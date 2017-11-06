11:11 06 ноября

Тихоокеанский флот пополнился водолазным катером нового поколения

Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177»

Тихоокеанский флот пополнился водолазным катером нового поколения


Многофункциональный модульный катер "СМК-2177" является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе текущего года
— сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.


Судно разработано ОАО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево), и является развитием проекта модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения. «СМК-1277» обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.

Как сообщил Воскресенский, через несколько дней во Владивостоке состоится церемония подъёма флага на новом катере.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 18

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  1. Банщик-М Сегодня, 07:34
    Средства спасения ,это первоочередная задача.."АПЛ Курск вспомнился..
    Банщик-М
    1. Котище Сегодня, 08:12
      Прямой потомок Волхова!
      Семь футов под килем.
      Котище
    2. Галеон Сегодня, 09:20
      А в связи с чем вам вспомнился тот случай? Вы всерьез считаете, что рейдовый водолазный бот с кое-как мореходностью, скоростью и автономностью дойдет несколько сот миль до терпящей бедствие ПЛ и сможет оказать помощь? На простой "воздушке" - дыхательном оборудовании без применения воздушных смесей? До 45м погружения?
      Назначение
      Многофункциональные модульные катера проекта 23370 предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ в прибрежной морской зоне.
       - http://ship.kampo.ru/mnogofunkcionalnye-modulnye-
      suda-i-katera/mnogofunkcionalnye-modulnye-katera-
      proekta-23370
      Нет, не сможет. И катамаран этот - для водолазных работ не выходя из базы - посмотрите на обводы: корпус варили из банального листового проката без всяких выгибонов.
      Как же вам замечательно жить, милейший! У вас завидное неведение, на уровне блаженства.
      Галеон
  2. Doliva63 Сегодня, 07:41
    В августе собрали и спустили на воду, в ноябре готовятся флаг поднять - 2 мес.ждали, утонет или нет, что ли? belay
    Doliva63
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:46
      Доводили до ума, проблемы всякие устроняли , оборудование проверяли -обычная текучка.
      Геркулесыч
      1. perepilka Сегодня, 08:07
        На воду по готовности выпинывают, чтоб сухой док под следующую посудину освободить. Остальное на воде и достраивают. Потом ходовые, устранение замечаний и тд.
        perepilka
        1. Deck Сегодня, 08:55
          Какой Курск. У него класс Речного Регистра.Какой нахрен сухой док в Ливадийском СРЗ. Катер с упрощенными обводами ( что бы можно было строить на любой кастрюльной фабрике) для работы в местах базирования. Заголовок ещё напишите «НАТО испугалось новейшего корабля России»
          Deck
          1. perepilka Сегодня, 09:27
            Не док, так стапель. Спич о том, что спуск на воду и полная готовность две большие разницы. Чо волнуемся то?
            "Игорь Белоусов"с сентября на КТОФ
            perepilka
  3. Идущий Сегодня, 07:49
    Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.


    Спецы , скажите , а почему так мало ? , только до 45 метров , или автор , что то не так написал.
    Идущий
    1. perepilka Сегодня, 08:16
      Хоть и не спец. После 45м специальные смеси для дыхания нужны, потому что "азотная белочка " начинается. И скафандры другие.
      perepilka
      1. Идущий Сегодня, 08:19
        Цитата: perepilka
        Хоть и не спец. После 45м специальные смеси для дыхания нужны, потому что "азотная белочка " начинается. И скафандры другие.


        Не похоже , что на таком катере всего этого нет...
        Идущий
        1. Галеон Сегодня, 09:26
          Изюминка катера в модульном контейнере - быстрой замене оборудования. Хотя при ограниченном районе плавания оборудование для глубоководных погружений оно и ни к чему. Такое оборудование на ТОФе стоит на "Алагезе", "Игоре Белоусове" и Фотии Крылове".
          Галеон
  4. universe1 Сегодня, 09:07
    Вид у него, как у довоенной посудины.
    universe1
    1. Romario_Argo Сегодня, 09:19
      Вид у него, как у довоенной посудины.

      уменьшенная вариация Коммуны (Волхов)
      Romario_Argo
  5. Нормаль ок Сегодня, 09:13
    Катер, неказисто выглядит.
    Нормаль ок
  6. assa67 Сегодня, 10:14
    мидии,крабов доставать пойдет......
    assa67
    1. san4es Сегодня, 10:53
      Цитата: assa67
      мидии,крабов доставать пойдет......

      Многофункциональный модульный катер проекта 23370М предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков


      Технические характеристики
      Габаритные размерения 24,2х8,5 м
      Скорость полного хода 13 узлов
      Осадка средняя 1,4 м
      Высота борта на миделе 3 м
      Водоизмещение 130 т
      Автономность по запасам воды и провизии 5 сут.
      Экипаж 7 чел.
      Спецперсонал 4 чел.
      Дальность плавания полным ходом не менее 250 миль
      Дальность плавания экономическим ходом не менее 300 миль
      Мореходность 5 баллов
      Класс РРР М-СП 3.5 (лед 20)
      san4es
  7. san4es Сегодня, 10:37
    "СМК-2177" является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М.
    soldier
    san4es
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