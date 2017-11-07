09:55 07 ноября

За что выступят сирийские курды: за автономию в САР или за турецкую колонию?

После окончательного разгрома ИГИЛ (*запрещено в РФ) в районе Абу-Кемаля сирийское правительство предполагается созыв конгресса национального примирения. По сообщениям сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба, основная цель созыва конгресса – начало всестороннего политического диалога между различными сторонами конфликта в Сирии, исключая террористические группировки, признанные таковыми на международном уровне.

Одной из сторон, которая приглашается для участия в конгрессе, является сторона курдская. По заявлению Рияда Фарида Хиджаба, речь, вероятно, зайдёт о создании полноценной курдской автономии на севере Сирии.

За что выступят сирийские курды: за автономию в САР или за турецкую колонию?



Однако сложность в том, что созданию курдской автономии у своих границ будет явно противиться Турция. Именно для того, чтобы курды не смогли консолидироваться на севере Сирии в формате широкой автономии, турецкая армия концентрирует силы на своих южных границах и укрепляет рубежи с использованием тяжёлой техники.

Из материала Рияда Фарида Хиджаба:
С началом гражданской войны (в САР) в турецких СМИ регулярно публиковались материалы об ущемлении этнических турок в приграничном районе Африн. Общественные деятели, журналисты, политики в Анкаре неоднократно выступали с идеей включения этого сирийского города в состав Турции. По всей видимости, поддерживают эту инициативу и президент Эрдоган, и его ближайшее окружение.

Журналист пишет:
Недавно же стало известно о проведении масштабных учений турецкой армии у северных границ Сирии. Пользователи социальных сетей активно размещают в своих блогах «живописные маневры» военной техники турок в аккурат между городами Мембидж и Африн. Цель их ясна и понятна. В случае если вооруженные курдские подразделения, а также сформированные в Мембидже отряды народной самообороны двинутся навстречу своим товарищам в Африне, на пути им встретятся многочисленные турецкие бронетанковые подразделения. Так, только по официальной информации, сегодня на севере Сирии сосредоточено почти 3 тыс. пехотинцев, около 150 танков турок, а также бронемашины и самоходные артиллерийские установки.


У курдов, проживающих на севере Сирии, в такой ситуации выход только один – признать целостность Сирии, прекратить противостояние с сирийской правительственной армией и сесть за стол переговоров по возможности получения широкой автономии. В противном случае турецкая армия вполне может решиться на агрессивные действия в отношении курдских отрядов в САР, особенно при учёте возникших противоречий между этими отрядами и США.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 06:34
    За что они выступят?Скорее за то,что им скажут в Вашингтоне..Хотя безусловно вести с ними диалог надо.Ведь они представляют собою определенную силу и игнорировать это нельзя..
    210окв
    1. Смог Сегодня, 06:43
      Цитата: 210окв
      за то,что им скажут в Вашингтоне..

      Далеко не факт. После того, как америкосы сдали самым наглым образом иракских курдов.
      Смог
      1. игорка357 Сегодня, 07:21
        Америкосы,целые государства предают,а вы о каких-то курдах!
        игорка357
      2. ПалБор Сегодня, 09:52
        Цитата: Смог
        Цитата: 210окв
        за то,что им скажут в Вашингтоне..

        Далеко не факт. После того, как америкосы сдали самым наглым образом иракских курдов.

        По крайней мере курды Африна.Им от Дамаска (читай - России) деваться некуда.
        Наша военная полиция оттуда уйдёт - Эрдоган придёт.
        А вот Рожава,барзанисты,КРП,талабанисты...Там их все,кому не лень в разные стороны тянут...Лавров голову сломает what
        ПалБор
    2. игорка357 Сегодня, 07:21
      А еще недавно,мы курдам оружие подгоняли..смешно да?
      игорка357
      1. kolyhalovs Сегодня, 08:18
        Ну почему же смешно. Это всё звенья давления на Турцию. "Помидоры" так сказать. Делегацию курдов Лавров в Москве принимал, тоже не просто так. Я Вам напомню, что Турция проводила в Сирии свою политику, сонаправленную с США и поддерживала их марионеток (но это не точно) из ИГИЛ. А вот теперь есть ненулевая вероятность столкнуть лбами на теме курдов Турцию и США, а они блин НАТО и те и другие. Ну разве не смешно?
        kolyhalovs
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:35
    Что бы курды не хотели, у них есть только два варианта -согласиться с тем , что предложет Асад, или быть унечтоженными турками! !!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:38
      Ну,турки их до сих пор не уничтожили.Хотя пытались не раз.И нарывались на роги..
      Цитата: Геркулесыч
      Что бы курды не хотели, у них есть только два варианта -согласиться с тем , что предложет Асад, или быть унечтоженными турками! !!
      210окв
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:05
        Турки курдов пока просто гоняют, ибо курды по всей турецкий границе с Сирией, Ираком, Ираном -всех не перебьешь! А вот потрепать их копитально -другое дело. Просто эрдогад понимает, что всех курдов ему не одолеть , поэтому с некоторыми курдскими формированиями ему придется заключить временный пакт о ненаподении! !!
        Геркулесыч
      2. игорка357 Сегодня, 07:23
        Какие роги..?Эрдоган забьет курдов тогда,когда ему это понадобится!Без поддержки либо вашика,либо Москвы..курды никто..
        игорка357
        1. Cartalon Сегодня, 08:09
          Угу забьёт, чем забьёт то? Армией которая его в гробу видала и воюет через пень колоду.
          Cartalon
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:07
      а что им Асад предлагает? Курдов даже на переговоры в Астану не зовут
      Стирбьорн
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
    У курдов, проживающих на севере Сирии, в такой ситуации выход только один – признать целостность Сирии, прекратить противостояние с сирийской правительственной армией и сесть за стол переговоров по возможности получения широкой автономии.

    Наверно это лучший способ избежать новой войны...поживем увидим...лишь бы ЦРУшники США не пакостили там.
    Тот же ЛЕХА
    1. игорка357 Сегодня, 07:24
      А они стопудово это сделают!!!
      игорка357
  4. алекс-сп Сегодня, 06:41
    Темное дело эти автономии, СССР с ними наигрался, нет уж, либо отдельное государство, либо провинция. Культурные послабления (право на обучение своему языку и всякое такое ) еще возможно. Не хватало сирийцам еще одной гражданской войны...
    алекс-сп
    1. Tusv Сегодня, 07:00
      Цитата: алекс-сп
      Темное дело эти автономии, СССР с ними наигрался

      Точно. Тут надо быть по осторожней с зарубежными автономиями.Чё то подозрительно они к нам тянутся recourse
      Tusv
  5. vlad007 Сегодня, 06:43
    Первый и главный вопрос для Сирии - новая (или обновленная) конституция. Насколько я помню, она уже написана и представлена на согласование всем участникам процесса, в этой конституции должно быть прописано устройство Сирии и т.д. Турки со своими курдами не могут разобраться, у них идет гражданская война и интенсивность этой войны зависит в том числе и от признания курдской автономии в Сирии. Там все не просто и для турков и для курдов и для сирийцев.
    vlad007
  6. злой партизан Сегодня, 06:44
    А чё там с нефтяными полями севернее Дейр эз Зора, которые курды под себя подмяли? Сами с них уйдут или Асаду придётся их оттуда выбивать?
    злой партизан
    1. Стабилиози Сегодня, 08:35
      Главный вопрос с этими полями... Как добытую на них нефть сбывать. Иран, турки и сирийцы явно не дадут на это согласие
      Стабилиози
      1. злой партизан Сегодня, 08:42
        Цитата: Стабилиози
        Как добытую на них нефть сбывать.

        Была бы нефть, а сбыт найдётся. Чё, Турция сильно плевалась от нефти, которую её ИГИЛ продавал? Так и тут будет. yes
        злой партизан
        1. Стабилиози Сегодня, 09:13
          Игил это одно... А с курдами у турков другие, так сказать отношения. Ни кто не даст наладить курдам массовый сбыт, это никому не выгодно и курды это кстати сами понимают.
          Стабилиози
  7. iliitchitch Сегодня, 06:46
    Главное - это любовь . Любят там все и всех куда ни попадя . А конференцию замутить хорошо бы .
    iliitchitch
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:11
    Сирии, прекратить противостояние с сирийской правительственной армией и сесть за стол переговоров по возможности получения широкой автономии. В противном случае турецкая армия вполне может
    Вот так масстерски и хитро использовали курдов Сирии быть единой в своих прежних границах.
    Наблюдатель2014
  9. axiles100682 Сегодня, 08:45
    Широкая автономия без права выхода из состава республики и ограниченная экономическая самостоятельность для курдов сейчас самое тто.Недадут им свое государство создать,ни Турция,ни Иран.
    axiles100682
  10. axiles100682 Сегодня, 08:57
    Асаду нужно напрямую выходить на курдское правление и договариватся.Это нормальное явление когда сохраняется делопроизводство в том числе и на его языке.Сохраняется и развивается культура традиции.Так же немешало бы что б курдские представители были в парламенте и правительстве
    axiles100682
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