Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ
Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе в воскресенье в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, сообщил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские военные в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.
По словам главы республики, СММ ОБСЕ не считает нужным фиксировать такие случаи обстрела Донецка, так как эти факты докажут, что огонь велся со стороны позиций силовиков, что "Украина развязала здесь войну и во всем виновата".
Захарченко считает, что Киев мог нарушить договоренности по Донбассу из-за возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме.
Также сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами украинскими силовиками мирных жителей Донецка из установок "Град", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские военные в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.
За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа— сказал Захарченко, отвечая на вопрос журналиста о реакции со стороны ДНР на обстрел города.
По словам главы республики, СММ ОБСЕ не считает нужным фиксировать такие случаи обстрела Донецка, так как эти факты докажут, что огонь велся со стороны позиций силовиков, что "Украина развязала здесь войну и во всем виновата".
Захарченко считает, что Киев мог нарушить договоренности по Донбассу из-за возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме.
Также сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами украинскими силовиками мирных жителей Донецка из установок "Град", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости
В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры— добавила она
Использованы фотографии: РИА Новости
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