За что выступят сирийские курды: за автономию в САР или за турецкую колонию?

С началом гражданской войны (в САР) в турецких СМИ регулярно публиковались материалы об ущемлении этнических турок в приграничном районе Африн. Общественные деятели, журналисты, политики в Анкаре неоднократно выступали с идеей включения этого сирийского города в состав Турции. По всей видимости, поддерживают эту инициативу и президент Эрдоган, и его ближайшее окружение.



Недавно же стало известно о проведении масштабных учений турецкой армии у северных границ Сирии. Пользователи социальных сетей активно размещают в своих блогах «живописные маневры» военной техники турок в аккурат между городами Мембидж и Африн. Цель их ясна и понятна. В случае если вооруженные курдские подразделения, а также сформированные в Мембидже отряды народной самообороны двинутся навстречу своим товарищам в Африне, на пути им встретятся многочисленные турецкие бронетанковые подразделения. Так, только по официальной информации, сегодня на севере Сирии сосредоточено почти 3 тыс. пехотинцев, около 150 танков турок, а также бронемашины и самоходные артиллерийские установки.

После окончательного разгрома ИГИЛ (*запрещено в РФ) в районе Абу-Кемаля сирийское правительство предполагается созыв конгресса национального примирения. По сообщениям сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба, основная цель созыва конгресса – начало всестороннего политического диалога между различными сторонами конфликта в Сирии, исключая террористические группировки, признанные таковыми на международном уровне.Одной из сторон, которая приглашается для участия в конгрессе, является сторона курдская. По заявлению Рияда Фарида Хиджаба, речь, вероятно, зайдёт о создании полноценной курдской автономии на севере Сирии.Однако сложность в том, что созданию курдской автономии у своих границ будет явно противиться Турция. Именно для того, чтобы курды не смогли консолидироваться на севере Сирии в формате широкой автономии, турецкая армия концентрирует силы на своих южных границах и укрепляет рубежи с использованием тяжёлой техники.Из материала Рияда Фарида Хиджаба:Журналист пишет:У курдов, проживающих на севере Сирии, в такой ситуации выход только один – признать целостность Сирии, прекратить противостояние с сирийской правительственной армией и сесть за стол переговоров по возможности получения широкой автономии. В противном случае турецкая армия вполне может решиться на агрессивные действия в отношении курдских отрядов в САР, особенно при учёте возникших противоречий между этими отрядами и США.