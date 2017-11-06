Трамп назвал американскую военную технику «величайшей в мире»
Американский президент Дональд Трамп в ходе своего визита в Токио заявил, что США производят «величайшую военную технику в мире».
Об этом сообщает американское издание The Hill.
Президент США также упомянул, что ранее саудовские силы ПВО, использующие американские системы, перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена.
Напоминаем. что ранее Дональд Трамп заявил о господстве США «на суше и в космосе», а также что американцы самые бесстрашные воины в мире
Об этом сообщает американское издание The Hill.
Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился. (Премьер Японии Синдзо Абэ) заказал большое количество военной техники, как и должен был, учитывая происходящее с одним из ваших соседей— отметил он.
Президент США также упомянул, что ранее саудовские силы ПВО, использующие американские системы, перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена.
Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии- заявил Трамп
Напоминаем. что ранее Дональд Трамп заявил о господстве США «на суше и в космосе», а также что американцы самые бесстрашные воины в мире
Использованы фотографии: © Getty Images
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти