемлемым сепаратизмом»?..