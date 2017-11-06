Тихоокеанский флот пополнился водолазным катером нового поколения

Многофункциональный модульный катер "СМК-2177" является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе текущего года

Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177»— сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.Судно разработано ОАО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево), и является развитием проекта модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения. «СМК-1277» обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.Как сообщил Воскресенский, через несколько дней во Владивостоке состоится церемония подъёма флага на новом катере.