Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»

Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился. (Премьер Японии Синдзо Абэ) заказал большое количество военной техники, как и должен был, учитывая происходящее с одним из ваших соседей

Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии