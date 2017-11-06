11:07 06 ноября

СМИ: главарь ИГ* бежал из Ирака в Сирию на такси

Главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади не только жив, но и здоров, а также свободно пересекает границы государств.

Как сообщает египетская газета «Ад-Дустур» со ссылкой на источник в иракской разведке, Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Ирака в Сирию.

СМИ: главарь ИГ* бежал из Ирака в Сирию на такси



Газета отмечает, что, вероятно, аль-Багдади направлялся к территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Воспользовавшись услугами желтого такси (Аль-Багдади), перебрался из иракского района Рава (провинция Анбар) в Сирию
— гласит сообщение газеты. По предварительной версии, главарь запрещенного в России ИГ принял решение бежать, опасаясь за свою жизнь в Раве.

Официального подтверждения данной информации иракскими спецслужбами не поступало.

Исламское государство»* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 22

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:58
    "аль-Багдади направлялся к территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор". Из огня да в полымя. Провинцию постепенно зачищают. Какой смысл бежать туда? Еще как-то понятно, если прятаться будет в провинции Идлиб, где много боевиков.
    oleg-gr
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:06
      Главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади не только жив, но и здоров, а также свободно пересекает границы государств.

      Ну прямо какой-то "Летучий Голландец"!
      СРЦ П-15
      1. Чёрный Сегодня, 10:15
        "Шеф, два счётчика до Дейр-эз-Зора." laughing
        Чёрный
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:21
        Саша , привет ! hi drinks
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну прямо какой-то "Летучий Голландец"!

        Я бы его на бочку с порохом посадил - пущай полетает ! И его залужных хозяев за компанию . soldier
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:27
          Привет, Паша! hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Я бы его на бочку с порохом посадил - пущай полетает ! И его залужных хозяев за компанию .

          Отдать лавры Мюнхаузена(тот правда на ядре летал) этому утырку? Много чести. Надо как в нашем кинофильме: "Кто заказывал такси на Дубровку?" laughing
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
            Можно и так . А я ведь ещё тогда , когда вышла новость о его смерти говорил что это фуфел .
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:32
              Цитата: bouncyhunter
              А я ведь ещё тогда , когда вышла новость о его смерти говорил что это фуфел .

              Когда человека хоронят не один раз, все предпосылки, что он жив-здоров. А у нас говорят: если человека похоронили при жизни, то он будет жить долго.
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
                Цитата: СРЦ П-15
                если человека похоронили при жизни, то он будет жить долго.

                Да , такие как он выродки обычно славятся долголетием . Если , конечно , не умирают насильственной смертью . am
                bouncyhunter
    2. NIKNN Сегодня, 10:18
      Цитата: oleg-gr
      Из огня да в полымя. Провинцию постепенно зачищают. Какой смысл бежать туда?

      Плюс на такси..., не кажется, что похоже на заметание следа, пусть там ищут, а куда он свои стопы направил еще вопрос, не удивлюся, что на мотоцикле на зад в Ирак вернулся... wink
      NIKNN
      1. Подрезчик Сегодня, 10:42
        Да, будет неудивительно, если его со товарищи "кураторы" уже вывезли, им эти люди нужны, а в прессу накидать можно чего угодно... yes
        Подрезчик
        1. NIKNN Сегодня, 10:45
          Цитата: Подрезчик
          а в прессу накидать можно чего угодно...

          Да и я о том же, как то передвижение такого чела комментирует пресса... what
          NIKNN
    3. Лелёк Сегодня, 10:58
      Цитата: oleg-gr
      oleg-gr


      Привет, Олег. А с чего Вы решили, что он направляется в Дейр эз-Зор? Скорее всего он откомандирован "советниками" на одну из пяти баз США на территории Сирии (отмыться, постираться, отоспаться, проверить счета в банках сюзерена). А затем возглавить вновь созданную янки "оппозиционную сирийскую национальную армию" (так переименованы сборища банд ДАИШ, ан-Нусры и прочих пощипанных бармалеев).
      Лелёк
  2. iliitchitch Сегодня, 10:05
    Да грохнули его давно ВКС . Это его аватара . Хорош мульки запускать . На такси , в Сирию ... Чапай на боевом коне , да .
    iliitchitch
  3. assa67 Сегодня, 10:07
    прямо на московском" желтом такси"?...красавчик....а из Зора прямо в стамбул?или к трамплину на встречу,благо он не так далеко катается
    assa67
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
    ...юлозят инфу об этом духе - кто как может, и кому как придётся... bully
    a.s.zzz888
  5. алекс-сп Сегодня, 10:14
    В дейр эз Зор? Нашему спецназу ближе за ним сходить...
    алекс-сп
  6. Александр 3 Сегодня, 10:22
    Лучше бы это жёлтое такси на кладбище это отвезла,там его место.
    Александр 3
  7. Egorovich Сегодня, 10:25
    Очередной треп в действии.
    Egorovich
  8. Bronevick Сегодня, 10:41
    Наши люди в Сирию на такси не ездят.
    Bronevick
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:53
      Реклама от Яндекс такси
      Такси от Яндекса. Для нас нет невозможного- вывезем из даже из Дейр-эз-Зоро
      Соломон Кейн
  9. Геркулесыч Сегодня, 10:42
    По всем постам ГАИ нужно объявить желтое такси в розыск wassat Он случайно в женское платье не переоделся? ?? wassat
    Геркулесыч
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:43
    Из огня да в полымя. Что-то на информационную утку попахивает. Тем более, что наши, в отличии от американцев, семь раз проверят прежде чем сообщать об уничтожении.
    rotmistr60
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