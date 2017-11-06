07:23 06 ноября

Почему глава МИД Польши развернулся перед входом в музей Львова

Очередное доказательство напряжённости в украинско-польских отношениях проявило себя накануне во Львове. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, осуществляющий визит на Украину, отказался от приглашения посетить музей «Тюрьма на Лонцкого». Официальное название объекта звучит следующим образом: Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Витольд Ващиковский и другие польские представители заявили о том, что посещать музей не станут, так как в его экспозиции пропагандируются «ложные посылы о том, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину».

Ващиковский ограничился возложением цветов к памятнику «жертвам преступлений коммунизма» во Львове. И когда перед главой польского МИД открылись двери музея, он демонстративно развернулся и проследовал в обратном направлении.


Директор львовского музея Руслан Забилый пишет в соцсети:
Сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог национального музея "Тюрьма на Лонцкого" и почтить память погибших, репрессированных, преследуемых в этой тюрьме украинцев, поляков, евреев, словаков, чехов и других. Он развернулся с порога и ушёл! Для него важнее оказалась организация политического шоу, как память о тех, кто жизнью заплатил за свободу.


На этом фоне во Львове прошёл марш так называемой «Галицкой армии». Около ста человек, как сообщает УНИАН, прошли по центру города, скандируя «Слава сечевым стрелкам!»

Почему глава МИД Польши развернулся перед входом в музей Львова


Из сообщения украинских СМИ: «Галицкая армия помогла 99 лет назад провозгласить Западно-Украинскую народную республику».

Если события 1918 года во Львове считают героическими, то почему же провозглашение Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году называют «неприемлемым сепаратизмом»?..

Использованы фотографии: loda.gov.ua
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 07:05
    Пора полякам над львовской ратушей флаг сменить..
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:08
      Цитата: 210окв
      Пора полякам над львовской ратушей флаг сменить..

      а дальше что? на Москву? как то Вы мыслите деструктивно.
      Дедкастарый
    2. Чёрный Сегодня, 07:08
      Странно.Вообще то поляк и украинец лучшие друзья........ну ,так официальная укронацистская пропоганда говорит smile
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 07:13
        Против Россия братья и то только прикормленные политики , а так нет .
        Идущий
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:07
    Маршируют потомки недобитков, а нам или нашим детям придется еще и этих сдувать с лица планеты.
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 07:15
      И чем скорее тем лучше.
      Идущий
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    А трещинка между поляками и украинцами расширяется и это славно. Правда политики на почве русофобии найдут общий язык, а вот простые граждане нет.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 07:14
      Цитата: rotmistr60
      А трещинка между поляками и украинцами расширяется и это славно. Правда политики на почве русофобии найдут общий язык, а вот простые граждане нет.

      Зал УПА не прокатил laughing
      Чёрный
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Поляк не зашел в музей? ? lol Это же не музей яблок wassat , и там не наливают wassat !"Любят " они там одни других, а если укроина вползет в ЕС, сытая Европа долго будет отплевыватся от укроинских "героев " что уже сейчас по уши в крови жителей Донбасса, и которые себя еще и в ЕС ох как покажут!
    Геркулесыч
  5. dedBoroded Сегодня, 07:12
    Тот случай , когда обе стороны недалеко ушли друг от друга в поливании помоями своего недавнего прошлого. Жрите друг друга , мы со стороны посмотрим.
    dedBoroded
  6. Банщик-М Сегодня, 07:15
    Эх Украина , русские всегда были к вам со всей душой ,почти родственники..А нет нам в душу плюнули и к полякам ботинки и туфли чистить! Вы на западе, всегда будете людьми второго сорта, когда же вы это поймете наивные..?
    Банщик-М
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:21
      Виталий hi так ведь рабская философия господствующая нав укроине требует от укроинца быть лучше рабом, но в Европе, чем свободным человеком труда в России! !! sad
      Геркулесыч
  7. п-к Опарышев Сегодня, 07:20
    Дети недобитков уже с оружием ,а наши,всё ещё наркоту с пивом и пену с понтами гонят.
    п-к Опарышев
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