СМИ: главарь ИГ* бежал из Ирака в Сирию на такси

Воспользовавшись услугами желтого такси (Аль-Багдади), перебрался из иракского района Рава (провинция Анбар) в Сирию

Главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади не только жив, но и здоров, а также свободно пересекает границы государств.Как сообщает египетская газета «Ад-Дустур» со ссылкой на источник в иракской разведке, Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Ирака в Сирию.Газета отмечает, что, вероятно, аль-Багдади направлялся к территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.— гласит сообщение газеты. По предварительной версии, главарь запрещенного в России ИГ принял решение бежать, опасаясь за свою жизнь в Раве.Официального подтверждения данной информации иракскими спецслужбами не поступало.Исламское государство»* - террористическая группировка, запрещенная в России