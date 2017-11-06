22:03 06 ноября

Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе в воскресенье в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, сообщил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские военные в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.

Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ



За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа
— сказал Захарченко, отвечая на вопрос журналиста о реакции со стороны ДНР на обстрел города.

По словам главы республики, СММ ОБСЕ не считает нужным фиксировать такие случаи обстрела Донецка, так как эти факты докажут, что огонь велся со стороны позиций силовиков, что "Украина развязала здесь войну и во всем виновата".

Захарченко считает, что Киев мог нарушить договоренности по Донбассу из-за возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме.

Также сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами украинскими силовиками мирных жителей Донецка из установок "Град", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости

В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры
— добавила она

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 39

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  1. частное лицо Сегодня, 19:48
    сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами украинскими силовиками мирных жителей Донецка из установок "Град", [quote][/quote]А хохлы прям испугались Бастрыкина, да они ещё больше возбудились. Вот Захар красавчик "око за око" вот это адекватный ответ.
    частное лицо
    1. Dashout Сегодня, 19:56
      Захарченко молодец! Молодцы, ребята! Нормальный подход: подняли харю - получи!
      Dashout
      1. cniza Сегодня, 20:23
        Ответка должна следовать незамедлительно.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 20:38
          Лишь бы это было действительно так.Тут в Яндекс Дзене сообщения о разгроме колонны укровермахта второй день висит.Может это оно и есть.Захарченко после весенних заявлений веры у меня как то нет.
          Цитата: cniza
          Ответка должна следовать незамедлительно.
          210окв
          1. Владыка Ситх Сегодня, 21:08
            Не верьте вы Марине Харьковой. Я уже в другой новости отвечал.
            Владыка Ситх
    2. самый главный Сегодня, 20:09
      Цитата: частное лицо
      Вот Захар красавчик "око за око" вот это адекватный ответ.

      За "око" надо голову срывать!! Вот это и будет адекватным ответом. Да и переговоры вести всегда лучше, когда есть победы на фронте!
      самый главный
    3. vovanpain Сегодня, 20:11
      В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб.

      И опять дети страдают,Светлая Память Ангелу!А вам хохлопарашники самое место тут. negative
      Да навозом закидать детоубийцы! am
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 20:23
        И опять никто этого не заметит , все наблюдатели потеряли дар речи и ждут команды ...
        Приветствую Владимир! hi
        cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 20:25
        Брат , я не смогу выразить то , что хотел бы - не пропустят . Но не сомневаюсь что ты примерно понимаешь что за мысли ... angry
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 21:10
          Цитата: cniza
          И опять никто этого не заметит

          Цитата: bouncyhunter
          Но не сомневаюсь что ты примерно понимаешь что за мысли ...

          Все понимаю Браты,но разум отказывается это принять,за три года войны,ни один ребенок не погиб от обстрелов в Львове или Киеве,гибнут на Донбассе,от обстрелов укровояк,в глаза бы заставить посмотреть всех этих Волкеров,Трампов с Обамами и Порошенками родителям убитых детей,будь они прокляты укроубийцы. am
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:19
            Как же тяжело не выразиться матом и не дать повода услать меня в баню ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 21:22
              А как это можно выразить , шарф им всем за воротник ? - так люди не пойму , один крик доколе...
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:34
                Кроме использования местных идиоматических выражений - никак , Витя .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 21:56
                  Вот и я о том же , мочи больше нет.
                  cniza
  2. с-т Petrov Сегодня, 19:48
    чиряк нарывает. скоро лопнет и потекут кучи говн во все стороны

    и на всех вокзалах страны опять будут хэкать и петь по ночам гимны укроины, оплакивая на заработках в подмосковье несостоявшееся государство, прижав к сердцу вышиванку

    нужен прибор который из толпы выявляет свидомого

    Может у них на мозге вышит трезуб или свастика. Надо в общем ученым подумать о том, как идентифицировать рагулей. и всех на бесплатные работы, на строительство дорог, мостов и на прочее созидательное творчество

    Пусть убогие привыкают не только разрушать и пропивать
    с-т Petrov
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:56
    Также сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами украинскими силовиками мирных жителей Донецка из установок "Град"
    Эх жаль что на Донбассе русские живут ! Жили бы сирийцы ,абхазы или осетины.То Ещё бы 3 года назад ВСУ боялось и нос показать.А так! Эх жаль что там русские. Так только уголовное дело возбудить можно.
    Наблюдатель2014
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:59
    Товарищ Захарченко, вы три месяца назад предрекали подение киевского режима, и захват вами Киева, только вот на фото везде до сих пор флаги укроины в Киеве, а режим себе спокойно диктатурит! !! am Может быть, прежде чем обещать, нужно думать о том что слова надо держать? ??
    Геркулесыч
    1. stas Сегодня, 20:21
      Ты Гапуся не язви, сидя на диване.
      И не тебе Захарченко учить англосаксон.
      stas
      1. Геркулесыч Сегодня, 21:17
        stas am -не тыкайте мне, я с вами детей не нянчил! !! sad
        Геркулесыч
    2. с-т Petrov Сегодня, 20:22
      Может быть, прежде чем обещать, нужно думать о том что слова надо держать? ??


      думаете он боится шашкой махать?Просто он в ответе за несколько миллионов. Поставьте себя на его место и уберите шашку.

      Ситуация в мире меняется ежеминутно, то что было возможно ранее, не возможно, например сегодня. То что было реально в 2014, не реально в 17 и так далее.

      ДНР и ЛНР не в вакууме живут и на обстановку влияют мировые тенденции.

      У нас с вами на двоих информации меньше чем у охранника администрации. Но и охранник тоже видит все по своему и советы бы дал кому угодно

      с-т Petrov
    3. valent45 Сегодня, 20:24
      А что , от Захарченко всё зависит? Прежде чем претензии
      предъявлять, надо знать кое-что.
      valent45
  5. Евродав Сегодня, 20:04
    Дрг...дрг...надо... На стволах гаубиц развешать и будет исход бойцов из ВСУ... Они такие же трусливые, как сионисты, чтоб им в ухо отвёртку...
    Евродав
  6. zloybond Сегодня, 20:05
    Зло подавляется только злом! асиметрично, вдвойне - тройне жестче! только тогда оно уползает забиваясь в угол! Но гадину нужно добить, не оставлять шанса на месть! Вперед к границам Киева. Все остальное про нас опять обстреляли - просто му-му.
    zloybond
  7. alta Сегодня, 20:14
    Парадокс, Украина и Захарченко поочередно сообщают об уничтожении вражеских орудий, военнослужащих, дезертирстве ... после этих фейковых сообщений уже некому там воевать ...
    alta
    1. DenZ Сегодня, 20:26
      Вот конкретно в случае этого обстрела Украина не о чем не заявляла- обстреляла и все. Погиб ребенок. А Захарченко заявил что он ответил и рассказал что уничтожено. Что не понятно?
      DenZ
      1. с-т Petrov Сегодня, 20:47
        Что не понятно?


        что не понятно? смотрите на флаг
        с-т Petrov
        1. 30 вис Сегодня, 21:01
          Вспоминая детские впечатления - По ТВ сообщали -" после недели ожесточеннейших боёв на Синайском полуострове погибло три человека , шесть ранено . Один со стороны Израиля , два со стороны Египта ." Все ржали ... Неделя боёв и такие потери .
          30 вис
        2. Dym71 Сегодня, 21:42
          Цитата: с-т Petrov
          что не понятно? смотрите на флаг

          У этого флага очень даже неплохо было бы поучиться адекватному ответу на каждый исходящий укровермахта. hi
          Dym71
      2. Vita VKO Сегодня, 20:47
        Цитата: DenZ
        Что не понятно?

        Ему не понятно радоваться или нет. Доходы от войны и продаж вооружения занимают второе место после наркотиков. Как тут "несчастному" еврею пройти мимо такого жирного пирога?
        Vita VKO
  8. pvv113 Сегодня, 20:29
    Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе в воскресенье в ответ на обстрел Донецка

    С нелюдями только так и поступать, зло должно быть наказано
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 21:06
      Гасить их надо Владимир , нет другого пути иначе будут продолжать гибнуть дети и невинные люди.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 21:08
        Ни один удод не должен уйти от возмездия!
        pvv113
  9. samarin1969 Сегодня, 20:51
    Если бы были ДВЕ БАТАРЕИ УНИЧТОЖЕНЫ....сейчас бы крик такой стоял. Орали бы все: Порошенко, ОБСЕ, "норманцы"...Один Трамп бы молчал - у него трагедия с евангелистами...Захарченко трудно адекватно реагировать.
    п.с. Вот "зеленополья" давно нет.
    samarin1969
  10. ватник Сегодня, 20:53
    Цитата:статья
    Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

    Если так то молодцы конечно от Захарченко не всё зависит но дело своё он в силу своих возможностей выполняет.

    И новое Тымчук о Крыме "разродился" и о том как повели себя вооружённые силы Украины в тот момент в 2014 году :
    Цифры следующие (даны по военнослужащим, т.е. тем, кто принимал воинскую Присягу, по гражданскому персоналу у меня данных нет):

    - СБУ

    на 1 марта 2014 г во всех подразделениях, органах, учреждениях – 1 619 военнослужащих, в т.ч. 1 235 офицеров, 384 контрактников.

    на материк вышли 217 военнослужащих, из них 210 офицеров и 7 контрактников.

    Имеем 86,4% предателей (83% - среди офицеров).

    - ВСУ

    на 1 марта 2014 г – 13 468 в/с (4 637 офицеров, 8 831 солдат и сержантов).

    на материк вышли 3 991 в/с (1 649 офицеров, 2 342 солдат и сержантов).
    общий показатель предателей – 70,4% (64% - среди офицеров, т.е. более трети – 36% - остались верными Украине).
    - ВВ МВД

    на 1 марта 2014 г – 2 489 военнослужащих. На материк вышли 1 398 военнослужащих.

    Процент предателей – 44%. (Уточнение: из них в Крыму находилось 1265 солдат-срочников, из Крыма они вышли в 100% составе, процент предателей среди офицеров – 86%).

    - Госпогранслужба (в системе МВД)

    на 1 марта 2014 г – 1869 в/с (448 офицеров, 1421 солдат и сержантов).

    на материк вышли в/с 479 (226 офицеров, 253 солдат и сержантов).
    Процент предателей – 74% (среди офицеров – 50%).
    https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/136
    6726656789319
    ватник
  11. Симон Сегодня, 21:05
    Ну, наконец то! Влупили этим мразям по самые уши. Сколько можно терпеть!
    Симон
  12. Горный стрелок Сегодня, 21:11
    Выступление скорее пропагандистское. А вот поставить в ЛДНР с десяток "Зоопарков" и наладить ПРАВИЛЬНУЮ контрбатарейную борьбу, с мониторингом беспилотниками. В общем, КАРАТЬ!
    Вот это было бы правильно!
    Горный стрелок
  13. assa67 Сегодня, 21:38
    ну почему не делаете вбросы с фото........в сирии белые каски кидают с тлф.....и весь мир хуе...т........в чем проблема?мальчиков провинутых нет?
    assa67
  14. Ferdinant Сегодня, 21:54
    Гражданская война,правых и виноватых нет.У каждого своя правда
    Ferdinant
  15. ИванИванов Сегодня, 21:57
    Молодцы что отвечают. А то паршивцы щупают вовсю понимая что элита наша ерзает. Новые санкции одобрили, выведут на свет все имущество и финансы наших богатеев. Очевидно им сигнал. Семин рассказывал там паника царит. На что могут решиться в таком состоянии?
    ИванИванов
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