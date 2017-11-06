11:11 06 ноября

Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»

Американский президент Дональд Трамп в ходе своего визита в Токио заявил, что США производят «величайшую военную технику в мире».
Об этом сообщает американское издание The Hill.

Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»


Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился. (Премьер Японии Синдзо Абэ) заказал большое количество военной техники, как и должен был, учитывая происходящее с одним из ваших соседей
— отметил он.


Президент США также упомянул, что ранее саудовские силы ПВО, использующие американские системы, перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена.

Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии
- заявил Трамп

Напоминаем. что ранее Дональд Трамп заявил о господстве США «на суше и в космосе», а также что американцы самые бесстрашные воины в мире

Использованы фотографии: © Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. Злой 55 Сегодня, 09:12
    "Величайшую" по стоимости и слабейшую по боевой эффективности при наличии современных способов противодействия..
    Злой 55
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:13
      Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»

      Балабол. negative
      СРЦ П-15
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 09:24
        Цитата: СРЦ П-15
        Балабол.

        Как-то нежно ты его... Два слога матом, третий "бол" - вот он кто!
        Сейчас это называется - маркетинг, в СССР называли - вешать лапшу.
        товарищ ШУХЕР
        1. LSA57 Сегодня, 09:46
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Сейчас это называется - маркетинг,

          да какой то странный
          Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии

          а вот остальные получается только на земле уже
          LSA57
          1. Shurik70 Сегодня, 11:01
            Цитата: LSA57

            Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии

            а вот остальные получается только на земле уже

            Ну так, чтоб "Пэтриот", да сумел перехватить ракету 50-ых годов выпуска!
            Да не просто перехватить, а в воздухе!!!
            ФАНТАСТИКА !!!
            Shurik70
          2. Подрезчик Сегодня, 11:03
            Мы производим величайшую военную технику в мире.

            заказал большое количество военной техники, как и должен был

            Похоже, что никакой политикой он не занимается, там все решает конгресс и госдеп. Его задача кататься по миру, и как истинному бизнесмену рекламировать и впаривать продукцию американского ВПК...
            Но морда у Абэ какая-то насмешливо-обреченная, наверное понимает, что "...как и ДОЛЖЕН был...". yes
            Подрезчик
      2. Тралл Сегодня, 09:27
        А в это время, где-то недалеко хитро улыбается проказник Ын smile
        Тралл
        1. NIKNN Сегодня, 09:42
          Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»

          Ну что ему посоветовать...
          NIKNN
          1. LSA57 Сегодня, 09:49
            Цитата: NIKNN
            Ну что ему посоветовать...

            только это lol
            LSA57
            1. NIKNN Сегодня, 09:51
              Цитата: LSA57
              только это

              laughing laughing laughing
              NIKNN
    2. Сергей-svs Сегодня, 09:21
      Цитата: Злой 55
      "Величайшую" по стоимости и слабейшую по боевой эффективности при наличии современных способов противодействия..

      Хорошо сказано! good От себя, только проиллюстрирую одним примером:
      lol
      Сергей-svs
      1. Идущий Сегодня, 09:25
        Ему не доложили , непорядок. laughing
        Идущий
      2. LSA57 Сегодня, 09:51
        Цитата: Сергей-svs
        От себя, только проиллюстрирую одним примером:

        даже в уркаине ВВС мощнее laughing
        LSA57
    3. Банщик-М Сегодня, 09:22
      Цитата: Злой 55
      "Величайшую" по стоимости и слабейшую по боевой эффективности при наличии современных способов противодействия..

      После Сирии ,как там русские раздолбали их выкормышей и никто нам в этом не смог помешать со всеми ихними супер системами..
      Даже сауды прискакали в Москву за нашими ПВО и т.д. И Турция тоже..!
      Все проверено и испытано в реальных боевых действия ...Просто, эффективно, дешево! Такой лозунг у нашего вооружения был ,есть и будет.. soldier
      Банщик-М
      1. Anarchist Сегодня, 09:27
        Поправлю:
        Не дёшево! Недорого!
        Дешёвый - Это плохой!
        Anarchist
      2. LSA57 Сегодня, 10:00
        Цитата: Банщик-М
        Даже сауды прискакали в Москву за нашими ПВО и т.д.

        скоро у нас и стрелковое оружие закупать будут. вот например такое. представляет его Анка пулемётчица lol
        LSA57
    4. den3080 Сегодня, 09:25
      Мне кажется, что я понял Трампа)) Он просто коммивояжёр по натуре. Из разряда тех кто носил всякую фигню по офисам и квартирам. Помните было такое в России?
      Вот так и Трамп... Покупайте наших слонов(с) smile
      den3080
      1. Идущий Сегодня, 09:36
        А по русскому банальный коробейник. lol
        Идущий
    5. Starover_Z Сегодня, 09:49
      Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии
      - заявил Трамп

      Перехватить ракету в воздухе ?! Абалдеть !!! Разве такое возможно ?! То ли дело, везут ракету по земле и ты её почти руками хватаешь, а тут летит и перехватили ...
      Невероятно !
      Больше и добавить нечего !
      Starover_Z
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:12
    Чё-то Трампа понесло . То его вояки "самые-самые" , теперь вот техника военная . Нет , я не спорю - в плане цены точно . От райхсшоколаттенфюрера он заразился , что ли ? recourse
    bouncyhunter
    1. vovanpain Сегодня, 09:28
      Цитата: bouncyhunter
      Чё-то Трампа понесло . То его вояки "самые-самые" , теперь вот техника военная

      Здрав Будь Братко! drinks hi А это напоминает детский сад,когда детвора хвастается своими новыми игрушками,вот у меня лопатка какая новая и много песка берет,а совок вообще железный laughing А самое главное
      (Премьер Японии Синдзо Абэ) заказал большое количество военной техники, как и должен был

      Есть президент алкоголик и его хозяин президент барыга laughing Сладкая парочка. laughing drinks hi
      vovanpain
      1. analgin Сегодня, 09:37
        Цитата: vovanpain

        Есть президент алкоголик и его хозяин президент барыга laughing Сладкая парочка. laughing drinks hi

        Лично мне и Трам и Абе не братья, не сватья и даже не... Но вы сейчас по хамски высказываетесь о президентах двух стран мира. Понравится вам если о Путине будут высказываться в подобном ключе?
        analgin
        1. vovanpain Сегодня, 09:45
          Цитата: analgin
          Лично мне и Трам и Абе не братья, не сватья и даже не... Но вы сейчас по хамски высказываетесь о президентах двух стран мира. Понравится вам если о Путине будут высказываться в подобном ключе?

          Высказывайтесь как вам угодно,на то и форум,но в пределах правил сайта конечно,А вот Абэ тут совершенно не причем, yes Если Абэ с Путиным пили сакэ,алкоголиками их язык не поворачивается назвать,в отличии от презика одной соседней страны,от Ростова на Дону направо. yes
          vovanpain
          1. analgin Сегодня, 09:52
            Цитата: vovanpain
            А вот Абэ тут совершенно не причем, yes Если Абэ с Путиным пили сакэ,алкоголиками их язык не поворачивается назвать,в отличии от презика одной соседней страны,от Ростова на Дону направо. yes

            А зачем вы тогда под новостью о том, что Абе заказал технику пишете про президента алкоголика (я так понимаю теперь, что про Порошенко)? У вас проблемы с причинно-следственной связью?
            analgin
            1. Anarchist Сегодня, 09:57
              Трампа защищает дядя?
              Значит дядя на зарплате!
              Порошенко защищает?
              Значит вместе с ним бухает!
              Если Путина ругнул!?
              Значит западу tongue !!!
              Я, конечно, анархист.
              Только помыслами чист...
              Всех ругать привык за дело,
              Избегая беспредела!
              Anarchist
            2. vovanpain Сегодня, 09:58
              Цитата: analgin
              я так понимаю теперь, что про Порошенко)

              Вы правильно понимаете. yes
              Цитата: analgin
              У вас проблемы с причинно-следственной связью?

              Разве? laughing А по моему так наоборот,раз не смогли отличить Абэ от Порошенко request но это ваши проблемы. hi
              vovanpain
              1. analgin Сегодня, 10:03
                Цитата: vovanpain
                Цитата: analgin
                У вас проблемы с причинно-следственной связью?

                Разве? laughing А по моему так наоборот,раз не смогли отличить Абэ от Порошенко request но это ваши проблемы. hi

                Еще раз. Вы пишите новость про Абе и имеете в виду Порошенко, а проблемы с причинно-следственной связью у меня? fool fool
                analgin
                1. vovanpain Сегодня, 10:24
                  Цитата: analgin
                  Еще раз. Вы пишите новость про Абе и имеете в виду Порошенко, а проблемы с причинно-следственной связью у меня?

                  Еще раз для fool fool fool на пальцах,если вы понять не можете кто есть кто,это не мои проблемы,это ваши проблемы.Всего вам хорошего hi
                  vovanpain
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:44
        Привет , братишка ! hi drinks Барыжить Трамп умеет , это факт . lol
        bouncyhunter
        1. analgin Сегодня, 09:53
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , братишка ! hi drinks Барыжить Трамп умеет , это факт . lol

          Ну до Лукашенко ему далеко с его исконно белорусскими шпротами и сырами.... lol
          analgin
    2. LSA57 Сегодня, 09:43
      Цитата: bouncyhunter
      То его вояки "самые-самые" , теперь вот техника военная .

      ему его холопы подсказалиали
      LSA57
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
        Вот же ... Я о таком классе боевых кораблей и не слышал . laughing
        bouncyhunter
        1. LSA57 Сегодня, 09:54
          Цитата: bouncyhunter
          Я о таком классе боевых кораблей и не слышал .

          а такие "летаки" видел?

          а такое ПВО?
          LSA57
  3. Алекс Шев Сегодня, 09:13
    Обычное дело-головокружение от успехов. Ни к чему хорошему не приведет.
    Алекс Шев
    1. ilimnoz Сегодня, 09:55
      на дурака не нужен нож ему немножко подпоешь и делай с ним что хошь. нужно еще побольше славословий чтобы повыше их в облака занесло
      ilimnoz
  4. perepilka Сегодня, 09:14
    Мы производим величайшую военную технику в мире
    Забыл добавить, по ценнику
    perepilka
  5. Александр 3 Сегодня, 09:14
    Самый величайший самолёт никак доделать не могут при этом навязывают его членам НАТО.
    Александр 3
  6. Magic Archer Сегодня, 09:15
    Нут что сказать..По размерам так она Точно величайшая)))А уж если сравнивать в ценовой категории так уж вообще гигантомания начнётся)))Ох уж Трамп)))Ох уж этот агент ПРЕЗИДЕНТ))))
    Magic Archer
  7. Банщик-М Сегодня, 09:16
    А ведь Трамп распродаст ...ВСЕ! Вассалы все будут покупать..
    Банщик-М
  8. штольц Сегодня, 09:16
    В конце, концов, что за низкопоклонство перед Штатами? Стоит Трампу что-нибудь ляпнуть сдуру, как этот ляп тут же распространяется и выносится на всеобщее обсуждение.
    штольц
  9. assa67 Сегодня, 09:17
    "господство сша на суше и в космосе"..."самые бесстрашные воины в мире".....ничего не напоминает?порох и трамплин-они не близнецы?от одной мамаши-наркоманки
    assa67
    1. sabakina Сегодня, 09:43
      Когда очень страшно, неволей приходится говорить такое. Ну, что б не умереть со страха. Как там сказал И. Прокопенко?..."Примерно раз в 30 лет, прижимаясь друг к другу от страха, они толпой идут на Россию".
      sabakina
      1. assa67 Сегодня, 09:53
        laughing laughing сколько их ходило? и все живут хорошо,ну за исключением монголов,хотя им нравится
        assa67
      2. LSA57 Сегодня, 10:16
        Цитата: sabakina
        ."Примерно раз в 30 лет, прижимаясь друг к другу от страха, они толпой идут на Россию".

        и так же регулярно переписывают историю
        LSA57
        1. assa67 Сегодня, 10:25
          так это демократия!....пукни против ветра-по нашему будет вонь,а по ихнему-ветер свободы laughing
          assa67
  10. Геркулесыч Сегодня, 09:20
    Синдзо и ахнул не успел
    Как на него вдруг Трамп насел lol
    И долго самурай рыдал crying
    Но , договоры подписал fool
    И технику , заморскую купил
    Все сделал он как Трамп "просил "!!! wassat
    Геркулесыч
  11. Идущий Сегодня, 09:24
    “Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился.


    От собственной напышенности скоро лопнет.
    Идущий
  12. iliitchitch Сегодня, 09:28
    "..прямо в воздухе и сбили её . Это невероятные технологии", о как . Клинит девайса , не иначе .
    iliitchitch
  13. батька ангел Сегодня, 09:29
    Кроме надувания щёк-больше ничего.Вот,убогие.
    батька ангел
  14. APASUS Сегодня, 09:37
    Мне честно говоря Трамп напоминает хорошего продавца.люди у него герои,вооружение лучшее в мире.Да и продал он его за год почти на 30 миллиардов ,надо сказать хороший показатель.Будет война при Трампе или нет еще не понятно ,но вот методы по продавливанию своего вооружения будут точно
    APASUS
  15. Горный стрелок Сегодня, 09:40
    Ну, как обычно, "сияющий град на холме", "воины света", и прочее бла-бла-бла... Без "паблисити нет просперити". Шоу мен в роли президента США. Ни дня без рекламы. wassat
    Горный стрелок
  16. anjey Сегодня, 09:45
    Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»
    Без сомнения -по цене !!!!! fellow
    anjey
  17. Пленник Сегодня, 09:56
    Всяк кулик свое болото хвалит. Чего уж там.
    Пленник
  18. Стирбьорн Сегодня, 09:58
    Трамп тролит читателей ВО, уже второй день laughing
    Стирбьорн
  19. Hariton Laptev Сегодня, 10:02
    Как был клоун на стриптизах так и остался только стриптизеры немного другие.
    Hariton Laptev
  20. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
    когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии
    - заявил Трамп

    ... прямо в воздухе... прямо сбили... невероятно!!! bully ... далековат трамп от современных технологий, и рассуждения у него на уровне 50-х годов прошлого века... bully
    a.s.zzz888
  21. Egorovich Сегодня, 10:33
    Напоминает разговор детей-малышей в песочнице. Трамп один из них. Самовозвеличивание и позерство - это американец.
    Egorovich
  22. Bacha Сегодня, 10:46
    Цитата: Злой 55
    "Величайшую" по стоимости и слабейшую по боевой эффективности при наличии современных способов противодействия..

    Весь мир видел, как их уникальный TOW не смог пробить "древний" Т 90. В тоже время при штурме Эль-Фалуджи все видели как допотопный РПГ7 подбил "неуязвимый" и суперуникальный Абрамс... Занавес!
    Bacha
  23. rotmistr60 Сегодня, 10:48
    американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии

    Оказывается только Сша обладают технологиями перехвата и уничтожения ракет. Складывается впечатление, что ребенка запустили в магазин игрушек и у него от восторга аж в глазах потемнело.
    rotmistr60
  24. rpuropuu Сегодня, 10:51
    Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии

    О да, прямо в воздухе belay good
    rpuropuu
  25. Евродав Сегодня, 10:56
    Ох уж эти админомодераторы..как же из за вас трудно то...
    Каждая женщина с низкой социальной ответственностью свой половой орган хвалит!
    Блин, как то не звучит... По-простому звучнее!
    Евродав
  26. Не либероид Русский Сегодня, 10:56
    величайшую по распилу ?))) даже в России так откровенно на вооружениях бабло не пилят как в сша
    Не либероид Русский
  27. Не либероид Русский Сегодня, 10:58
    господя, у бедный йеменцев ракеты 60 годов... а вот если бы военторг подогнал искандер )))) чего бы сауды сбили... скорее когото похоронили, если что-то осталось
    Не либероид Русский
  28. SCHMEL Сегодня, 11:05
    США производят «величайшую военную технику в мире»
    fool ку-ку, да всем "здравомыслящим ехпертам" давно понятно lol , что не только в мире, а во всей вселенной wassat Уже гуманоиды в очереди стоят за новыми невидимками-истребителями lol
    SCHMEL
  29. Костадинов Сегодня, 11:06
    [quote]Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии[quote]
    Поетому ракета упала на землю и взорвалась так что весь Рияд увидел.
    Костадинов
  30. Лелёк Сегодня, 11:07
    Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился.

    Лавры Педриллы мешают спокойно спать "лохматому". Кстати, на этой "стрелке" оба союзника "порешали", что единственный способ договориться с Ыном - начать с ним войну.
    Лелёк
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